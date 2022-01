Nadal hardt ut mot Djokovic: – Verden har lidd nok på grunn av folk som ikke har fulgt reglene

Tennisstjernen Novak Djokovic vil først rett over helgen få svar på om han får bli i Australia og spille Australian Open, melder nyhetsbyrået Reuters. Da han landet i Melbourne, viste det seg at teamet til serberen hadde søkt et visum som ikke er i en kategori der man kan få medisinsk fritak fra å være vaksinert mot koronaviruset.

Saken har skapt stor blest i mediene.

Nå går tennisstjernen Rafael Nadal knallhardt ut mot verdenseneren.

– Det eneste jeg kan si er at jeg tror på personer med medisinsk utdannelse. Og hvis disse sier at vi må vaksinere oss, så må vi vaksinere oss. Det er mitt synspunkt. Jeg har selv vært gjennom koronasykdom. Jeg har fått to vaksinedoser. Om du gjør som meg, så er det ingen problemer å spille her i Australia, sa Nadal på en pressekonferanse i Melbourne torsdag, ifølge australske 7 news, før han kommer med følgende beskjed:

– Verden har lidd nok på grunn av mennesker som ikke har fulgt reglene, slår han fast.

– På en måte synes jeg synd på ham

35-åringen, som totalt har vunnet 20 Grand Slam-turneringer i sin karriere, mener Djokovic fint kunne spilt Australian Open dersom serberen hadde fulgt reglene som alle andre.

– Om han ønsket det selv, så kunne han spilt her i Australia uten problemer. Men han valgte en annen vei. Han tok sine egne avgjørelser. Alle står fritt til å ta sine avgjørelser, men når de gjør det, så vil det bli en del konsekvenser, poengterer Nadal.

Nadal innrømmer at han ikke liker situasjonen som er oppstått på grunn av Djokovic.

– Jeg liker det selvsagt ikke. På en måte synes jeg synd på ham. Men samtidig så visste han om reglene og vilkårene for å komme inn i Australia for måneder siden, så tok han likevel sin egen avgjørelse, konstaterer spanjolen.

RIVALER: Rafael Nadal (t.v.) og Novak Djokovic. (Foto: Andy Wong/Ap) Foto: Andy Wong

Anket saken

Djokovic har lenge beskyttet seg mot å snakke om sin vaksinestatus. 34-åringen fikk på flyplassen beskjed om at han måtte forlate landet uten deltakelse i den prestisjetunge turneringen.

Det førte til at Djokovic og hans advokater klaget saken inn til australske myndigheter. En dommer behandlet saken torsdag morgen. Der ble det klart at en avgjørelse vil komme tidligst mandag, ifølge Reuters.

Nyhetsbyrået skriver videre at myndighetene har hjemmel til å søke om utkastelse før det. Det er uvisst om de vil benytte seg av det.

Australias statsminister Scott Morrison var klar i sin omtale av saken. Han mente at Djokovic ikke burde få vaksineunntak.

– Vi vil fortsette å ta de rette avgjørelsene når det kommer til sikkerheten av grensene i Australia i forhold til pandemien.

Australian Open starter 17. januar.