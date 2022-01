Consumer Electronics Show (CES ) er det store utstillingsvinduet for forbrukerelektronikk og innovasjoner. Som så ofte før, røper også BMW noen tanker og idéer om fremtiden under denne store messen som nå pågår i Las Vegas.

Med en BMW iX som utgangspunkt, viser de hva som er mulig med «digital fargelegging» av små og store flater gjennom såkalt elektroforese.

De flytende fargeendringene er muliggjort av et spesialutviklet overflatebelegg, som er skreddersydd til konturene til SUV-en iX. Når den stimuleres av elektriske signaler, bringer den elektroforetiske teknologien forskjellige fargepigmenter til overflaten.

Millioner av mikrokapsler

I motsetning til skjermer eller projektorer, trenger den elektroforetiske teknologien absolutt ingen energi for å holde den valgte fargetilstanden konstant. Strømmen flyter kun under den korte fargeskiftefasen.

Elektroforetisk farging er mest kjent fra skjermene som brukes i lesebrett (eReaders). BMW Group er et første selskapet i bilbransjen som tar teknologien i bruk.

Overflatebelegget som er brukt på bilens karosseri og felger inneholder mange millioner mikrokapsler, med en diameter som tilsvarer tykkelsen på et menneskehår.

Har du også drømt om å kunne endre farge på bilen, etter humøret og situasjonen? Det kan man med E Ink.

Flere farger

Hver av disse mikrokapslene inneholder negativt ladede hvite pigmenter og positivt ladede svarte pigmenter. Avhengig av den valgte innstillingen, forårsaker stimulering ved hjelp av et elektrisk felt at enten de hvite eller de svarte pigmentene samles på overflaten av mikrokapselen, og gir bilen den ønskede nyansen.

Å oppnå denne effekten på karosseriet innebærer bruk av en rekke nøyaktig tilpassede og laserskårne seksjoner av det spesielle belegget.

Etter at belegget er påført og strømforsyningen for stimulering av det elektriske feltet er koblet til, varmes hele overflaten opp og forsegles for å garantere optimal og jevn fargegjengivelse ved hvert fargeskifte.

Det vil også være mulig å benytte pigmenter med andre farger.

Økt velvære og lavere forbruk

En slik variabel eksteriørfarge kan også bidra til velvære i interiøret og til bilens effektivitet. Eksempelvis vil en hvit overflate reflektere mye mer sollys enn en svart. Dermed kan oppvarming av kjøretøy og kupé som følge av sterkt sollys og høye utetemperaturer reduseres ved å endre eksteriøret til en lys farge.

I kjøligere vær vil en mørk ytre overflate hjelpe bilen til å absorbere merkbart mer varme fra solen.

I begge tilfeller kan utvalgte fargeendringer bidra til å redusere mengden kjøling og oppvarming som kreves fra bilens klimaanlegg, og dermed også energibruken.

Mørk og lys farge har ulike fordeler i forskjellige situasjoner. På en elbil, kan muligheten til å endre farge være med på å gjøre forbruket lavere.

Endre utseendet

I interiøret vil teknologien for eksempel kunne hindre at dashbordet tiltrekker seg for mye varme. Den innovative E Ink-teknologien åpner også for helt nye måter å endre kjøretøyets utseende i tråd med førerens personlige preferanser.

For en helelektrisk bil kan derfor det å endre fargen i takt med været bidra til å øke rekkevidden.

Med dette som bakteppe forsker BMW aktivt på bruken elektroforese som en del av fremtidig bildesign og funksjonell bruk.

