Mangler svar på et helt avgjørende spørsmål – dette kan være grunnen

FHI og helsemyndighetene vet ikke hvor stor belastning omikron egentlig har på helsevesenet. Likevel er nettopp belastningen forklaringen for de svært inngripende tiltakene.

I over tre uker har det vært et forbud mot å servere alkohol, og i praksis en nedstenging av kulturlivet i Norge. Videregående elever måtte starte nok et semester på rødt nivå.

De strenge og inngripende tiltakene som ble innført i desember, hadde bakgrunn i utbruddet av den svært smittsomme omikron-varianten.

FHI har slått fast at varianten gir mildere sykdom, men hvor stor belastning omikron faktisk har på helsevesenet vårt, har de ikke et klart og tydelig svar på.

– Vi har vel ikke en full oversikt over det slik situasjonen er i dag, sier FHIs fagdirektør for smittevern, Frode Forland, til NRK.

– Man bare antar

Likevel er det belastningen på nettopp helsevesenet som brukes som forklaring på hvorfor det er nødvendig med de strenge tiltakene.

Det mener mikrobiolog og professor ved Universitetet i Tromsø Ørjan Olsvik er problematisk.

– Det er problematisk at vi ikke vet tilstrekkelig om det. Men sånn har det i grunn vært under hele pandemien. Vi har satt inn tiltak uten at man vet effekten, sier Olsvik til TV 2.

Han peker på at smittevernloven sier veldig klart at det skal være en parallell mellom tiltakenes belastning og effekt.

PROBLEMATISK: At man ikke vet nøyaktig hvor stor effekten er av de ulike tiltakene er problematisk, ifølge Olsvik. Foto: Daniel Berg Fosseng / TV 2

– Men hvordan kan man si det, hvis man ikke vet tiltakenes effekt. Man bare antar, sier Olsvik.

– Folk kan drikke seg snydens

Professoren mener man må være forsiktig med de nasjonale tiltakene, dersom de ikke kan dokumenteres vitenskapelig.

Det er særlig alkoholforbudet Olsvik tenker på.

– Du kan ikke påføre folk en belastning, hvis det ikke har dokumentert effekt. Vi må huske på at vinmonopolene er åpne, folk kan drikke seg snydens fulle også kan de gå ut på gata, sier han.

Til TV 2 sier Forland at forholdsmessigheten med tiltakene som ble innført før jul, i stor grad var knyttet til den store usikkerheten som var med alvorligheten og spredningen av omikron.

– Når vi får bedre tall på hvordan dette sprer seg i samfunnet, så vil vi kunne justere tiltak, sier Forland.

– Det store spørsmålet

Han mener at de tiltakene vi har i dag, har vært svært forholdsmessige og har vært med på å hindre at vi har fått en for rask stigning av omikron.

Professor i sosialmedisin ved NTNU i Trondheim Steinar Westin sier til TV 2 at vi bare må erkjenne at det ikke er helt enkelt å skaffe data om hvor stor effekt tiltakene har.

– Det store spørsmålet er at vi ikke vet. Det er det vriene med omikron. Den er ganske sikkert mindre sykdomsskapende, men hvis mange blir smittet vil den samlede belastningen likevel bli kjempestor, sier Westin.

– Vesentlig større

Professoren støtter selv skjenkestoppen, og mener det vil være en tabbe å oppheve denne nå.

– Den fungerer som en brems på den sosiale kontakten vi har med andre. Når mennesker møtes, også på restaurant, er sjansen for å smitte vesentlig større, sier Westin.

– Men man kan jo bare møtes hjemme?

– Folk smitter hverandre også hjemme, men der har man en liten gruppe som er hverandres smittebærere. Det er litt på den trygge siden å holde på skjenkestoppen, sier han.

VANSKELIG: Fagdirektør i Folkehelseinstituttet Frode Forland innrømmer at det kan være vanskelig å fatte tiltak når man ikke vet effekten av dem. Foto: Martin Leigland / TV 2

– Det er bedre

På spørsmål om hvor forholdsmessig skjenkestoppen er ut i fra dagens smittetall, sier Forland i FHI at det er vanskelig å måle.

– Skjenkestopp er et effektivt tiltak i forhold til sosial distansering og hindre at for mange kommer sammen på byen. Det viser seg også å ha en effekt som kan ligne på skolestening. Det er bedre å stenge for alkoholservering enn skoler og sykehus, sier Forland og viser til flere utenlandske studier.

TV 2 har tidligere omtalt en dansk rapport hvor en ekspertgruppe hadde vurdert i hvilken rekkefølge det er klokest å utfase tiltak.

Ekspertene konkluderte med at å åpne barer og vertshus har lavest prioritet.

Dette ble begrunnet med at lettelser utgjør høy risiko for smittespredning og har begrenset betydning for samfunnsøkonomien.

Restauranter og cafeer derimot, scoret langt høyere. Risikoen for smittespredning og betydningen for samfunnsøkonomien vurderes til middels.