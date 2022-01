Smakfull kjøttgryte med grønnsaker

Wenche fant kjøtt i fryseren som var glemt bort. Det ble ting et døgn i kjøleskap - resultatet ble en smakfull og mettende kjøttgryte.

Kjøleskap og fryseboks i studio ble fornyet i går. Jeg oppdaget at det var kjøtt der som som måtte brukes opp. En oksestek og et stykke med mørbrad ble tint i kjøleskap natten over og klar til å tilberede i dag. Resultat ble en Kjøttgryte med grønnsaker og poteter fra grønnsaksskuffen.

Tips: Har du ikke kraft, bruk 1-2 buljongterninger og 1-2 dl vann og eventuelt alkoholfritt øl.

Dette trenger du:

Ca. 800 g benfritt kjøtt fra vilt, lam eller storfekjøtt

Smør eller olje til bruning

2-3 løk i båter

3-4 dl kraft, alkoholfritt øl eller vann + buljongterning

Salt, pepper

Timian eller rosmarin, frisk eller eventuelt tørket

Eventuelt 1 laurbærblad

Ca. 600 g små poteter

4-5 gulrøtter, mellomstore

1-2 persillerøtter, eventuelt sellerirot

Eventuelt litt kålrot og purre

Slik gjør du:

Skjær kjøttet i jevne biter og løken i båter. Bruk en stor tykkbunnet gryte eller vid høy stekepanne med lokk. Varm olje/smør i gryten og brun kjøttet og løken. Tilsett kraft til det står rett under kjøttet og kok opp. Legg på lokk og la kjøttet trekke rett under kokepunktet en times tid til kjøttet er mørt.

Tilsett små/mellomstore poteter/perlepoteter med skall og grønnsaker i biter/staver de siste 20-30 minutter. Trekk videre til kjøtt og grønnsaker er møre. Smak til med salt, pepper, urter og eventuelt 2-3 ss solbærsaft.