De ladbare hybridene har gått sin seiersgang på det norske markedet i mange år. Kombinasjonen av å kunne kjøre kortere avstander på strøm og ingen rekkeviddeangst på langtur, det har vært «Ja takk, begge deler» for mange norske bileiere.

I tillegg har disse bilene kommet gunstig gjennom det norske avgiftssystemet. Ja, mange av dem har ikke hatt avgift i det hele tatt.

Nå har det imidlertid kommet endringer på dette. Fra 1. januar fikk vi ny avgiftsberegning for ladbare hybrider, den gjør at særlig biler med kort elektrisk rekkevidde blir straffet med mer avgift.

NAF mener det er svært dårlige nyheter for de ladbare hybridene:

Falle som en stein

– Det er ingen tvil om hvilken vei dette går. Først fikk nye bensin- og dieselbiler økte kjøpsavgifter. Nå er staten i ferd med å strupe salget av ladbare hybrider, sier Thor Egil Braadland, myndighetskontakt i NAF.

Fra nyttår ble mange ladbare hybrider dyrere å kjøpe. En rekke modeller ble mellom 40.000 og 80.000 kroner dyrere enn de var i 2021.

– Myndighetene ser på den ladbare hybriden som den største konkurrenten til elbilen. Samtidig planlegges det for moms på de dyreste elbilene, trolig fra 2023. Derfor kommer disse avgiftene nå. Vi regner med at salget av ladbare hybrider kommer til å falle som en stein med de nye avgiftene i 2022, sier Braadland, i en pressemelding.

Mitsubishi Outlander PHEV er bilen som for alvor satte fart på salget av ladbare hybrider i Norge. Dette var også verdens første ladbare SUV.

Reagerer på utspill

Atle Falch Tuverud er sjefredaktør i bransjenettstedet BilNytt.no. Han er ikke enig i NAFs syn på de ladbare hybridene:

Sjefredaktør Atle Falch Tuverud i BilNytt.no reagerer på NAFs fremtidsutsikter for de ladbare hybridene.

– Dette er rett og slett villedende «avgiftskrøll» fra NAF. Hvis NAF forventes å bli tatt på alvor i den fremtidige bilavgiftsdebatten, må vi kunne forvente bedre presisjon og mindre tabloide utspill fra dem som en trafikantorganisasjon. Jeg tror først og fremst ladbare hybrider er en mellomløsning og kommer til å dø ut. Men jeg tror fortsatt at de kan være gode kjøp for mange i 2022. Jeg synes NAF burde komme med fakta på bordet, slik at bilkjøpere og medlemmer kan gjøre et opplyst og selvstendig bilvalg – fremfor å skremme folk bort fra å sjekke regnestykket i det hele tatt, sier Falch Tuverud.

Han reagerer også på et utspill fra NAF helt på tampen av 2021:

– Før nyttår sa NAF at alle ladbare hybridbiler får flere 10.000 i økte kjøpsavgifter i tillegg til moms . Dette er rett og slett ikke sant. En ladbar Renault Captur og flere andre biler har fortsatt null engangsavgift. Jeg er imidlertid mest overrasket over at organisasjonen ikke retter åpenbare faktafeil når de blir gjort oppmerksom på dem. I dag fortsetter NAF noe jeg mener er langt unna faktabasert folkeopplysning. Dette ligner mer på propaganda for elbilen, sier Falch Tuverud.

– Litt komisk

Han peker på at mange importører satser videre på ladbare hybrider:

– Jeg tror fortsatt at Toyota vil selge mange ladbare hybrider – prisene er allerede justert ned for å være konkurransedyktig etter avgiftsøkningen. Mazda CX-60 skal lanseres på det norske markedet i år. Hvis man skulle tro på NAF ville det vært en bortkastet lansering, men Mazda-importøren tror de vil selge 50/50 av denne hybriden og elbilen MX-30. BMW og Ford vil fortsette salget av ladbare hybrider. NAF har ikke fått med seg at Volvo kommer med en ny generasjon ladbare hybrider med lengre rekkevidde som får en mer moderat avgiftsøkning enn BilNytt.no sin avgiftskalkulator viser, sier Falch Tuverud.

