– 2021 ble et godt salgsår for oss. Da vi startet Carfreaks visste vi ikke en gang om det var mulig å leve av dette. Nå har vi solgt rekordmange biler og må si oss veldig fornøyd.

Det forteller Ståle Pettersen til Broom. Sammen med sønnen Anders står han for den daglige driften i Carfreaks på Løten.

Den helt spesielle bilbutikken selger nesten utelukkende amerikanske entusiastbiler. I 2021 endte de opp med å utlevere 133 biler.

– Det er fantastisk moro. Vi selger jo strengt tatt biler folk ikke trenger. Dette er leketøy, men med skyhøy entusiastfaktor, smiler Ståle.

Carfreaks startet opp i 2020 og er nå inne i sitt tredje driftsår.

Folk savner motorlyd

Salgslederen på Carfreaks har fulgt amcar-miljøet i Norge tett i flere tiår, og mener interessen for både muskelbiler og veteranbiler har økt de siste årene.

– Etter elbilens inntog på norske veier, er mitt inntrykk at stadig flere ønsker seg en grom morobil ved siden av. Jeg har flere kunder som kjører elbil til daglig, men som savner motorlyd og «ekte» bilglede. Da kommer de til oss og oppfyller den egentlige bildrømmen, sier Ståle.

– Hvilke typer biler har det gått mest av i 2021?

– Det er den tradisjonelle amerikanske hobbybilen, med veteranstatus, vi ser størst interesse for. Vi snakker gjerne om eldre muskelbiler, som Ford Mustang, Chevrolet Camaro og Corvette. Dette er biler som både treffer unge og de godt voksne som er litt ekstra ungdommelig til sinns.

Corvette C8: Råskinnet er endelig på plass i Norge

Chevrolet Corvette er blant bilene det er størst interesse rundt hos Carfreaks. Dette er en 1968-modell.

Holder seg unna elbil

I tillegg til gamle klassikere, sier Ståle at det også forlater en del nyere muskelbiler fra butikken på Løten.

Her blir litt av en 50-årsgave utlevert.

– Absolutt. Spesielt nyere Chevrolet Camaro og Dodge Challenger har vi levert noen av. Dette er biler som egentlig burde appellere til ungdom, men det er stort sett voksne folk som kjøper disse også.

– Hva med «normale» hverdagsbiler. Er det helt uaktuelt å finne hos dere?

– Jeg tenker at en 2012-modell VW Passat kan man finne andre steder enn hos oss. Det samme gjelder elbil, vi solgte ikke én eneste elbil i 2021. Vårt ønske er å dyrke lidenskapen for gammel og ny amcar. Det nærmeste vi kommer hverdagsbil her, tror jeg må være Dodge RAM eller Chevrolet Silverado, ler Ståle.

– Vi trenger flere amerikanske biler på norske veier!

Når Dodge RAM betegnes som "hverdagsbil" – forteller det litt om satsningen til gutta på Løten. Dette er riktignok den aller heftigste utgaven: SRT-10.

Ypperlig på vinteren

Selv om Carfreaks opererer i en smal nisje, er likevel bredden stor når vi ser på salgsåret 2021.

Camaro ZL1 er enkelt og greit et BEIST av en bil.

– Vi har levert ut alt fra en 1923-modell T-Ford, til en nesten ny Chevrolet Camaro ZL1. Sistnevnte er uten tvil den råeste bilen som har forlatt butikken. Her snakker vi 6,2-liters V8-motor på 650 hestekrefter og et design som kan skremme. For ikke å snakke om lyden. Den er nesten på grensen til pervers.

Ståle forteller at det helt klart er mest aktivitet i sommermåndene. Samtidig mener han ikke vinteren nødvendigvis bør legge en begrensning på moroa.

Austin Healey Sprite fremstår som et eneste stort glis på fire hjul.

– Mange tror at en typisk muskelbil med diger motor og bakhjulstrekk ikke er noe særlig på vinteren. Det mener jeg bare er tull. Det fungerer faktisk overraskende bra, sier entusiasten, som selv kjører en Corvette C5 på vinteren, mens han har en Dodge Viper som bruksbil i sommerhalvåret.

– Hva er den særeste bilen du leverte i rekordåret 2021?

– Hehe. Det tror jeg må være en 1959-modell Austin Healey Sprite. Hele bilen bare smiler og det er umulig å ikke la seg sjarmere av den! Har du ikke sett den, må du Google! Så søt er den!

Det er full aktivitet i butikken på Løten. Dette er bare noe av utvalget.

