Pandemien bryr seg ikke om ranking

Novak Djokovic er verdens beste tennisspiller. Det gir ham ikke rett til spesialbehandling i et land som har hatt et av verdens strengeste pandemiregimer.

Novak Djokovic har lenge vært en kontroversiell verdensener. Allerede før vaksinene var utviklet, uttalte han at han var motstander av vaksinering og ikke ønsket å bli tvunget til å ta en vaksine for å kunne reise.

Nå har dette blitt en realitet. Australia har hele veien vært knallharde i sine tiltak for å holde pandemien i sjakk. Alle som skal delta i Australian Open må være vaksinert, med mindre de kan vise til medisinske grunner som gjør at de ikke kan ta vaksinen. Djokovic skal ha fått et unntak av det medisinske panelet som vurderer slike søknader, men det holdt ikke for grensekontrollen.

Det hjelper ikke at Australian Open har gitt ham et vaksineunntak. På grensen er det de føderale myndighetene som bestemmer, og de var ikke like samarbeidsvillige. De mente at han ikke kunne legge frem tilfredsstillende dokumentasjon for å få komme inn i landet. Dermed ser det foreløpig ut til at Australian Open går uten verdens beste tennisspiller, med mindre han får medhold i retten på mandag.

Serberens far hevder at sønnen er “symbolet og lederen for den frie verden”. For mange australiere er han nå et symbol på noe helt annet og langt mindre positivt. Da Djokovic annonserte på instagram at han var på vei til Australia og hadde fått et unntak fra vaksinekravet, lot ikke reaksjonene vente på seg. For australiere som er møkk lei smittetall, restriksjoner og nedstenging er Djokovic nå symbolet på en egoistisk stjerne som krever spesialbehandling og spytter på lokalbefolkningens prøvelser gjennom pandemien.

Det australske folk har måttet tåle ekstremt inngripende tiltak i kampen for å bekjempe covid-19. Stengte skoler, gjentatte runder med lockdown og australske familiemedlemmer som nektes å vende hjem til Australia er bare noen av de tiltakene de har vært utsatt for. Da blir det selvsagt provoserende at en selverklært vaksinemotstander får fritak. I delstaten Victoria, der Australian Open avholdes, var det onsdag over 17 000 nye koronatilfeller.

Djokovic har hele tiden vært en utøver som kjører sitt eget løp. Han har vært åpen om at han setter sin lit til alternativ medisin. Selv om han ikke offentlig har sagt noe om sin egen vaksinestatus eller om eventuelle medisinske grunner til at han ikke kan ta vaksine, gjør summen av hans uttalelser at de fleste ser på ham som en klassisk antivakser.

Men uavhengig av Djokovic’ verdensbilde og tro på alternativ medisin, er reglene i Australia krystallklare. Det har også lenge vært tydelig kommunisert at vaksine er en forutsetning for å kunne delta i Australian Open. Man kan mene hva man vil om det, men reglene har vært klare.

Djokovic har med viten og vilje latt være å følge de reglene. Han har gamblet på å få et unntak, kanskje i troen på at hans status i tennisverdenen er så stor at han skal få slippe å forholde seg til de reglene alle andre må følge. Men verken pandemien eller australske myndigheter tar hensyn til ranking.

Djokovic hadde fått godkjent sin søknad om unntak fra Tennis Australia og lokale myndigheter, men disse prosessene var ifølge australske medier ikke godkjent av de nasjonale myndighetene. Det hjalp ikke at Djokovic hadde fått ja til å delta i Australian Open, så lenge han ikke møtte kravene for å få innreise i Australia. Det hele er klønete håndtert av de involverte, men det fritar ikke Djokovic for ansvar. Han må selv ta konsekvensene av sine valg.

Pandemien har rammet idretten hardt, men takket være hardt arbeid og strenge smittevernprotokoller har det likevel vært mulig å holde den internasjonale toppidretten gående i store deler av pandemien. Det har vært viktig både for idrettsutøverne og for alle andre som er glad i idrett. For mange seere har mesterskap og turneringer vært et kjærkomment lyspunkt i et nedstengt samfunn.

Forutsetningen for at idretten har kunnet overleve i pandemien har vært at både utøvere, bakkemannskap og arrangører har strukket seg eksepsjonelt langt. Det har vært helt nødvendig. Det har vært avgjørende for å beskytte utøverne best mulig, men også for å kunne samle utøvere fra en rekke land uten å risikere at idretten blir en smittefest eller bidrar til å forverre pandemien.

Idrettens strenge smitteregime har også vært viktig for å sikre idrettens oppslutning blant folk flest. Det er ikke gitt at folk aksepterer store internasjonale idrettsarrangement samtidig som de selv sitter i lockdown. Mange begynner å bli enormt slitne av pandemiens herjinger og det er tungt å måtte gå inn i en ny periode med tiltak som begrenser folks frihet. Hvis det da danner seg et bilde av at idrettsstjernene driter i smittevern, kan det være ødeleggende for idrettens legitimitet, oppslutning og omdømme.

Derfor er det både provoserende og frustrerende at en av verdens største idrettsutøvere tilsynelatende nekter å forholde seg til de reglene som skal beskytte idretten mot smitte.