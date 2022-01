Fotballryktene: – United vil hente disse to for å løse midtbanekrisen

Det ulmer internt i Manchester United-garderoben etter en trøblete sesong, og nå skal hele elleve spillere ønske seg bort, skriver Mirror. Blant spillerne som ønsker seg bort er Edinson Cavani, Donny van de Beek og Paul Pogba.

Med flere stjerner på vei ut portene er de også noen på vei inn. Manchester United gikk på en stygg smell mot Wolverhampton mandag, og nå kan det se ut som de vil hente en spillerne deres. De røde djevlene håper å signere Ruben Neves i januarvinduet, skriver The Sun.

Fotballstjernene får gjennom gå for julestilen. Sjekk ut i videovinduet øverst!

Hvis ikke det blir mer portugisisk på Old Trafford kan det være duket for Amadou Haidara på Old Trafford. Mirror skriver at det kan koste United 330 millioner kroner å hente midtbanespilleren i januar.

Steven Gerrard og Philippe Coutinho spilte sammen noen sesonger i Liverpool, og nå kan de bli gjenforent. Aston Villa med manager Gerrard i spissen har tatt kontakt med Coutinho for å høre om muligheten til å komme på lån for resten av sesongen, melder El Partidazo de Cope.

Divock Origis dager kan være talte i Liverpool. LazioNews24 melder at Lazio ønsker å hente spissen i januarvinduet.

Det også være skjebnen for en forsvarsduo som var sentral forrige sesong i et skadelidende Liverpool. Klubben vil nemlig la Neco Williams og Nathaniel Philips forlate Merseyside i januarvinduet, melder Sky Sports.

Everton-back Lucas Digne ser ut til å være på vei vekk, og har blitt linket til Chelsea. Han har også vært linket til Newcastle, men overgangsguru Fabrizio Romano melder på Twitter at det er usannsynlig.

Om ikke Chelsea klarer å hente Digne, kan Barcelona-back Sergino Dest være et alternativ, skriver Daily Star.

Everton har meldt seg på i kampen om Lyons Bruno Guimaraes sammen med Newcastle og Arsenal, melder Evening Standard.

Daily Mail melder at Newcastle har blitt tilbudt å hente Samuel Umtiti på lån fra Barcelona, med opsjon på kjøp.

The Magpies følger også med på 21 år gamle Sven Botman, men Lille-stopperens førstevalg er en overgang til AC Milan, skriver Chronicle Live.

Manchester United ser også mot sommervinduet, og der vil de forsøke seg på å hente Dan-Axel Zagadou gratis fra Borussia Dortmund, melder Foot Mercato.