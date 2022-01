Derfor er The Voice-Ina så streng

The Voice-mentoren kan være streng i tonen, men det ligger en grunn bak.

Sandefjordkvinnen Ina Wroldsen (37) har gjort det svært godt i musikkbransjen i både inn- og utland gjennom årene. På CV-en kan Wroldsen føre opp låtskriver for stjernenavn som Britney Spears, Calvin Harris, Demi Lovato og One Direction. I tillegg kan hun skilte med egen solokarriere som artist.

37-åringen har også blitt et kjent ansikt i TV-ruten, der hun som mentor veileder aspirerende artister i The Voice.

Klarer ikke å holde tårene tilbake

– Blåser deg rett av banen

Denne vinteren og våren er Wroldsen igjen tilbake i mentorstolen i talentkonkurransens syvende sesong. Innspillingen av rundene med «blind-audition» ble gjort på tampen av fjoråret. Snart venter dueller mellom deltakerne.

– Jeg er spent. Jeg ser skikkelig frem til det. Det er et skikkelig privilegium å få lov til å sitte der. Det føles litt som å se våren. Det kommer så mye fine blomster. Det fine er å se folk vokse. Det er en ordentlig ære, deler hun overfor TV 2, og legger til:

MENTOR: Ina Wroldsen er glad i jobben som mentor i The Voice og gleder seg over å se sangtalentene blomstre. Foto: Robert Dreier Holand / TV 2

– Det er utrolig mange flinke mennesker. Det er som Yosef (Yosef Wolde-Mariam, mentorkollega, journ.anm.) sa: «Du tror du har nådd taket hver gang, men du har ikke det». Det kommer noen perler innimellom som blåser deg rett av banen.

Se Wroldsen la seg imponere over opptreden i videoen øverst i saken.

– Ingen som kommer til å strø sukker

Som mentor og dommer har Wroldsen tidligere blitt kalt både streng og direkte i tonen. Det mener hun kun er til deltakernes eget beste.

– Det er ingen andre der ute som kommer til å strø sukker på noen ting. Jeg synes det er viktig å forberede dem. Jeg tar rollen som mentor alvorlig. Jeg ønsker at de skal reise derfra med ting i baklommen som de faktisk kan bruke – og det er jækla lite bruk for sukker, sier hun.

Får Ina til å reagere kraftig: – Er dere idioter?!

Mentoren presiserer videre at hun ønsker å oppmuntre de håpefulle talentene, men at ærlighet er viktig.

Skryter av kollegaene

Når årets The Voice-program er tilbake på skjermen igjen fredag denne uken, har seerne mye å glede seg til.

– De kan vente seg at Tom («Matoma», journ.anm.) gråter litt. De kan vente seg min veldig dårlige vinner- og taper-side og de kan også vente seg fantastiske musikkopplevelser. Det er høyt nivå og veldig mange flinke folk, røper musikeren.

Videre skryter hun av lagene til de andre mentorene, Tom «Matoma» Stræte Lagergren (30), Espen Lind (50) og Yosef Wolde-Mariam (44).

– Jeg synes alle lagene i år har fått sånne perler. Og jeg tror alle sammen sitter og er litt misunnelige på noen som noen andre har, og da har det vært ekstra gøy.

GJENGEN: The Voice-mentor Ina Wroldsen har fått et nært forhold til sine mentorkollegaer. Her med Espen Lind (t.v.), Yosef Wolde-Mariam og Tom «Matoma» Stræte Lagergren. Foto: Robert Dreier Holand / TV 2

Samholdet mellom makkerne er også noe artisten er takknemlig for.

– Jeg er veldig, veldig glad i mine kollegaer. Jeg synes de gutta er helt fantastiske. Det er jo en jobb som jeg virkelig gleder meg til å gå til på grunn av dem også. Det er et veldig trygt og godt kameratskap, sier hun.

Musikal og låtskriving

Etter at TV-kameraene skrus av senere på vårparten, skal Wroldsen forberede seg til høstens store musikalforestilling, Cats.

– London-kompaniet skal ha Europa-turné, og skal ha forestillinger i Oslo, Trondheim og Stavanger. Jeg skal spille Grizabella, forteller hun kry.

Med øvelser blir det naturligvis en liten svingom teaterkompaniet i London – byen der sangeren har bodd og arbeidet i.

Skal spille i «Cats»: – En stor drøm

37-åringen håper det også åpner seg for mer låtskriving fremover.

– Jeg er «keen» på å komme tilbake til studio og å skrive noen låter igjen, enten om det er for meg selv eller andre. Det har vært ekstremt stille under pandemien. Jeg håper at jeg får kommet meg ut og reist litt igjen, sier hun, og fortsetter:

– Men jeg tar livet litt som det kommer akkurat nå. Jeg ønsker bare at jeg skal holde meg frisk og rask.

Se The Voice fredager klokken 20.00 på TV 2 og TV 2 Play.