«Frustrerte Fruer» med mulig comeback

GOD KVELD NORGE (TV 2): Etter at seriens offisielle Twitter-konto la ut en kryptisk melding på nyttårsaften, har fansen begynt å spekulere i et mulig comeback.

I 2022 er det hele ti år siden sesongfinalen av den populære ABC-serien «Frustrerte Fruer» ble sendt på TV.

ABC har ikke gått ut med noen konkrete planer om en gjenoppliving av serien, men har i årene etter avslutningen fremdeles holdt den offisielle Twitter-kontoen gående.

På nyttårsaften publiserte kontoen en noe kryptisk melding til fansen:

– Venter *desperat* på 2022, lyder Twitter-meldingen.

Twitter-meldingen har også vedlagt et bilde, som virker å være relativt ferskt.

Dette har fått internett til å spekulere i om ABC pønsker på et comeback i det store jubileumsåret.

– Dette føltes som en kunngjøring, jeg fikk nesten et hjerteinfarkt, skriver en fan på Twitter.

– Marc Cherry må få denne serien tilbake på TV, streaming, eller hvor som helst, skriver en annen.

Flere fans skriver på Twitter at de heller vil ha tilbake «Frustrerte Fruer» enn serien «Sex and the City», som gjorde comeback rett før jul.

Umiddelbar suksess

«Frustrerte Fruer» handlet om livene til fire kvinner som bor i gaten Wisteria Lane, i den fiktive byen Fairview. Serien gikk i hele åtte sesonger mellom 2004 og 2012.

Serien, som ble skapt av Marc Cherry, ble en umiddelbar suksess og vant hele seks Emmy Awards for sin første sesong.

Ettersom hele sesongen nå ligger tilgjengelig for streaming via både Disney+ og Hulu fortsetter den stadig å tiltrekke seg nye fans. Det er derfor ikke så rart at fansen nå håper på et comeback.

Teri Hatcher spilte rollen som den håpløse romantikeren Susan Mayer, mens Felicity Huffman spilte den stressede Lynette Scavo, som over flere sesonger sjonglerte mellom å være en dedikert karrierekvinne og hjemmeværende mor.

Rollen som den nevrotiske perfeksjonisten Bree Van de Kamp ble spilt av Marcia Cross. Eva Longoria hadde rollen som Gabrielle Solis, en tidligere supermodell som kommer flyttende til Wisteria Lane som trofékone.

I de senere sesongene blir også karakterene Edie Brith (Nicole Sheridan), Katherine Mayfair (Dana Delany) og Renee Perry (Vanessa Williams) betraktet som sentrale fruer i serien.

Dette sier skuespillerne om et eventuelt comeback

Ingen av hovedrollene har uttalt seg etter tweeten som ble postet på nyttårsaften, men da temaet har vært oppe for diskusjon i media tidligere har flere av skuespillerne uttalt seg. Ikke alle deler samme mening om hvorvidt «Frustrerte Fruer» burde tilbake på skjermen eller ikke.

Teri Hatcher

Teri Hatcher innrømmer at hun kunne tenkt seg et comeback av serien i form av en film. Foto: Stella

Den 57 år gamle skuespilleren fikk sitt gjennombrudd i serien «Louis & Clark: The New Adventures of Spiderman» i 1993, og har blant annet spilt i James Bond-filmen «Tomorrow Never Dies» og TV-serien «MacGyver». Aller størst suksess fikk hun i rollen som Susan Mayer i «Frustrerte Fruer».

I etterkant har hun blant annet spilt i TV-seriene «The Odd Couple» og «Supergirl», samt julefilmen «A Kiss Before Christmas» som kom ut i 2021.

Tilbake i 2013, kun ett år etter serien ble avsluttet, uttalte Hatcher dette til TV-programmet Extra TV:

– Jeg elsker fansen så mye, og de ser ikke ut til å være ferdige med disse karakterene. Jeg tror en film ville vært bra for dem, før hun fortsetter:

– Hvis et manus noen gang kommer ramlende i fanget på meg, ville jeg ha lest det i håp om at det skulle bli noe av, men jeg tror ikke det kommer til å skje.

