IOC forsikrer at Beijing-lekene avvikles som planlagt

Den internasjonale olympiske komité (IOC) har i en videokonferanse med nasjonale OL-komiteer lovet at vinterlekene i Beijing kommer til å avvikles som planlagt.

Det skjedde etter at OL-ledere fra flere land har uttrykt bekymring for avviklingen av lekene i Kina.

Så sent som tirsdag tok Ralph Stöckli, hovedleder for den sveitsiske OL-troppen, initiativ til samtaler om utsettelse.

– Vi må virkelig diskutere muligheten for utsettelse av lekene, sa han i et TV-intervju.

Onsdag meldte Stöckli og den sveitsiske OL-komiteen at IOC har gitt forsikringer om at lekene gjennomføres. Det ble også lovet at utøvere som tester positivt før avreise til Kina, og så blir friske, vil få sine saker behandlet individuelt.

– Utsettelse av lekene er ikke lenger et relevant tema, sa Stöckli i en uttalelse.

Livsstil

IOC holdt denne uken videokonferanser med utøverrepresentanter, nasjonale OL-komiteer og internasjonale særforbund i vinteridrettene. IOC-president Thomas Bach hevdet at lekene på en måte har startet, ettersom man må etterleve smittevernreglene.

– Vi må gjøre alt for å sikre at utøvernes olympiske drøm ikke knuses dager før avreise, sa han ifølge Insidethegames.

Han mener at smittevernreglene for OL bør bli en livsstil for alle involverte i tiden som kommer.

Boble

Sommerlekene i Tokyo, som egentlig skulle vært avviklet i 2020, ble utsatt ett år som følge av pandemien. Den avgjørelsen ble truffet fire måneder før åpningsseremonien. Nå er det mindre enn en måned til OL-ilden skal tennes i Beijing.

Den lokale arrangøren skaper sammen med IOC en «boble» for OL med strengere testkrav og mindre bevegelsesfrihet enn i Tokyo-lekene i fjor.

Utøvere, ledere og andre involverte som ikke er fullvaksinert må i 21 dagers karantene før de kan komme inn i boblen. Det blir daglige tester selv for de vaksinerte.

Det blir heller ingen utenlandske tilskuere, selv om billetter selges til folk bosatt i Kina.

Godt signal

Frykten for at en positiv koronaprøve i tiden før avreise til Kina automatisk ville koste deltakelse i lekene ble om ikke avkreftet, så iallfall dempet gjennom forsikringer fra IOC.

Et internasjonalt ekspertpanel skal vurdere hvert enkelt tilfelle og håndtere sakene på en «mer fleksibel måte» enn tidligere signalisert.

– Det er et positivt signal. Uten dette måtte vi gå ut fra at mange utøvere som ikke lenger representerte en smittefare ville fått OL-drømmen knust på grunn av positive koronaprøver, sier Stöckli.

