The Voice-Alessandra flyttet til Norge for musikken

19 år gamle Alessandra Mele flyttet fra Italia til Norge for å satse på musikken – og The Voice.

Det er duket for en ny sesong av The Voice, og flere av Norges skjulte sangtalenter skal igjen entre scenen for å imponere mentorene Matoma (30), Ina Wroldsen (37), Yosef Wolde-Mariam (44) og Espen Lind (50).

En av deltakerne som imponerer stort i første episode er Alessandra Mele (19).

Norske røtter

Den italiensk-norske 19-åringen er født og oppvokst i Cisano sul Neva, Savona i Italia, men har norsk mor og snakker derfor flytende norsk. Hun har alltid vært glad i musikken – og Norge.

Da moren fant kjærligheten med hennes italienske far, flyttet de til Italia og bosatte seg der hvor Alessandra har vokst opp. Da Alessandra var liten var det moren som var hjemme med henne mens faren jobbet, og siden moren ikke var særlig god i italiensk snakket hun norsk med datteren.

– Vi snakket alltid norsk sammen, så det norske språket har blitt med meg gjennom hele livet, forteller 19-åringen til TV 2.

Alessandra og moren. Foto: Privat

Hun forteller at hun alltid reiser hjem til Norge i julen for å besøke sine norske besteforeldre, og har et godt forhold til den norske side av familien. Alessandra kan derimot fortelle at hun flyttet til Norge alene, uten moren.

– Jeg savner mamma. Hun er min beste venn. Så det er vanskelig, men mamma er veldig stolt av meg for at jeg tok valget om å flytte til Norge.

Hun kan også fortelle at selv om hun ikke har bodd i Norge særlig lenge, trives hun godt.

– Folkene i Norge er utrolig hyggelige, og har en rolig og fin energi. I Italia er folk litt mer sinna, ler hun.

Noe hun derimot ikke er blitt helt vant til, er den norske vinteren – og her har hun lært en viktig leveregel.

– Det er så glatt! Jeg skjønner ikke hvordan nordmenn klarer å gå på glatten uten å falle, forklarer hun.

– Jeg husker en gang da jeg gikk ute, og så sa jeg: Hvordan klarer nordmenn å gå uten å falle? Og akkurat da jeg sa det, så falt jeg! Så jeg lært meg å ikke si det høyt, for da faller jeg, forteller hun lattermild.

Den norske musikkdrømmen

Alessandra har alltid vært opptatt av musikk, men innrømmer det var alltid noe som kom i veien for musikkdrømmen da hun bodde i Italia.

– Det er mange grunner til at jeg flyttet til Norge. Livet mitt i Italia var ikke det enkleste, og jeg savnet familien min i Norge veldig mye, forteller hun åpenhjertig.

– Jeg klarte ikke gjøre det jeg ville gjøre, som var å kaste meg inn i musikken. Derfor bestemte jeg meg for å flytte til Norge, og å satse på musikken her, fortsetter hun.

Da Alessandra fortalte vennene i Italia om flytteplanene til Norge, sa de at hun burde vurdere å melde seg på en norsk musikkonkurranse – nemlig The Voice.

IMPONERTE: Tre av mentorene snudde seg da Alessandra entret scenen for første gang. Foto: Robert Dreier Holand/TV 2

– Ettersom jeg allerede hadde bestemt meg for å flytte til Norge for å studere musikk, så jeg ville se hvordan det var å bo i Norge. Så derfor tenkte jeg at jeg skulle melde meg på The Voice, forteller 19-åringen.

Alessandra kan forteller at hun har søkt på Norges musikkhøgskole, og er nå i begynnelsen av opptaksprosessen.

Godt forhold til mentoren

Selv om 19-åringen ikke kan røpe for mye om deltakelsen i musikkprogrammet så langt, kan hun fortelle at hun har hatt en utrolig fin opplevelse.

– Alt er veldig profesjonelt. Du får alt det du trenger for å trene med musikken og med stemmen. Også de som jobber i produksjonen er utrolig snille.

Alessandra trives godt i Norge. Foto: Privat

Alessandra valgte Espen Lind som mentor, og kan fortelle at de hadde god kjemi fra dag en – i tillegg til en tilfeldig og morsom historie.

– Jeg hadde en norsk kjæreste, og vi hørte alltid på sangen «Scared of Heights» sammen, forteller hun.

– Jeg kan ikke så mye om norsk musikk, så da jeg fant ut at det var Espen sin sang ble jeg helt satt ut! Det var veldig gøy, fortsetter hun.

Selv om hun hadde lest mye om alle mentorene før hun sto på scenen og tok valget, så var det fortsatt ikke enkelt å velge. Hun gikk derimot etter kjemien hun følte der og da.

– Jeg gikk for magefølelsen min, og jeg er veldig glad for det.

The Voice ser du fredager kl. 20 på TV 2, eller når du vil på TV 2 Play.