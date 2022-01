Hit blir det enklere og billigere å reise

Omikron-varianten fører for tiden til rekordhøye smittetall i Storbritannia, og bare de siste sju dagene har nesten 1,3 millioner mennesker testet positivt for covid-19.

Nettopp de høye smittetallene er grunnen til at den britiske regjeringen ikke lenger mener det er behov for like strenge innreiseregler.

– Omikron er globalt, det er over hele verden, alle har det nå og andelen som kommer inn i landet utenfra er minimal sammenlignet med tallene vi har her, sier transportminister Grant Shapps til den britiske TV-kanalen Sky News.

LETTELSER: Nå blir det lettere å reise til England for å se favorittlaget. Foto: John Walton

Nå gjøres følgende lettelser:

Fra 7. januar behøver ikke fullvaksinerte eller de under 18 år teste seg før avreise til England. Ved ankomst må man ta en PCR-test, men man trenger ikke lenger være i isolasjon mens man venter på svar.

Fra 9. januar kan man bytte ut PCR-testen med den rimeligere hurtigtesten. Testen må tas ved en privat tilbyder på dag to etter ankomst. Dersom den blir positiv må man ta en PCR-test for å få resultatet bekreftet.

Uvaksinerte må fortsatt ta en test før avreise, PCR-tester på dag to og åtte av karantenetiden, og sitte i karantene i 10 dager.

Også Skottland, Wales og Nord-Irland gjør lignende lettelser.

Hjelp til reiselivsnæringen

Beslutningen om å gjøre lettelser kom etter at research gjort på oppdrag for reiselivsnæringen viste at testing før avreise ikke utgjorde noen stor forskjell når det gjaldt spredningen av omikron.

Næringen pekte også på at testkravene gjorde det vanskeligere for dem å komme seg på fote økonomisk igjen.

KREVDE LETTELSER: Den britiske reiselivsnæringen mener importsmitte har lav betydning nå som smittetallene i landet er så høye. Foto: Matt Dunham

– Vi har kommet forbi punktet der internasjonale reiserestriksjoner kan spille en rolle i å dempe smittetoppen, og dersom det ikke er noen fordeler der, bør tiltakene fjernes, sa Tim Hawkins ved Manchester Airport Group tidligere denne uken til BBC.

Virolog Sarah Pitt ved universitetet i Brighton mener derimot det er fornuftig å teste folk før de går ombord i et fly fordi statistikken viser at opptil én av tre koronasmittede ikke får symptomer, men kan likevel kan smitte andre.

– Det er ikke det at man utgjør en spesiell risiko fordi man reiser, men folk burde teste seg regelmessig uansett, sier Pitt til BBC.

Rundt 3,3 millioner, eller hver femtende innbygger i England, hadde covid-19 den siste uken av 2021, viser tall fra Office for National Statistics.

I London hadde hver tiende innbygger fått påvist smitte i løpet av fjorårets siste uke.