I et intervju med ITV i 2018 har skuespilleren også sagt at hun vil være en av de første som hopper på et eventuelt comeback av serien.

– Det tror jeg nok resten av jentene også hadde villet, sa Hatcher den gang.

Eva Longoria

Den 46 år gamle skuespilleren Eva Longoria har, i likhet med karakteren hun spiller i serien, Gabrielle Solis, også jobbet som internasjonal fotomodell. Hun har også medvirket i mange store reklamekampanjer, både på TV og i magasiner.

Eva Longoria virker heller ikke fremmed for et comeback. Foto: Jeffrey Mayer

I tiden etter «Frustrerte Fruer» har hun hatt små gjesteopptredener i serier som «Jane the Virgin», «Devious Maids» og «Grand Hotel». Hun har også spilt i flere filmer de siste årene.

I et intervju med The Radio Times i oktober 2021 uttalte Eva Longoria at hun var villig til å ta sjansen på å spille Gabrielle Solis igjen.

– Jeg mener, vi avsluttet serien med at Gaby dro for å starte sin egen virksomhet. Jeg vil gjerne ta opp igjen serien og se hvordan hun har utviklet den.

Felicity Huffman

Den amerikanske skuespilleren Felicity Huffman har i tillegg til «Frustrerte Fruer» spilt i en rekke spillefilmer, som blant annet «Transamerica», «Big Game» og «Reversal of Fortune».

For rollen som transkvinnen Bree i «Transamerica» vant hun en Golden Globe for beste kvinnelige skuespiller, og ble Oscar-nominert i samme kategori.

DØMT TIL FENGSEL: Skuespilleren Felicity Huffman ble i 2019 dømt til fengsel. Foto: Chris DELMAS / VISUAL Press Agen

Den siste tiden har Huffman stått i hardt vær, da det ble kjent at hun var en av totalt 50 involverte som hadde betalt opp mot seks millioner dollar i bestikkelser for å jukse barna sine inn på prestisjeskoler.

Huffman ble senere dømt til 14 dagers fengsel, 250 timers samfunnsstraff og måtte betale en bot på 30 000 dollar.

Som følge av dette, har flere fans kommentert på Twitter at de gjerne tar i mot et ny sesong av serien om de frustrerte fruene, men kun dersom Huffman ikke er involvert.

– Bare Bree, kanskje Susan, men absolutt ikke Lynnette, skriver en Twitter-bruker om hvem hun ønsker tilbake i serien.

En annen skriver dette:

– Hvor er Edie og Renee? Hvis de ikke er der, men Scamette er, vil vi ikke ha det!!!!

En tredje person svarer til kallenavnet Scamette fra forrige tweet:

– Ler meg ihjel av Scamette! Jeg vil heller ikke ha Felicity tilbake. Det ville vært et klaps i trynet til alle de familiene som har studenter som jobber hardt for å få komme inn på skole.

Noen uker etter at Teri Hatcher fortalte ITV at hun gladelig stilte opp i et eventuelt comeback, og at resten av skuespillerne mest sannsynlig også hadde stilt opp, fyrer Huffman tilbake i en uttalelse til The Hollywood Life:

– Jeg vil si at det høres ut som et flott fiksjonsverk. Det er ikke jeg som er interessert i dette.

Marcia Cross

I tiden før «Frustrerte Fruer» hadde den 59 år gamle skuespilleren Marcia Cross en sentral rolle i den populære TV-serien «Melrose Place».

FIKK KREFT: Marcia Cross har vært åpen om kreftdiagnosen. Foto: RANDEE ST. NICHOLAS

Cross har i etterkant hatt små roller i blant annet seriene «Law & Order: Special Victims Unit», «Quantico» og «You». I 2018 kunne skuespilleren avsløre at grunnen til at hun har holdt en lav profil de siste årene er at hun ble diagnostisert med analkreft.

I januar 2021 tweetet en fan at en kilde i streamingtjenesten Hulu bekreftet en ti episoder lang gjenforeningssesong av «Frustrerte Fruer».

Dette vagt avkreftet Cross med å svare på tweeten;

– Det var nytt for meg!