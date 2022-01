Canada lover milliarder i oppreisning til urfolk

New York (NTB-DPA): Den canadiske regjeringen lover milliarder av dollar i oppreisning til folk som ble utsatt for overgrep gjennom flere tiår i kostskoler for barn fra urbefolkningen.

Regjeringen sier de er prinsipielt enige om en avtale med representantene til ofrene som gir dem 40 milliarder canadiske dollar i erstatning, tilsvarende knappe 278 milliarder kroner. Halvparten skal gis til barn som ble tatt fra hjemmet og plassert i kostskoler etter 1991 og deres foreldre, heter det i en uttalelse. Resten skal gå til finansiering på lang sikt av reformer av landets bolig- og sosialsystemer.

Oppreisningen er del av et forlik etter at det i en historisk kjennelse fra Canadas menneskerettsdomstol ble slått fast at utilstrekkelig finansiering fra regjeringshold til barne- og familietjenester til urbefolkningen gikk ut over barna og førte til at de ble revet vekk fra hjemmet. Siden ble de plassert i kostskoler, som ble drevet av den katolske kirken i landet.

Rundt 150.000 barn ble tvunget til å gå på skolene mellom 1831 og 1997. Der ble de tvunget til å vende sin egen kultur ryggen og tilegne seg vestlig kultur. Det var minst 130 slike skoler i Canada, og vold og seksuelle overgrep var utbredt.

Sinnet vokste i landet etter at det i fjor ble avdekket mer enn tusen umerkede graver i nærheten av de tidligere kostskolene. Statsminister Justin Trudeau har på vegne av regjeringen kommet med en offisiell beklagelse, og det har blitt flagget på halv stang ved offentlige bygg.

Også landets katolske biskoper har beklaget, og lovet 30 millioner canadiske dollar i erstatning.



