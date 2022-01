Norge satser på brunost-diplomati

Denne uken tok Norge over presidentskapet i FNs sikkerhetsråd. Tradisjonen tro delte de ut gaver fra Norge. Representantene fikk norsk melkesjokolade, en ostehøvel og Gudbrandsdalsost.

Norge overtok presidentskapet i FNs Sikkerhetsråd tidligere denne uken. Norge vil lede Sikkerhetsrådet gjennom januar.

I følge tradisjonen gir landene som overtar presidentskapet symbolske gaver fra landene de kommer fra. For Norges del ble det gitt ut norsk melkesjokolade, en ostehøvel og en Gudbrandsdalsost fra TINE Meierier.

Gavene fra Norge kom som hør og bør i en veske dekorert med Edvard Munchs "Skrik". Foto: Norges FN-delegasjon

Går for brunost-diplomati

Konsernsjef i TINE Meierier, Gunnar Hovland, er begeistret for at Gudbrandsdalsosten fra TINE ble plukket ut som en del av gavene som ble gitt til de andre representantlandene.

Konsernsjef i TINE Meierier Gunnar Hovland er stolt over at Gudbrandsdalsosten var en del av gaven. Foto: Ole Martin Buene

– Det er utrolig hyggelig at det er vår egen, tradisjonsrike Gudbrandsdalsost er en del av gaven til Sikkerhetsrådets medlemsland, sier Hovland.

– Dette er fantastisk for melkeprodusenter og levende bygder over hele Norge.

Utenriksdepartementet søkte etter hvilke kulturmarkører man kunne gi vekk på vegne av Norge. Da falt avgjørelsen på Gudbrandsdalsosten.

Vil eksportere norske meieriprodukter

– I dag eksporterer vi cirka 800 tonn brunost ut av Norge hvert år. Per nå driver vi også å tester ut produktene i flere andre land. For eksempel var det moro å se mottakelsen dette fikk i Sør-Korea, sier Hovland.

Diss landene sitter i FNs Sikkerhetsråd Albania Brasil Gabon Ghana De forente arabiske emirater Frankrike India Irland Kenya Kina Mexico Norge Russland Storbritannia USA

Nå håper han at dette vil kunne være med å heve de norske meieriproduktene som mulige eksportartikler til utlandet.

Tror du dette stuntet i FNs Sikkerhetsråd egentlig vil bidra til en bedre kjennskap om produktet?

–Det er i alle fall veldig gøy at vi har fått det inn der. Dette synliggjør produktet for en ny gruppe som neppe har smakt brunost før. Og flere brunost-ambassadører ute i verden er veldig viktig for oss.

– Vi håper selvsagt vi kan bruke dette når vi skal ut for å promotere produktet til de landene som er representerte i Sikkerhetsrådet.

Men det er ikke bare konsernsjefen som er stolt over at brunosten ble en del av gavene Norge valgte å gi.

Får skryt fra regjeringen

Landbruks- og matminister Sandra Borch skriver på departementets nettsider at rådsmedlemmene nå får en spennende smak av Norge når man deler ut norsk melkesjokolade og norsk brunost.

Landbruks- og matministeren er godt fornøyd med gavene Norge gir. Foto: Simen Askjer / TV 2

– Vi har utviklet oss til å bli en internasjonalt anerkjent mat-nasjon med stort mangfold og høy kvalitet. Gudbrandsdalsosten er en viktig del av dette mangfoldet, og er kanskje den mest tradisjonsrike og særegne av alle norske oster, sier Borch til departementets nettsider.

Hovland håper nå at oppmerksomheten brunosten fikk etter møtet i FNs Sikkerhetsråd kan bidra til en økt eksport av norske meieriprodukter.

Representantene fikk ikke bare en melkesjokolade og en brunost. De måtte selvsagt få med en ostehøvel på kjøpet. Foto: Norges FN-delegasjon

– Dette er et produkt som har historie tilbake til Gudbrandsdalen på 1860-tallet og er en viktig del av norsk mattradisjon som nå løftes frem på Sikkerhetsrådets scene.

Men TINE-sjefen er fremdeles ikke sikker på hvordan osten ble mottatt av representantlandene.

– Vi har dessverre ikke innsikt i om de har smakt og hva som er tilbakemeldingen, smiler Hovland.