Kveldens landskamp mot Danmark er avlyst: – Det er langt fra optimalt

Landskampen i håndball mellom Danmark og Norge er utsatt på grunn av usikkerheten rundt koronasmitten i det danske laget. Det bekrefter Håndballforbundet.

– Avgjørelsen er tatt på bakgrunn av hvilke konsekvenser det vil få dersom kampen bidrar til spredning av smitte, sier kommersiell sjef Jan-Erik Aalbu i Norges Håndballforbund i en pressemelding.

Oppgjøret skulle vært en oppkjøringskamp til EM, og skulle blitt spilt i Hillerød i nærheten av København. Det er den danske målvakten Jannick Green som er smittet.

– Det er langt fra optimalt. Dette blir jo gjort for redsel av smitte, ettersom danske har et positivt tilfelle. Det blir et sikkerhetshensyn, men sportslig er det ikke bra, sier TV 2s håndballekspert Bent Svele.

Om ikke koronaviruset setter en stopper skal Danmark og Norge møtes i en siste gjennomkjøring før avreise til EM. Den går lørdag TV 2 Sport 2 fra klokken 15.45.

– Målet er fortsatt å spille den kampen. Før den tid har vi noen ekstra dager med forhåpentlig negative tester av begge lags spillere, sier Aalbu.

– Vi var veldig lystne på å spille også torsdag, for det ville gitt oss god og viktig matching. Likevel vurderer vi konsekvensene til å være for store dersom det oppstår smittetilfeller, sier landslagssjef Christian Berge.

13. januar starter EM som arrangeres i Slovakia og Ungarn. Norge starter mot Slovakia, og møter også Russland og Litauen i gruppespillet. I EM på hjemmebane for to år siden tok håndballgutta bronse.

Norges EM-tropp Målvakter Kristian Sæverås, Sander Drange Heieren, Torbjørn Sittrup Bergerud Bakspillere Vetle Eck Aga, Sander Sagosen, Sander A. Øverjordet, Erik Thorsteinsen Toft, Kent Robin Tønnesen, Christian O`Sullivan, Simen Holand Pettersen, Harald Reinkind, Christoffer Rambo, Kantspillere Sebastian Barthold, Kristian Bjørnsen, Kevin Maagerø Gulliksen, Alexander C. Blonz, Linjespillere Petter Øverby, Magnus Gullerud, Thomas Alfred Solstad



Sen avgjørelse

Så sent som onsdag så det ut til at kampen skulle bli spilt. 3.januar ble det kjent at den danske målvakten Jannick Green fikk påvist korona og ble isolert fra den danske troppen. Danskene tar PCR-tester hver dag og alle hadde inntil onsdag testet negativt, ifølge TV 2s opplysninger.

– VI har hatt en samtale om faren ved å spille treningskamp. De har testa i etterkant og er negative. Så får vi ta opp den samtalen i kveld og så får vi se, opplyste Christian Berge til TV 2.

– Det er en løpende vurdering?

– Man må jo det når det er sånne tilfeller. Sånn som det er nå planlegger vi å gjennomføre kampen i morgen (torsdag), sa landslagssjefen.

SMITTET: Den danske målvakten Jannick Green fikk påvist koronaviruset 3. januar. Foto: PATRIK STOLLARZ

Mange avlysninger

Norge skulle egentlig å ha spilt Golden League i Frankrike med Frankrike, Danmark og Egypt. Det ble avlyst på grunn av de franske koronareglene. Frankrikes erstatningsmøter med Egypt ble også avlyst.

Med kun en drøy uke igjen til håndball-EM braker løs for herrene, har det haglet inn koronatilfeller blant flere av lagene.

Det har blitt påvist smitte hos spillere i troppen til blant annet Sverige, Danmark, Montenegro, Slovenia, Serbia, Frankrike, Portugal og Tsjekkia. Kroatia sine to største stjerner, Domogoj Duvnjak og Luka Cindric, har også testet positivt.

Det har hørt til en rekke avlysninger på grunn av koronaviruset. Yellow Cup i Sveits med Sveits Montenegro Portugal og Ukraina, samt Serbia-Tyskland, Slovenia-Italia, Island-Litauen og Nord-Makedonia-Israel har alle måtte bli kansellert.