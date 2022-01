Lurer du på når julepynten «egentlig» må bort? Her får du fasiten!

Rynker naboen på nesen over at julestjerna di fortsatt henger i vinduet? Ønsker du helst å ha juletreet stående litt lenger? Her får du en god pekepinn fra juleforsker Herleik Baklid på hva som er riktig å gjøre.