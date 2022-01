Hyller Bjørn Einar Romøren for deltakelsen i «Mesternes Mester»: – Et sterkt forbilde

Våren 2019 fikk den tidligere skihopperen Bjørn Einar Romøren den tunge beskjeden om at han hadde en ondartet svulst i hofta og måtte starte på cellegift.

Diagnosen var Ewing-syndrom — en svært sjelden kreftform som rammer kun 5-10 nordmenn i året. Etter nesten ett år med behandling ble han kreftfri, og er nå en av deltakerne i NRK sin seermagnet «Mesternes Mester».

Selv håper Romøren at deltakelsen hans i programmet kan motivere andre som også har kjempet mot kreften.

FIKK KREFT: Tidligere skihopper Bjørn Einar Romøren fikk påvist kreft i 2019. Foto: Heiko Junge /Scanpix

– Man trenger ikke nødvendigvis bli verdensmestere. Det handler mer om å komme i gang med aktivitet for å få livet tilbake etter langtidssykdom, og å ha troen på seg selv, sier Romøren til God kveld Norge.

Usikkert om han kunne gå igjen

40-åringen forteller at dersom man har gjennomgått kreft eller en annen form for sykdom, så er det krevende å komme tilbake i aktivitet, og sier at dørstokkmila kan være tøff.

Derfor håper han at deltakelsen i «Mesternes Mester» kan inspirere:

– Dersom en avdanka hopper, som har gått på cellegift, tørr å stille i programmet, så er det andre ting i livet man skal kunne klare bare man kommer i gang, sier Romøren.

Selv synes han det var utrolig morsomt å delta i programmet, og godt å være i en konkurransesetting igjen.

– Det var motiverende å kunne være med selv, sier han og forteller at han også ville vise hva man faktisk kan få til selv om man har vært syk.

I fredagens episode av NRK-programmet forteller Romøren at det betyr mye for han å delta, og han takker dyktige leger og god oppfølging for at han har muligheten til å delta.

– Det er ikke så lenge siden jeg var usikker på om jeg noen gang kunne gå, sa Romøren under innspillingen.

Hylles av Kreftforeningen

Generalsekretær i Kreftforeningen, Ingrid Stenstadvold Ross, hyller Romøren for hans åpenhet om kreftsykdommen og deltakelsen i «Mesternes Mester».

– Bjørn Einar Romøren er blitt et sterkt forbilde for kreftoverlevende i hele Norge, og da spesielt menn, sier Stenstadvold Ross.

Romøren har tidligere vært en av frontfigurene for kampanjen «Menn snakk om det» i regi av Kreftforeningen i 2020, sammen med Kristian Jørgensen som også var kreftsyk.

I ettertid har Kreftforeningen mottatt flere takknemlige tilbakemeldinger fra andre menn som har følt seg mindre alene takket være deres åpenhet.

SKRYTER: Generalsekretær i Kreftforeningen, Ingrid Stenstadvold Ross, hyller Romøren for deltakelsen i «Mesternes Mester» og hans åpenhet rundt kreftsykdommen. Foto: Jorunn Valle Nilsen

Stenstadvold Ross mener at også hans deltakelse i NRK-programmet betyr svært mye for flere enn han selv.

– Bjørn Einar viser oss at selv en tidligere toppidrettsutøver som er vant til å hevde seg og kjempe om en plass på pallen, kan våge å prøve selv om man kanskje ikke lenger klarer alt, sier generalsekretæren og legger til:

– Han har en imponerende kraft og «ståpåvilje» som vi vet motiverer og inspirerer andre.

Stenstadvold Ross mener at det også er viktig å erkjenne at mange lever med senskader etter kreft, og synes det er vanskelig å finne tilbake til formen de hadde før de ble syke.

– De beskriver en følelse av ikke å kjenne sin egen kropp igjen. Og det er ikke alle som blir så spreke at de kan delta i «Mesternes Mester» etter en hard kreftsykdom, sier generalsekretæren og legger til at deres mål er at alle skal nå sitt eget fulle potensiale, og oppleve mestring med en «ny» kropp og hverdag.

Vil inspirere

Romøren synes det generalsekretæren i Kreftforeningen sier er hyggelig og godt å høre. Han bekrefter at det var en mening bak deltakelsen i programmet.

– Jeg håpet at det kunne være inspirerende, og at noen ser litt lysere på det dersom de er midt i en kreftsykdom, skal gjennomgå kreftbehandling eller er rundt noen som må gjennomgå det, sier han.

Den tidligere skihopperen understreker at det likevel ikke er slik at alle skal være med i «Mesternes Mester» eller gå Mount Everest.

I fredagens episode ønsker Romøren å fullføre den blytunge strandkonkurransen på egenhånd selv om han ligger litt bakpå.

Han forteller til God kveld Norge at man vanligvis ikke skal være redd for å ta imot hjelp, men at dette ble en helt spesiell setting for den tidligere skihopperen.

– Hvis man ikke prøver skikkelig selv, vil man ikke få samme mestringsfølelsen. Det er litt meg av natur. Jeg skulle klare det jeg også, forteller Romøren.

Se Bjørn Einar sin enorme prestasjon på stranden i toppen av artikkelen.