– Et første signal om at vi ikke ligger veldig godt an i Tour de France-løypa

Onsdag presenterte Tour de France-arrangør A.S.O. ruten og lagene til årets Paris-Nice.

Der stod ikke Uno-X på listen.

Uttakene til de andre rittene i Tour de France-arrangørens portefølje blir ofte sett på som en indikasjon på hvilke lag som blir invitert til verdens største sykkelritt i sommer.

– Det må vi ta til etterretning

– Det er selvsagt litt skuffende å ikke bli invitert til Paris-Nice. Det hadde vi håpet på. Men da får vi håpe at det går neste gang. Vi får ikke gjort så mye mer med det, sier sykkelsjef i Uno-X Mobility, Jens Haugland.

– Hvordan ser du på mulighetene for et såkalt wildcard (invitasjon) til Touren nå?

– Mulighetene for wildcard til Tour de France er marginalt svekket nå. At B&B Hotels-KTM får den siste plassen til Paris-Nice er et første signal om at vi ikke ligger veldig godt an i løypa. Det må vi bare ta til etterretning. Jeg har hele tiden sagt at vi får den plassen når vi fortjener den. Jeg mener vi hadde fortjent den i år basert på prestasjoner og det at vi er et skandinavisk prosjekt som ligger der vi gjør på rankingen med det fokuset og den identiteten vi har. Og så får arrangørene konkludere deretter.

Kampen om invitasjonene

All den tid Uno-X er et såkalt ProTeam, altså et lag på nivå to i sykkelsporten, er de avhengige av invitasjoner til de aller største rittene.

Tour de France, som Paris-Nice, vil normalt bestå av 22 lag. 18 av de plassene går automatisk til lagene på øverste nivå, mens to av de andre plassene går til de to best rangerte lagene på nivå to (Alpecin-Fenix og Arkea-Samsic).

De to siste plassene står Tour-arrangøren fri til å gi til hvem de vil. Tradisjonen er at de plassene går til franske lag, noe som ble tilfellet i Paris-Nice med invitasjoner til de franske lagene TotalEnergies og B&B Hotels-KTM.

Med andre ord ble de to franske lagene prioritert foran Uno-X, og frykten er at det samme blir tilfellet når invitasjoner skal deles ut til Touren.

TotalEnergies, et tradisjonsrikt lag med profiler som Edvald Boasson-Hagen og Peter Sagan, er i kraft av nettopp det i praksis garantert en plass i Touren.

Det gjør at Uno-X i praksis kriger med B&B Hotels-KTM om en plass.

Kristoff: – Uno-X har et bra nok lag til Touren

Alexander Kristoffs nye arbeidsgiver, Intermarché-Wanty-Gobert Materiaux, er et lag på øverste nivå og derfor automatisk invitert.

Han mener Uno-X sportslig nok er gode nok til å kunne sykle Touren til sommeren.

– De har et bra nok lag om de topper laget. Det har de. Men de må nok være litt heldige om de skal få plass. Det er ganske mange om beinet, og det er mange store lag som er ProTeams, som TotalEnergies for eksempel. Det er ikke bare bare å få innpass, sier Kristoff.

– Den regelen kan bli avgjørende

Det som kan «redde» Uno-X er om Det internasjonale sykkelforbundet (UCI) velger å videreføre en regel de innførte i fjor.

På grunn av pandemiens effekt på sykkelkalenderen og for å ivareta levedyktigheten til lagene på nivå to, ble arrangørene av Tour de France, Giro d'Italia og Vuelta a España gitt én ekstra invitasjon til rittene sine.

Altså 23 lag, og ikke 22.

Den nye regelen skulle i utgangspunktet kun gjelde for 2021, men det hersker usikkerhet i miljøet om den regelen også vil gjelde i 2022 eller ikke. UCI har ikke svart på flere henvendelser fra TV 2 om regelen blir videreført eller ikke.

Skulle det bli lov å invitere 23 lag, vil med andre ord være plass til både de franske lagene og Uno-X.

– En videreføring av 23-lagsregelen kan bli avgjørende. Da tror jeg vi hadde hatt skikkelig gode sjanser. Men med 22 lag får vi være realistiske og håpe at det blir vanskeligere og vanskeligere å unngå oss. Jeg vurderer det som at det er opp til oss selv og det vi presterer sportslig, sier Haugland.



Invitasjonene til Tour de France blir vanligvis offentliggjort i januar/februar