De siste årene har det vært en voldsom utvikling på skjermene i bilene. Tesla sparket det i gang, med Model S. Siden har det ballet voldsomt på seg.

Mercedes har satt en ny standard med sin Hyperscreen, som måler 141 centimeter – og strekker seg over mer eller mindre hele dashbordet.

Men det betyr ikke at utviklingen vil stoppe der. på Consumer Electroncis Show (CES) i Las Vegas akkurat nå, har BMW avduket en helt ny og diger skjerm – for de som sitter i baksetet.

Vil sette en ny standard

På mange måter kan man si at det er på høy tid at baksetepassasjerene settes i fokus. Det er tross alt de som har best mulighet til å utnytte en diger skjerm til underholdning.

Du husker kanskje hvor kult det var, da de første bilprodusentene introduserte skjermer i nakkestøtten på forsetene, eller via en skjerm mellom forsetene.

De blir ganske stusselig, nå som BMW introduserer de sin Theatre Screen. Med den vil de sette en ny standard innen bilunderholdning.

Kino-opplevelse

Den ultrabrede panoramaskjermen har en diagonal på 31 tommer og foldes ned fra taket. Samtidig lukkes solgardinene i bakvinduene, mens interiørbelysningen dempes.

For å få baksetepassasjerene i skikkelig kino-stemning, er hele seansen akkompagnert av en særegen lydopplevelse, som er skapt i samarbeid mellom BMW Group og den Oscar-vinnende filmmusikk-komponisten Hans Zimmer.

Zimmer er for øvrig også mannen bak en rekke av tonene som fremover vil knyttes til kjøreopplevelsene i BMWs elektriske biler.

Et samarbeid med Amazon skal gi tilgang til en rekke filmer og serier.

Styres fra bakdørene

Theatre Screen strekker seg horisontalt over nesten hele interiøret – fra ryggstøttene på forsetene til taket i høyden. Den kan styres med berøringsbetjening eller ved hjelp av berøringsflater integrert i bakdørene.

Eksterne kilder kan kobles til gjennom HDMI, AUX og Bluetooth og skjermens helning kan justeres for en best mulig opplevelse.

Med en zoomfunksjon kan innholdet spilles av i formatene 16:9, 21:9 eller til og med i 32:9.

Amazon-samarbeid

Den høye skjermoppløsningen (opp til 8K), lar deg oppleve kinofilmer i ultra HD-kvalitet, mens Bowers & Wilkins Diamond Surround Sound høyttalersystemet skal sikre surroundoppolevelsen.

BMW samarbeider med Amazon for å fullt ut integrere Amazon Fire TV-universet i systemet. Det vil gi passasjerene tilgang til et bredt spekter av innhold slik at de kan strømme videoer med 5G-nettforbindelse, lytte til musikk og se nedlastede programmer mens de er på veien. BMW jobber også med flere strømme-aktører for fremtidige løsninger.

Funksjonene og konseptet vil lanseres i en modell i nær fremtid, skriver BMW i en pressemelding. Vi skal ikke si noe sikkert. Men det er vel ikke usannsynlig at denne modellen vil være det elektriske flaggskipet i7, som skal lanseres senere i år.

