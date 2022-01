Jennies (13) mamma fortviler: – Jeg blir så sint!

Ida Mayer Borgersen fortviler over at ventetiden har økt ytterligere siden datteren Jennie (13) tok sitt eget liv etter å ha ventet en måned på behandling. Andel brudd på fristen for behandling er nesten tredoblet.

Psykisk syke barn og unge må vente i gjennomsnitt 45 dager før de får behandlingen de har krav på. Barn med psykiske lidelser som får henvisning til behandling måtte i desember 2021 vente i halvannen måned. Det er en uke lenger enn før pandemien. I desember 2019 var ventetiden 39 dager, viser tall fra Helsedirektoratet.

Trygler om raskere hjelp for de yngste

I januar 2020 døde 13 år gamle Jennie Mayer Borgersen etter å ha tatt sitt eget liv mens hun ventet på behandling. Foreldrene stilte opp i TV 2 og tryglet om at barn som sliter psykisk må få raskere hjelp. Når Jennies mamma Ida får høre at ventetiden har økt ytterligere etter datterens død, blir hun fortvilet.

– Det går ikke an! Jeg blir så sint. Barn og unge trenger hjelp nå! De lever fra dag til dag. De ser ikke på fremtiden sånn som vi gjør.

MISTET JENNIE: Ida Mayer Borgersens datter Jennie tok sitt eget liv mens hun ventet på hjelp. Foto: Emilie Mayer Borgersen / Privat

Nesten to måneder på vent

Hun sier det er livsviktig at barn som er psykisk syke og får henvisning må få behandling av spesialister innen noen dager, ikke etter flere uker.

Verst er ventetiden i Helse Nord, der unge må vente 53 dager på behandling.

– Fyttirakkern, utbryter Mayer Borgersen oppgitt.

FOR SENT: Jennie (13) ble funnet død like før behandlingen skulle starte. Foto: Ole Enes Ebbesen

Helse Midt bruker 47 dager i snitt på å starte behandling av en ungdom med henvisning. Det er nesten en uke lenger enn i november 2020.

Ventetiden har likevel økt mest – nesten to uker – i Helse Vest, der unge før pandemien ventet 32 dager, men i november i fjor måtte vente 45 dager i gjennomsnitt. Kortest ventetid er det i Helse Sør-Øst der barn får behandling etter 41 dager.

Innfrir ikke forventningene

Et år etter koronanedstengingen, i mars 2021, sa daværende helseminister Bent Høie (H) at han hadde «klare forventninger til at sykehusene skal få ned ventetiden fra 44 til 35 dager» . Isteden har ventetiden økt, til tross for Solberg-regjeringens 750 millioner kroner i revidert nasjonalbudsjett for 2021 til blant annet flere helsesykepleiere i skolen, psykiatri og tiltak som foreslått av et utvalg ledet av Peder Kjøs.

FORVERRING: Bent Høie (H) forventet reduksjon, men ventelistene øker. Foto: Aurora Hovland / TV 2

Nå understreker Erna Solberg at politikerne må gjøre mer. Også hun er bekymret for at ventetiden øker.

BEKYMRET: Erna Solberg (H) mener politikerne må gjøre mer for psykisk syke barn og unge. Foto: Fredrik Hagen

Rammer sårbare hardt

– Dette er svært bekymringsfullt, og vi vet dessverre at strenge smitteverntiltak har rammet barn og unge. De har særlig rammet de som var sårbare fra før.

Nedstenging, isolasjon og uforutsigbar hverdag med stadig endrede koronarestriksjoner bidrar til at flere unge blir psykisk syke. Helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) lover at denne regjeringen skal prioritere å redusere ventetiden.

PANDEMIEN: Omfanget av alvorlig syke barn og unge øker. Foto: Goran Jorganovich / TV 2

– Vi vet at omfanget av alvorlig psykisk sykdom hos visse grupper barn og unge har økt som følge av epidemien, for eksempel spiseforstyrrelser, angst og depresjoner. Vi vil prioritere å få ned ventetidene og ta igjen behandlingsetterslepet.

Foreslår lavterskelhjelp

Det vil regjeringen gjøre ved å styrke barn og unges psykiske helse med en kvart milliard kroner i årets statsbudsjett. Kjerkol understreker at ventetidene gjelder psykisk helsehjelp i spesialisthelsetjenesten, og mener kommunene kan hjelpe unge tidligere.

– Vi gir 50 millioner kroner mer til lavterskel psykisk helsehjelp, slik at kommuner skal kunne gi rask hjelp uten krav om henvisning.

Ber om at foreldrene blir involvert

For Jennies mamma er det avgjørende at barn som har fått henvisning for psykiske lidelser får raskere behandling.



Mayer Borgersen forteller hvordan datteren brukte tiden til å søke likesinnede i sosiale medier og forberedte seg før møtet med helsevesenet på hva hun kunne si for å slippe å bli innlagt. Jennies mamma ber helsevesenet involvere foreldrene mer.

FAMILIERÅD: Ida Mayer Borgersen ber om at foreldre blir hørt når unge blir psykisk syke. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

– Vi så det med Jennie, at de må høre mer på foreldrene. Ikke bare høre på barnet.

Norges Pasientskadeerstatning har begynt behandlingen av Jennies sak.

Nesten tredobling av fristbrudd

I fjor brøt Norge behandlingsfristen for psykisk helsevern for barn og unge i 2,3 prosent av sakene. Også før pandemien var det barn som ikke fikk behandling innen fristen, men da var andelen brudd omtrent en tredel; i 0,8 prosent av sakene måtte unge venter lenger enn fristen.

Kjerkol gjentok i sin sykehustale 11. januar at regjeringen satser på psykisk helse.

– Det er ikke bra for barn som trenger hjelp og deres familier når ventetiden øker. Vi vet ikke eksakt hva som er årsaken til økningen i ventetid for barn og unge, men det kan se ut som at ettervirkningene av pandemien dessverre påvirker.

Nå sier barne- og familieminister Kjersti Toppe at det er helt nødvendig med en opptrappingsplan, slik Hurdalsplattformen slår fast.

– Jeg er selvsagt bekymret over situasjonen. 45 dager er svært lenge å vente for en ungdom som er psykisk syk og trenger profesjonell hjelp.