– De fleste norske bilimportører tror ikke på et elbilsalg på mer enn 75 prosent i 2022. Det vil fortsatt selges en del tusen ladbare hybrider i Norge i år, og det kan for flere bilkjøpere være et godt valg. Det nevnes ikke med et ord at elbilene har fått en forholdsvis stor økning i firmabilskatten, som gjør at firmabilbrukere som er lei av dårlig ladeinfrastruktur kan vurdere å velge en ladbar hybrid som sin neste bil.

– Det ser nesten ut som om NAF mener de har funnet en bedre måte å fremme elbilen på, enn selv Norsk Elbilforening: Mens Elbilforeningen sier at ladbare hybrider fortsatt er altfor gunstig i leasing- og firmabil-markedet, sier NAF indirekte at den ladbare hybriden er svindyr og ikke bør vurderes i det hele tatt. Det er litt komisk, mener Falch Tuverud i BilNytt.no.

Elektriske Tesla Model 3 ble med solid margin Norges mest solgte bil i fjor.

Fortsatt gunstige å kjøpe

Broom-redaktør Knut Skogstad mener også at NAF tegner et unyansert bilde av situasjonen for de ladbare hybridene:

– Her er jeg litt usikker på om NAF egentlig har den hele og fulle oversikten. Ja, det er helt riktig at mange biler blir dyrere, noen også mye dyrere. Men det er fortsatt en rekke modeller som fremstår som prismessig attraktive i markedet. De blir kanskje litt mindre gunstige å kjøpe. Men mange av dem er fortsatt helt klart konkurransedyktige, sier Skogstad.

Her handler det blant annet om økt rekkevidde – og at importørene tar grep for å kompensere avgiftsøkningen.

Volvo V90 har ikke lenger nyhetens interesse som modell. Men kraftig oppdatert hybridlinje gjør at den bør kunne bite godt fra seg også i 2022.

Bilene går lengre

– For å ta det siste først: I noen tilfeller går importør og forhandler sammen i et «spleiselag» for å få ned prisene. Nye avgifter kan også brukes som en brekkstang mot fabrikkene, for å få gunstigere pris på biler levert til Norge. Vi vet også at det har vært veldig gode avanser på enkelte ladbare hybrider. Da er det slett ikke umulig å justere prisene noe ned. Det kan gjelde flere, men særlig de som trenger de ladbare hybridene mest, typisk merkene som mangler eller har få elektriske modeller som selger godt.

– I tillegg jobber teknologien for de ladbare hybridene. Første generasjon av dem gikk typisk svært kort på strøm. Nå har vi kommet til andre og tredje generasjon. Mange av disse går betydelig lengre. Det gjør at de ikke blir så hardt rammet. Ett veldig godt eksempel er Volvo som i fjor høst lanserte en ny ladbar hybrid-drivlinje. Den gir inntil 60 prosent lengre rekkevidde og senker CO2-utslippet med om lag 50 prosent. Ser vi på den store stasjonsvognen V90 som lenge har vært blant Norges mest solgte ladbare hybrider, økte den rekkevidden på strøm fra 56 til 87 kilometer. Da begynner det virkelig å hjelpe, sier Skogstad.

Bare nullutslipp fra 2025

I følge tall fra Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV) ble det i 2021 solgt 38.139 ladbare hybrider i Norge.

Litt over hver femte nybil var en ladbar hybrid, markedsandelen endte til slutt på 21,6 prosent. Målet til myndighetene er at innen 2025 skal alle nye personbiler som selges her til lands være nullutslippsbiler, i praksis elbiler.

Topp 5: Ladbare hybrider i 2021 1. Toyota RAV4 2. Volvo XC60 3. BMW X1 4. Ford Kuga 5. Mitsubishi Elipse Cross

