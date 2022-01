Ny type smittebølge på amerikanske sykehus

Amerikanske sykehus sliter med mangel på ansatte, fordi flere blir koronasmittet på jobb. Også en stor andel pasienter, som er på sykehuset av andre grunner, tester positivt for viruset.

Sykehus over hele USA får kjenne konsekvensene av omirkon-varianten på kroppen. Viruset sprer seg raskt og sykehusene merker det på en annen måte enn ved tidligere varianter, melder AP News.

Flere sykehus sliter med alvorlig personalmangel, fordi mange helsearbeidere blir koronasmittet på jobb. Systemet belastes ytterligere da folk dukker opp på akuttmottakene i håp om å bli testet for viruset.

I tillegg tester en stor andel pasienter, som er på sykehusene av andre grunner, positivt på viruset, skriver AP.

SYKEPLEIER: Sykepleier Morgan Flynn gjør seg klar til å gå inn til en koronapasient ved Dartmouth-Hitchcock Medical Center i New Hapshire, 3. januar 2022 Foto: Steven Senne / AP Photo

– Gode og dårlige nyheter

Ved det medisinske senteret NYU Langone Health i New York var 65 prosent av koronapasientene i utgangspunktet lagt inn med av en annen grunn et korona, og det ble ikke oppdaget at de hadde korona før etter innleggelse, skriver AP.

Også ved to store sykehus i Seattle har tre fjerdedeler av de 64 pasientene som testet positivt for koronavirus blitt innlagt med en annen primærdiagnose enn Covid-19.

Assisterende forskningsdirektør ved Healthforce Center ved University of California, Joanne Spetz, sier at det økende antallet slike tilfeller er både gode og dårlige nyheter.

– Mangelen på symptomer viser at vaksiner, boostere og naturlig immunitet mot tidligere infeksjoner fungerer. Den dårlige nyheten er at tallene også betyr at koronaviruset sprer seg raskt, og noen prosentandeler av disse menneskene vil ende opp med å trenge sykehusinnleggelse, sier Spetz til AP.

Stor personalmangel

Smittetallene i USA er for tiden skyhøye. 4. januar satte USA global rekord med over 1 million smittetilfeller på et døgn, ifølge Johns Hopkins University.

Samtidig sier personell på sykehusene at pasientene ikke er like syke som tidligere. Intensivavdelingene er ikke like fulle og respiratorer er ikke like nødvendig så ofte som før. Likevel må sykehusene utsette ikke-akutte operasjoner og lukke avdelinger på grunn av høyt press, skriver AP.

– Dette begynner å bli veldig slitsomt, og jeg er veldig høflig når jeg sier det sånn, sier Dr. Robert Glasgow ved sykehuset University of Utah Health.

Sykehuset har hundrevis av ansatte som er syk og eller i isolasjon. De planlegger å holde mer enn 50 senger tomme fordi det ikke har nok sykepleiere. I Florida måtte et annet sykehus midlertidig stenge fødeavdelingen sin på grunn av personalmangel.

Denne uken rapporterte 36 prosent av sykehusene i California om kritisk bemanningsmangel. Noen sykehus rapporterer så mye som at en fjerdedel av de ansatte er ute på grunn av virusrelaterte årsaker, og sykehusene må benytte seg av vikarbyråer eller overføre pasienter til andre sykehus.

– Vi drukner. Vi er utslitte, sier Sherri Dayton.

Hun er sykepleier ved et sykehus i Conneticut hvor ansatte ofte må jobbe dobbeltskift. Mange leger og sykepleiere føler seg utbrente og har inntrykk av at naboene deres ikke lenger behandler pandemien som en krise, til tross for dag etter dag med rekordhøye smittetall.

Totalt har 57,6 millioner amerikanere fått påvist viruset siden starten av pandemien. 832.061 personer i landet har dødd av eller med Covid-19.