Solbakken etter «HamKam-comebacket»: – En deilig motivert gjeng

Det var onsdag TV 2 kunne avsløre at landslagssjef Ståle Solbakken trår til for gamleklubben HamKam etter Kjetil Rekdals avgang. Han leder eliteserieklubbens første treninger i 2022.

– Dette er overhodet ikke snakk om noe langtidsprosjekt, understreket landslagssjefen til TV 2.

Torsdag ledet han sin første trening som vikartrener i den nyåpnede 2322-hallen på Ridabu rett utenfor Hamar. Planen er å lede laget i tre dager.

– Ja, det var morsomt. Jeg syntes det var en deilig motivert gjeng, og klubben liker jeg. Det var åpning av ny hall og greier. Nå skal vi prøve å sende spillerne avgårde videre på en god måte på mine få dager her, sier Solbakken til TV 2.

Solbakken så virkelig ut til å trives på treningsfeltet, og ga gjennom hele treningen tydelige instruksjoner til spillerne. Treningsøkten varte i over to timer.

– Tempo, tempo, tempo, skrek han til HamKam-spillerne under en spilløvelse.

Han likte å være tilbake i HamKam.

– Dette var en vinn-vinn for begge. Kjetil og Geir har dratt nordover, og talentutvikleren har reist på ferie til Spania. Da kunne jeg utsette reisen hjem og holde meg litt i gang, oppsummerer Solbakken.

– Hva betyr HamKam for deg?

– Det betyr mye for meg. Jeg tok lærerskolen her og spilte her i fem år før jeg kom tilbake som trener. Så har jeg hatt barna mine i HamKam. Så HamKam har betydd mye, svarer Solbakken, som faktisk kunne navnet på alle spillerne i troppen.

– Det kan jeg. Jeg har sett seks-sju kamper av dem forrige sesong, i hvert fall, sier han.

KAKE: Solbakken ble møtt med kake i hallen. Foto: TV 2

– Uaktuelt å lede HamKam og landslaget samtidig

– Hvilke forventninger har du til comebacket til HamKam i Eliteserien?

– Det blir en realistisk kamp i andre enden av tabellen. Det viser historien til alle nyopprykkede lag. Men så kommer det jo an på stang inn og stang ut, skader og hvilke nye spillere som kommer inn. I fjor traff de på alt. Jeg tror folk på Briskeby er sultne på Tippeligafotball, og det blir nok stinn brakke på Briskeby i hver kamp, sier han.

Da Solbakken i sin tid var trener i FC København åpnet han opp får å lede landslaget samtidig. Det ble det imidlertid aldri noe av.

Solbakken er klar på at det overhodet ikke er aktuelt å lede HamKam permanent ved siden av jobben som landslagssjef.

– Nei, det er helt uaktuelt. Jeg er supermotivert for å bare trene landslaget. Dette var en vennetjeneste begge vil få nytte av, slår han fast.

HamKam er på trenerjakt etter at Rekdal forsvant til Rosenborg før jul. Det skjedde etter en svært vellykket sesong som ga opprykk til Eliteserien.

– Kjetil Rekdal sviktet jo hele byen, så da må noen stille opp, sa Solbakken til TV 2 med med et smil da nyheten om at han stepper inn som vikartrener i noen dager ble kjent.

REKDALS SØNN: Niklas Rekdal likte å bli trent av Ståle Solbakken. Foto: TV 2

Solbakken til Niklas Rekdal: – Ser Kjetil ikke har fått lønna fra Rosenborg enda

Niklas Rekdal, sønnen til den nye Rosenborg-treneren, likte å få inn Solbakken som vikar.

– Det er gode trenere, både Ståle og fatter'n. Og det er gøy å bli trent av landslagstreneren, humrer Niklas Rekdal til TV 2 etter treningen.

Han måtte tåle en spøk fra Solbakken etter treningsøkten.

– Jeg så Niklas var den eneste med høl i fotballskoene, så Kjetil har nok ikke fått lønnen sin i Rosenborg enda, gliste Solbakken.

– Nei, det var ingenting nytt til jul der i fra, kontrer Niklas Rekdal.

– Var det en oppgradering å få Solbakken som trener etter Kjetil Rekdal?

– Jeg kom skadefri gjennom økten, så du kan si det med glimt i øyet, svarer Rekdal junior - og minner om at han skadet seg på første treningsøkt med faren som trener i fjor.

– Men det er mye spennende som skjer i klubben nå, det er mye blest i media, og det er egentlig kult. Det er mye positiv støy rundt HamKam nå. Jeg synes det er artig, og vi har en spennende tid i vente, konstaterer Niklas Rekdal.

Lagkamerat Kristian Eriksen er enig.

– Det er morsomt å bli trent av landslagssjefen. Jeg visste ikke at han skulle komme, så det var en god overraskelse, mener han.

Solbakken har klarert vikariatet i HamKam med Norges Fotballforbund. Grue-mannen trente hedmarkslaget fra 2003 og 2005. Siden har Solbakken fulgt klubben som supporter, og i en periode hjalp han også til som investor.

Positiv respons

I Norges Fotballforbund er man positive til at Ståle Solbakken ønsker å bidra i hverdagen til en norsk klubb.

– Ståle er en trener som brenner hardt for å være på feltet og som jobber bevisst med å holde motivasjon og skarphet oppe i de lange periodene mellom samlingene og i perioder med reiserestriksjoner, sa elitedirektør Lise Klaveness i Norges Fotballforbund.

– Vi er glade for at landslagstrenerne er der for klubbene våre i åpne og uforpliktende engasjement, sa hun videre.

LYTTET: HamKam-spillerne lyttet ivrig på Ståle Solbakkens instruksjoner. Foto: TV 2

Daglig leder i HamKam, Bent Svele, er takknemlig for at Solbakken stiller opp.

– Vi synes jo dette er stas og er glad for at vi kunne få dette til når det ikke ble noen tur til England på Ståle. Samtidig kjøper dette oss tid til over helga for å få på plass en trenerløsning, mente Svele.