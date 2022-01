Kjersti Grini angrer kommentar i Farmen kjendis-premiere: – Jeg har lært mye

Tirsdag er det premiere på den sjette sesongen av Farmen kjendis på TV 2, hvor tolv kjente personligheter skal kjempe for tilværelsen 100 år tilbake i tid.

Farmen-hverdagen, tett på mange fremmede mennesker, kan beviselig være utfordrende over tid. Men det tar overraskende kort tid fra deltakerne ankommer Bøensætre gård i Aremark før første uoverensstemmelse er et faktum.

Disputten oppstår da deltakerne skal slippe ut kyrne på beite. Da en ku med sort ansikt kommer løpende ut fra fjøset, slenger tidligere håndballproff Kjersti Grini (50) ut en kommentar som raskt vekker reaksjoner i gruppa.

– Har vi fått en negerku? Den ser jo ut som en negerku, den er jo helt svart i ansiktet, sier Grini i episoden.

Musiker og rapper Adam Ezzari (23) bryter raskt inn for å fortelle Grini at ordet hun valgte ikke er greit å bruke, og flere av deltakerne virker synlig brydd av kommentaren.

BRYTER INN: Adam Ezzar er den første som reagerer på Kjersti Grinis kommentar.

Angrer på kommentaren

Da TV 2 tar kontakt med Grini like før premieren skal gå på TV, sier hun at hun angrer på kommentaren.

– Jeg ble veldig overrasket over reaksjonene jeg fikk der inne, og syntes det var veldig ubehagelig. Jeg skjønte ikke hva jeg hadde gjort galt – for meg var det kun et dårlig forsøk på å være morsom med ei ku, sier Grini.

50-åringen forteller at da hun vokste opp, var ordet vanlig å bruke om noen som var mørke i huden. Hun understreker at hun ikke la noe annet i ordbruken.

– Det er mye krenke-hysteri i dagens samfunn, noe jeg bevisst har valgt å styre unna. Derfor hadde jeg heller ikke fått med meg hva som legges i det ordet i dag, begynner Grini.

– Nå forstår jeg mer, og skjønner at mennesker har kjempet for å ikke ha en betegnelse, samt at det ikke er greit at jeg bruker det ordet, sier hun.

Adam føler dette ikke kom fram på TV: – Jeg var sjokkert

– Tar dette veldig tungt

Til TV 2 sier Grini at hun anså diskusjonen som ferdig inne på Farmen-gården, men refleksjonene kom tilbake da hennes 13 år gamle datter fikk nyss i hva hun hadde sagt.

– 13-åringen kunne ikke begripe at jeg hadde brukt det ordet, og tar dette veldig tungt. Det er også mye av grunnen til at jeg tenker annerledes i dag. Jeg har lært mye, sier Grini.

Hun understreker at hun er opptatt av å oppdra sine etterkommere til å vise respekt for alle, uavhengig av hvem de møter.

– Jeg har vært veldig nøye med å lære mine barn at hudfarge, religion eller legning er ikke det som definerer et menneske, og det var derfor ordentlig ubehagelig å føle at man tråkket skikkelig i salaten selv, sier hun.

50-åringen håper samtidig at dette kan føre til mer forståelse mellom ulike generasjoner.

– Jeg håper at den saken her fører til at de som er vokst opp i dag, som har dette klart for seg, kan skjønne at det finnes folk som lever i en annen tid. At de ikke står klar med øksa så fort noen gjør feil, men også prøver å forstå, sier hun.

Vi måtte komme til en viss form for forståelse. Hvis ikke tenkte jeg at det å leve oppå hverandre i seks uker ville bli vanskelig Øyunn Krogh, Farmen kjendis-deltaker og influencer

Tar til tårene

I etterkant av hendelsen er det særlig én av deltakerne som reagerer sterkt på ku-kommentaren, nemlig influencer og Sommerhytta-vinner Øyunn Krogh (25). 25-åringen blir så opprørt at hun tar til tårene.

