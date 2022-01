– Må gå gjennom hvordan sykehusene er organisert

Omikron-varianten sprer seg raskt og i en risikovurdering spår Folkehelseinstituttet (FHI) at den vil føre til «betydelig økt smittespredning» framover. To dager på rad har Norge hatt rekordhøye smittetall, med 8385 smittetilfeller siste døgn.

Ansatte i helsevesenet har over lengre tid varslet at kapasiteten i norske sykehus ikke strekker til. Statsminister Jonas Gahr Støre uttrykker bekymring for belastningen på sykehusene og sier det er nødvendig å gå gjennom organiseringen av norske sykehus.

Urolig

– Hvis omikron er halvparten så farlig, men dobbelt så smittsom, så har vi et problem. Det er det som uroer oss, at da vil det være flere som kommer på sykehus fordi de får problemer, og det kan overvelde sykehusene, sier Støre til TV 2.

– Vi må gå igjennom hvordan sykehusene våre er organisert, hvordan de kan svare på at det kommer slike situasjoner, sier Støre.

Han peker på intensivkapasiteten og hvor mange som kan behandles akutt.

– Jeg er jo urolig for dette jeg nå ser i sykehusene, at en del vanlige operasjoner, som ikke har med omikron å gjøre, blir utsatt fordi de må flytte personell til å håndtere dette, sier Støre.

– Sier du at det ikke er holdbart slik det er i dag?

– Nei, vi trenger å gjøre en gjennomgang for å hele tiden lære og styrke sykehusene våre slik at de kan tjene folket, rett og slett. Det innebærer å kunne håndtere en pandemi, men det innebærer jo selvfølgelig også at vi skal kunne gjøre tjenester enten det er å ha en operasjon, bytte en hofte, gjøre ting som folk trenger i samfunnet, sier han.

ORGANISERING: Støre er urolig for at en del "vanlige" operasjonen blir utsatt på grunn av omikrontilfeller, og mener det trengs en god organisering. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

– Lærer mer om det

Støre trekker fram en av forskjellene mellom vanlig influensa, som er en vanlig dødsårsak i Norge, og koronaviruset.

– Det som er spesielt her er jo at det kommer et nytt virus, ukjent, vi vet ikke hvor mye det smitter. Vi lærer mer om det, og som sagt, hvis denne varianten er mindre farlig og mer smittsom, så har vi en utfordring, som ikke helsevesenet vårt er dimensjonert for, sier Støre.

Han sier det er viktig å minne på om at så lenge det er mange er uvaksinerte, kan viruset mutere og dukke opp med nye egenskaper.

– Det må vi også da ha høyde og beredskap for.