Ny smitterekord - dette sier Nakstad

Både tirsdag og onsdag ble det registrert rekordmange koronasmittede i Norge. Omikron-varianten regnes nå som dominerende i Norge, og Folkehelseinstituttet (FHI) forventer høye smittetall fremover.

FHI mener imidlertid at omikron-varianten bare gir en tredel så stor risiko for alvorlig sykdom som delta.

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad forteller til TV 2 hvorfor vi likevel risikerer fulle sykehus og intensivavdelinger.

Økende smittetrend

Nakstad forteller at de siste dagenes smittetall tyder på at omikron-varianten fortsetter å bre om seg i Norge.

– Og så fikk vi nok litt kunstig høye tall i går fordi mange hadde ventet med å teste seg til jula var over, og mange skolebarn skulle teste seg, sier han til TV 2.

– Men dagens tall tyder på at det fortsatt er en økende smittetrend.

HØYE TALL: Nakstad sier at gårsdagens tall kan ha vært kunstig høye, fordi mange ventet med å teste seg til julen var over. Foto: Truls Aagedal / TV 2

Kan gi samme belastning på helsevesenet

Smittetallene gikk ned noe i julen, før de igjen har økt idet vi har gått inn i 2022. Nakstad mener imidlertid at økningen ikke er alarmerende.

– Hvis vi ser på stigningen fram mot jul, tar bort jula, og ser hvordan det fortsetter etter jul, så ser det ut som det stiger i akkurat samme tempo. Trenden er økende, men det går ikke like raskt som vi har sett i Storbritannia, Danmark og andre land, sier han.

– Det ser ut som at antallet smittetilfeller dobler seg på en uke, og ikke på to dager som man fryktet før jul.

Omikron er vist å gi mindre risiko for alvorlig sykdom, men Nakstad mener likevel at varianten kan gi stor belastning på helsetjenesten.

– Risikoen for å bli alvorlig syk og trenge sykehusbehandling er kanskje bare en tredel av det den er for delta-varianten, men samtidig så er den mer smittsom. Det betyr at får du tre ganger så mange smittede så har du egentlig den samme belastningen på helsevesenet.

HØY SMITTE: Omikron er mer smittsom en delta, derfor kan det føre til stor belastning på helsevesenet selv om deltaviruset gir større risiko for alvorlig sykdom. Foto: Ivar Lid Riise / TV 2

– Pandemien ikke over

Onsdag uttalte immunolog og vaksineforsker ved Universitetet i Oslo, Gunnveig Grødeland, til NRK at pandemien er over for de aller fleste. Hun begrunnet det blant annet med at det for vaksinerte er svært liten risiko forbundet med å bli smittet.

Det vil ikke Nakstad si seg enig i.

– Det har to grunner. Den ene er at det kan bli veldig store smittebølger nå framover, som gir utfordringer for hele samfunnet. På individnivå vil fullvaksinerte også kunne bli alvorlig syke, selv om det er veldig sjelden. Og så har vi dette med langtidseffekter og tap av luktesans i månedsvis som slett ikke er bagatellmessig, selv om de fleste ikke opplever det, sier Nakstad.