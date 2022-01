EHF snur: Dette skjer hvis en spiller blir smittet før og under EM

Det har oppstått mye forvirring og spekulering om hva som skjer dersom en spiller blir koronasmittet før og under EM.

Det svenske landslaget har hatt flere positive tilfeller i forkant av mesterskapet og måtte selv oppsøke EHF for å få klarhet i reglene.

Til TV 2 forteller svenskene at de fikk oppgitt følgende 4.januar:

Hvis en spiller tester positivt før EM, må vedkommende i isolasjon i 14 dager før han kan spille. Og skulle en teste positivt under mesterskapet, så må spilleren i isolasjon i ti dager og vise til to negative PCR-tester før han kan spille.

Torsdag formiddag meldte Handball Planet at EHF gjør om karantenelengden fra 14 til fem dager. Det samme oppga kilder til svenske Sportbladet.

Fick bekräftat nu från EHF:

Nå bekrefter EHF endringer i reglene og reduserer lengden:

Dersom en spiller blir smittet før eller under EM, må vedkommende sitte i isolasjon i fem dager og ha to negative PCR-tester på rad for å kunne delta i mesterskapet. De to testene må tas med 24 timers mellomrom.

Dette gjelder både spillere, trenere og støtteapparat.

Med kun en uke igjen til håndball-EM braker løs for herrene, har det haglet inn koronatilfeller blant flere av lagene.

Det har blitt påvist smitte hos spillere i troppen til blant annet Sverige, Danmark, og Frankrike. Hele elleve av lagene skal ha eller har hatt smitte i troppene.

Det har ført til en rekke avlysninger på grunn av koronaviruset. Yellow Cup i Sveits med Sveits, Montenegro. Portugal og Ukraina, samt Serbia-Tyskland, Slovenia-Italia, Island-Litauen, Nord-Makedonia-Israel og Kroatia-Bosnia har alle måtte bli kansellert.

Golden League med Norge, Danmark, Frankrike og Egypt ble avlyst. Det ble dermed satt opp to erstatningskamper mellom Norge og Danmark, og Frankrike og Egypt, men disse kampene ble også avlyst. Norge møter Danmark førstkommende lørdag og kampen skal foreløpig spilles.

