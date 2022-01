Akutt vedmangel og store prisforskjeller: Nesten 2500 kroner dyrere i byen

Trenger du ved for å varme deg i januar-kulda og takle strømregningen? Det kan bli en dyr affære hvis du bor i byen, og i det hele tatt klarer å få tak i kubbene.

Strømprisene har vært rekordhøye, og i januar og februar kommer årets kaldeste perioder.

Da er det nok mange som tenker at de vil dempe strømregningen med litt god gammeldags vedfyring, men det er ikke lett i år.

Enorm etterspørsel har gitt vedmangel som strekker seg langt utenfor landets grenser.

– Det har vært helt sinnssykt i år. Media skriver mye om høye strømpriser, og da begynner folk å hamstre ved. Alle som vanligvis kjøper ved skaffer seg dobbelt så mye, og de som ikke pleier å fyre kjøper inn, sier Sindre Skogbrott i «Ved På Døra».

De holder til i Hønefoss, og selger mesteparten av veden sin til østlandsområdene Oslo, Asker, Bærum og Drammen.

PALL: Mange velger å kjøpe en palle med 1000 liter ved når de først skal få det levert. Foto: Ved På Døra

– Helt ekstremt

Skogbrott forteller om en dobling i antall ordrer, sammenlignet med tidligere år.

– Det er helt ekstremt. I september til november hadde vi rundt 50-80 nye bestillinger hver dag, noe som er en dobling sammenlignet med 2020. Hittil i dag har jeg fått 16 nye ordrer og solgt for 53.000 kroner, og klokka er ikke ett ennå, sier Skogbrott fredag.

Han forteller at de erfarne i ved-salgsbransjen kaller det en nasjonal mangel på ved, og at det begynner å bli tomt i Baltikum.

– Det er tomt i Litauen, så nå har folk begynt å bestille ved fra Russland.

FULLT: Det er full bil når veden skal leveres ut til kundene. Foto: Ved På Døren

Stor forskjell

Høy etterspørsel har også gitt høye vedpriser. Hos «Ved På Døra» koster 1000 liter ved 3490 kroner. For kun fire dager siden, kostet den samme vedmengden nesten 5000 kroner.

Flere andre ved-selgere i byen som TV 2 har sjekket med, opererer med lignende priser.

Det er uansett stor forskjell fra kostnaden ute på landsbygda, og det er gode grunner til det. Mer om det etterpå.

Hos vedselgeren «Fjellbjørka AS» I den vesle bygda Meråker i Trøndelag, koster 1000 liter ved «kun» 1200 kroner.

Det er nesten 2500 kroner i forskjell fra dagens by-regning.

– Skal man ha faste kunder her ute, så må man ha en edruelig pris, sier Joakim Gården Løven i «Fjellbjørka».

«Fjellbjørka AS» har drevet med vedsalg i Meråker i mange år, og produserer 200 000 liter i året. Foto: Joakim Gården Løveng.

Siste kunde

Han sier det hadde fristet å dra til Oslo og selge veden sin, men det er såpass mangel at de straks er helt tomme.

Faktisk er han på vei ut til en kunde med sine siste ved-paller når TV 2 ringer ham.

– Hadde vi hatt mer på lager, hadde jeg sikkert solgt flere trailerlass til Oslo, men en vedkubbe er ikke produsert på ti minutter. Den skal hugges, dras frem, tørkes, stables og kjøres ut til kunde. Man binder opp kapital med dette arbeidet, og når det er stor tilgang på varen så går prisen ned, sier Løveng.

Han erkjenner at det er en betydelig prisforskjell mellom bygd og by, men sier man ikke kunne priset seg så høyt ute på bygda.

– Da er det ikke sikkert vi får solgt noe. Da kan konkurrentene tømme lagrene sine, og vi sitter igjen med smulene. I tillegg er det krevende å levere på vinterstid. Her i Meråker-området er det glatt 30 minus på vinteren.

Skyhøye strømpriser er en av grunnene til at ved-produsentene må kreve mye penger. De bruker store maskiner til hugging og tørking, som gjør at kostnadene må dekkes. Foto: Terje Bendiksby

Derfor er det høy pris

Skogbrott i «Ved På Døra» erkjenner at det er høy ved-pris i byene, men sier det er gode grunner til det.

– Det er egentlig en kjedelig situasjon for oss. Vi får telefoner om at vi utnytter situasjonen fordi alle er tomme, men det er ikke det vi gjør. Vi er en av få produsenter i Norge som produserer veden selv, og bruker masse penger på maskiner og svære vifteanlegg for å tørke de 30-40 pallene vi lager hver dag. Med så høy strømregning, må vi dekke kostnadene våre, sier Skogbrott.

Det er ikke bare vinterkulda som har gitt høye ved-priser.

Skogbrott forteller at de også merket etterspørselen i mai-juni, da korona-krisen gjorde at alle skulle ut i naturen og fyre bålpanner og drive med andre aktiviteter med behov for opptenningsved.

Slike stabler er det nok mange som skulle ønske de hadde i garasjen nå. Det virker i hvert fall slik, når man ser på etterspørselen i år. Foto: Terje Bendiksby

Hvorfor engasjerer ved?

Det er i alle fall ingen tvil om at ved og fyring engasjerer. På sosiale medier koker kommentarfeltene på nesten alle ved-saker, og det er også et populært samtaleemne på folkemunne.

– Hvorfor er det slik, tror dere?

– Det er ikke godt å si. Ved har vært brukt i hundrevis av år som oppvarming, og det er den varmekilden folk flest bruker i hus og hytter, sier Skogbrott.

I Meråker tror Løveng blant annet det skyldes at ved er noe de fleste har et forhold til.

– Det er jo en forbruksvare, som i tillegg er miljøvennlig. Norge vokser jo igjen hvis man ikke hogger ned, så det handler jo nesten om en kultivering av landskapet vårt, sier han.