– Kjersti kalte den svarte kua for n-ordet. Det overrasker meg, og det skuffer meg veldig. Og et veldig enkelt sted å sette grensen er at du ikke sier det, sier Krogh når hun omtaler hendelsen i episoden.

Da TV 2 slår på tråden til 25-åringen før premieren, understreker hun at det lå mer bak de sterke følelsene enn det som blir vist på TV.

Krogh forklarer blant annet at hun, Ezzari og Ingrid Simensen (28) tok en prat med Grini uten at kamera var til stede. Da oppfattet de at Grini ikke viste noen form for anger for det hun hadde sagt.

TAR TIL TÅRENE: Øyunn ble så opprørt at hun tok til tårene da hun snakket om hendelsen.

– Jeg skulle ønske at jeg ikke hadde tårekanaler som var så på jobb, men man kan jo ikke kontrollere hvordan kroppen reagerer. Der og da så føltes det som at vi måtte ha et oppgjør. Vi måtte komme til en viss form for forståelse. Hvis ikke tenkte jeg at det å leve oppå hverandre i seks uker ville bli vanskelig, sier Krogh til TV 2.

Aldri personlig

Av det som kommer fram i episoden, ser man at Grini og Krogh får snakket sammen , og at de kommer til en form for forståelse. I tillegg har Grini også oppklart for Krogh hva hun mener i ettertid av innspillingen.

– Jeg har sagt til henne hva jeg tenker i dag, og jeg er glad for at hun er romslig og forstår meg. Jeg føler jeg har et veldig godt forhold til Øyunn. Hun er en smart og bra dame, sier Grini.

Krogh er glad for at diskusjonen førte med seg noe konstruktivt, og understreker at dette aldri har vært en personlig konflikt mellom henne og Grini.

FORNØYD MED UTFALLET: Øyunn Krogh er glad for at samtalene de hadde ga et positivt utfall.

– Det førte til at vi har fått snakket om noe som er viktig å prate om, og at det fikk det best mulige utfallet: Vi klarte å kommunisere og ikke hate hverandre. Jeg føler dette speiler samfunnet, og er et tydelig bevis på at vi fortsatt har en lang vei å gå, sier Krogh.

– «F» og slutter på «aen»

Begge var først litt engstelige av tanken på at dette skulle komme på TV, men har til slutt endt på at det var den beste løsningen.

– Da jeg fikk en «heads up» om at det ville være med i episoden, ble jeg først litt nervøs. Jeg håpte at TV 2 la det fram fordi det er en viktig debatt og at det ikke ble en konflikt mellom meg og Kjersti. Det er så lett å bli misforstått, så det var litt skummelt. Men nå i ettertid ser jeg at det er riktig avgjørelse, sier Krogh.

– Reaksjonen min da jeg fikk vite at det skulle være med på tv, begynner på «f» og slutter på «aen». Man vil jo bli godt framstilt, men jeg kan ikke være hårsår. Jeg er et menneske, og da hender det man gjør feil, sier Grini.

LÆRT MYE: Kjersti Grini sier at hun i ettertid egentlig er glad for at det skjedde, for da lærte hun av feilen.

TV 2 var aldri i tvil

TV 2 var på sin side aldri i tvil om at denne historien fra Farmen kjendis-oppholdet skulle fortelles, ifølge programredaktør Kathrine Haldorsen.

– Det som var viktig for oss, var å fortelle dette på en balansert måte, og passe på at de involverte fikk slippe til med sine tanker og argumenter på en måte de kunne kjenne seg igjen i. Det har vi inntrykk av at vi har lykkes med.

Hun legger til at selv om deltakerne lever 100 år tilbake i tid inne på gården, er det naturlig at det som skjer på gården speiler samtiden de kommer fra.

– Den diskusjonen som oppstår, går rett inn i en stor og viktig dagsaktuell debatt om korrekt språkbruk og rasisme i samfunnet. Det som skjer mellom Kjersti og Øyunn er også et konkret uttrykk for hvordan ulike generasjoner ofte ser verden litt forskjellig, noe vi tror mange kan kjenne seg igjen i. Vi tror og håper denne episoden vil føre til mange gode samtaler på tvers av generasjonene. Da er vi helt i kjernen av hva vi ønsker at Farmen skal være for seerne våre.

