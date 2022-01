Det store kuppforsøket

Jeg er fortsatt glad i USA. I dette flotte landet som en gang var Alle demokratiers mor. Men det er et kjærlighetsforhold som har blitt satt på en god del prøver det siste året. Jeg har vært vitne til noe stygt, og jeg er usikker på om det kan repareres.

Presidentens oppvarmere gikk hardt til verks da de fyrte opp massene på plenen nedenfor George Washington-monumentet i Washington DC 6. januar i fjor. En allerede rasende folkemasse, forført av Donald Trumps løgner om at det egentlig var han som hadde vunnet valget, fikk blod på tann. Dette er løgner den tidligere presidenten fortsatt forfekter.

«I dag skal vi gå hardt til verks», skrek den republikanske kongressrepresentanten Mo Brooks fra Alabama til Trumps tilhengere, før han spurte om de hadde mot nok til «å ofre blod, svette og tårer», slik deres forgjengere hadde gjort i kampen for USAs frihet. «Kampen starter i dag». Mens sinnet steg, gikk Donald Trump selv på scenen.

Den sørgeligste dagen

Den tidligere presidentens støttespillere har forsvart Trump med at han ba demonstrantene gå «fredelig» til kongressen. Det gjorde han. Men han sa også at «vi skal kjempe som bare helvete, og hvis dere ikke kjemper som helvete, vil dere ikke lenger ha et land». Jeg tror ingen av oss som fulgte talen her i Washington DC oppfattet Trumps tale som en oppfordring til demonstrantene om ikke å gå til angrep. «Valget er stjålet,» skrek han. «Vi kan ikke tillate det».

Omtrent samtidig falt de ytterste barrierene rundt kongressen. Massene presset på, og slo politifolk helseløse i jakten på det mange av dem oppfattet som landsforrædere. På innsiden ledet visepresident Mike Pence den formelle prosessen med å utpeke Joe Biden som valgets vinner. Til tross for at sjefen hans hadde bedt ham om å gjøre «det rette». Som om det var Mike Pence og ikke det amerikanske folket som valgte hvem som skulle være nasjonens leder de neste fire årene.

Løgnene

Donald Trumps tale var fylt av hat, forakt for politiske motstandere og løgn. Den samme presidenten hadde ukene i forveien forsøkt å presse valgmedarbeidere og sin egen justisminister til å omgjøre valgresultatet, før han oppfordret Pence til å begå et slags politisk kupp ved ikke å godkjenne valgresultatet.

–Valget er stjålet, vi kan ikke tillate det, sa president Donald Trump fra scenen 6. januar. Like etter ble kongressen stormet. Foto: Jim Bourg

Pøblene presset seg gjennom den ene sperringen etter den andre. Bevæpnet med slagvåpen gikk mange av dem til angrep på den alt for dårlig forberedte politistyrken. USAs demokrati er som vårt norske tuftet på at valgets taper innrømmer nederlaget, trer til side og overlater makten til valgets vinner. Men den verdigheten lå visst ikke for Donald Trump. Hvis det ikke er slik at han selv trodde på løgnene, da.

Et blodig angrep

Ruter ble knust, dører brutt opp. Inn stormet de. Noen forvirret over at de hadde forsert politisperringene, andre med målrettede planer og ønsker om å vandalisere det amerikanske demokratiets helligste tempel. «Heng Mike Pence,» ropte mobben mens visepresidentens Secret Service-vakter skysset ham i sikkerhet. «Nancy Pelosi, vi skal finne deg!» ljomet det mellom statuer av fordums demokratihelter under marmorhvelvingene.

Dører ble barrikadert og livredde kongressfolk trodde deres siste time var kommet. Et skudd ble løsnet av en vakt og traff en av de som trodde på Trumps løgner. Dagen etter døde en av politifolkene av skadene han ble påført. Minst fire andre politifolk som var i Kongressen den dagen, valgte å avslutte sine egne liv i tiden som fulgte.

Bildene av politimannen som blir banket opp mens han blir skvist i en skyvedør, sjokkerte amerikanerne. Det gjorde også bildene av politimannen som får et brannslukningsapparat slengt i hodet, og hvordan enda en ble stukket med et metallrør. «Valget er stjålet,» hadde presidenten sagt. «Vi skal kjempe som bare helvete». Det var nettopp det noen av dem gjorde.

Rundt 140 politifolk ble skadet i angrepet på kongressen 6. januar 2021. Foto: SHANNON STAPLETON

187 minutters taushet

Prominente programledere i TV-kanalen Fox News kontaktet Trumps stabssjef for å si at presidenten måtte stanse opprørerne. Det gjorde også presidentens eldste sønn, Donald Junior og datter Ivanka i likhet med en rekke politikere. Kongressens etterforskning har via førstehåndskilder fått informasjon om at Trump fulgte kongress-stormingen via TV-skjermene. Hva Donald Trump tenkte, vet vi ikke ennå. Det får vi kanskje heller aldri vite. Men vi vet at det tok tre timer og sju minutter fra angrepet startet til han slapp en videouttalelse der han ba sine følgere om å gå hjem. Han benyttet også anledningen til å takke dem.

«Jeg vet at dere er såret,» sa Trump i starten av den et minutt og 14 sekunder videosnutten. «Valget ble stjålet fra oss, alle vet det. Men nå må dere gå hjem, vi vil ikke at noen skal bli skadet. Dette var juks. Gå hjem, vi elsker dere». Så gikk de sin vei, mange med en slags overbevisning om at presidenten fortsatt støttet deres handlinger. Det har rettssakene vist.

Rettsoppgjøret

Over tretti personer er dømt til fengselsstraffer. Flere titalls bøtelagt. Fortsatt gjenstår et hav av saker, men etterforskningen tar tid. Det foreligger rundt 14 000 timer opptak fra overvåkningskameraer, TV-kameraer og ikke minst mobiltelefoner som etterforskerne fingransker. Sjelden har en gruppe kjeltringer til de grader dokumentert sine egne forbrytelser. Under en pressekonferanse dagen før årsdagen, sa justisminister Merrick Garland at så mange som 2 500 mennesker kan bli siktet og dømt, over 1 000 av dem for selve angrepet.

Garland var også tydelig på at bakmennene vil bli etterforsket, og risikerer straffeforfølgelse. De som planla, og de som oppfordret til opprør. Kan Donald Trump rammes? Kanskje.

Justisminister Merrick Garland lover at de ansvarlige for stormingen av kongressen, vil bli stilt til ansvar. Foto: J. Scott Applewhite

For noen år det har vært

Jeg ble sendt hit til Washington DC som TV 2s USA-korrespondent for snart fem år siden. Uten å ta hardt i, vil jeg hevde at jeg har hatt en av de mest spennende korrespondentperiodene man kan ønske seg. President Donald Trump leverte overskrifter på løpende bånd.

Den dype politiske splittelsen bekymret meg, men jeg har kjent dette tidligere så flotte demokratiet i flere tiår siden jeg først kom hit som ung collegestudent på slutten av 80-tallet. Derfor hadde jeg tro på at det ville orde seg. At når Trump forlot nasjonens hovedstad og nektet å delta på innsettelsen av hans folkevalgte etterfølger, så ville freden etter hvert senke seg over USA.

TV 2s korrespondent Fredrik Græsvik på plenen foran Det hvite hus mens Trump fortsatt var president. Foto: Peder Jessen/TV 2

Krevende kjærlighet

Pandemisituasjonen vi alle er så lei av å stå i, har sikkert bidratt til at hatet ikke ser ut til å ha minsket. Det er med tungt hjerte jeg forlater et land der den politiske splittelsen ser ut til å ha blitt enda dypere siden forsøket på å kuppe valget 6. januar 2021. Et land der et flertall av de republikanske velgerne tror på konspirasjonsteorier og løgnen om at det egentlig var Trump som vant valget. Et land der man for alvor diskuterer farene for en borgerkrig om republikanerne også skulle tape presidentvalget i 2024.

Jeg er fortsatt glad i USA. I denne flotte nasjonen som en gang var Alle demokratiers mor. Men det er et kjærlighetsforhold som har blitt satt på en god del prøver det siste året. Jeg har vært vitne til noe stygt, og jeg er usikker på om det kan repareres.