– Må være rom for alt

Krogh er forberedt på at det kan komme mange ulike reaksjoner fra TV-seerne i etterkant av premieren, og mener det må være rom for det.

– Jeg kan for eksempel forstå at noen synes det er provoserende at jeg, som ikke har kjent dette på kroppen selv, blir så opprørt og tar det opp. Jeg kan også forstå at noen ikke vil tilgi Kjersti. Vi lever i 2022, og det å ikke ha tatt lærdom ennå, kan også vær utilgivelig for noen.

Hun har dog en klar oppfordring til TV-seerne.

Jeg håper det viser at folk må ta seg en bolle og slappe av litt. Og når intensjonen ikke er rasisme, så må man slappe av, la det gå litt og heller snakke sammen. Shabana Rehman, Farmen kjendis-deltaker og medlem av Ytringsfrihetskommisjonen,

– Nå som Kjersti har tatt et oppgjør med seg selv, har lært og ønsker å fortelle om det, så kan vi ikke henge oss opp i hvorfor hun valgte å bruke det ordet. Det er ikke konstruktivt. Det er ekstra viktig å ikke «cancel-e» (utestenge, journ. anm.) Kjersti. Vi må ikke gjøre det skummelt å gjøre feil, sier Krogh.

Grini er også forberedt på reaksjoner, men velger å fokusere på det positive i det hele.

– I dag er jeg egentlig glad for at det skjedde. Jeg gjorde en feil, og endte med å lære av den. Jeg har stått i en mediestorm før, og jeg kommer gjennom dette også, sier Grini.

– Veldig bra

På gården sov den tidligere håndballspilleren på rom med komiker og skribent, Shabana Rehman (45), og Dagen-redaktør, Vebjørn Selbekk (52), og forteller at hun hadde gode samtaler med dem i etterkant av episoden.

Rehman og Selbekk sitter begge i Norges andre ytringsfrihetskommisjon i historien, et offentlig utvalg som skal utrede rammene for nordmenns ytringsfrihet. I et intervju med TV 2 er de svært positive til det som skjedde.

POSITIVT: Både Vebjørn Selbekk og Shabana Rehman sitter i Ytringsfrihetskommisjonen, og synes diskusjonen som oppsto på Farmen kjendis var konstruktiv.

– Jeg synes det var veldig bra. Heller i en slik setting med en ku. Nettopp fordi det var med et dyr, så ble menneskelige følelser så mye mer synlige. Hvordan vi tar på oss andres smerte og sorg, en historie, og blikk på andre, begynner Rehman.

Håper på ringvirkninger

Hun tror det at kommentaren ble sagt til en ku, og ikke et menneske, kan ha åpnet for bedre dialog.

– Begge var så oppriktige i sine reaksjoner, så de ble bare et bilde av den tidsånden vi lever i. Og den ærligheten synes jeg var så fin, i stedet for det vi ser ute i samfunnet, hvor man går i kjempeklinsj, krangler og ikke vise sårbarhet. Når begge viste sårbarhet så kunne man forstå, prøve å analysere og forklare hva det er som skjer rent emosjonelt. Da ble det ikke kulturkrig, sier Rehman.

– Det synes jeg er veldig bra sagt. Det er et bilde av den tiden vi lever i, og hvordan folk kanskje ikke forstår hverandre. At man tillegger andre litt andre meninger enn det de har, stemmer Selbekk i.

Rehman håper denne hendelsen kan få ringvirkninger for hvordan man håndterer slike spørsmål i samfunnet.

– Jeg håper det viser at folk må ta seg en bolle og slappe av litt. Og når intensjonen ikke er rasisme, så må man la det gå litt, og heller snakke sammen. For det er det som blir så galt her ute i virkeligheten. I virkelighetens reality, sier hun.

