Disse kan bli kåret til verdens beste spiller

Fredag ble det klart hvilke spillere som kan stikke av med den gjeve tittelen «årets spiller i verden» i regi av Det internasjonale fotballforbundet (FIFA).

Etter de opprinnelige nominasjonene før jul - der blant andre Erling Braut Haaland var blant de nominerte på herresiden og Caroline Graham Hansen var blant de nominerte på kvinnesiden - har landslagssjefer, landslagskapteiner journalister og fans over hele verden nå stemt frem sine favoritter.

Og nå er det altså bekreftet at de tre øverste på herresiden er Robert Lewandowski (Bayern), Lionel Messi (PSG/Barcelona) og Mohamed Salah (Liverpool), mens de tre som har generert flest stemmer og troner øverst på kvinnesiden er Alexia Putellas, Jennifer Hermoso (begge Barcelona) og Sam Kerr (Chelsea).

Trioen som er nominert på kvinnesiden er akkurat den samme som havnet på de tre øverste plassene under Gullballen-kåringen til France Football før jul. På herresiden var det her Jorginho som kapret 3. plassen bak Messi og Lewandowski.

Tysk legende roste Haaland

Det var fotballegendene Sami Khedira (herrer) og Kristine Lilly (kvinner) som annonserte de endelige kandidatene, og på spørsmål om hvilke spillere som kan vinne prisen i fremtiden, var den tidligere tyske midtbaneprofilen Sami Khedira klokkeklar.

– Spillet går fortere og fortere. En av mine favoritter, som jeg er sikker på at vil vinne om han ikke blir skadet, er Erling Haaland. Dessverre skal det mye til for at Norge vinner VM, men han er er en enestående spiller. Selv i så ung alder. Med hans mentalitet og profesjonalitet er det ingen som helst sjanse for at han ikke kan vinne prisen for verdens beste spiller, sa den tidligere Real Madrid- og Tyskland-strategen, før han deretter nevnte Barcelona-trioen Pedri, Gavi og Ansu Fati.

Lewandowski og Bronze vant sist - flere andre priser skal deles ut

I fjor var det Robert Lewandowski (Bayern München) og Lucy Bronze (Lyon og Manchester City) som stakk av med FIFA-prisene, som sammen med Gullballen som ble delt ut i november er regnet for de gjeveste individuelle utmerkelsene i fotballen.

I tillegg til prisen for beste spiller på herre- og kvinnesiden skal FIFA-utdelingen også hedre årets keepere, årets trenere, årets mål (Puskas-prisen), årets supporter, årets Fair Play-pris og det prestisjetunge årets lag.

I sistnevnte kategori er også Braut Haaland nominert, og det knyttes stor spenning til hvorvidt Norge for første gang noensinne kan få en spiller med på det såkalte «verdenslaget» på herresiden. Ada Hegerberg ble tatt ut på samme lag på kvinnesiden i 2016.

Les deg opp på de nominerte i vårt «FIFA The Best-senter» over helgen!

Her er alle de opprinnelig nominerte i de forskjellige kategoriene. Gjenstående kandidater uthevet.

Beste mannlige spiller:

Karim Benzema (Real Madrid), Kevin De Bruyne (Manchester City), Cristiano Ronaldo (Juventus/Manchester United), Erling Braut Haaland (Borussia Dortmund), Jorginho (Chelsea), N'Golo Kanté (Chelsea), Robert Lewandowski (Bayern München), Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain), Lionel Messi (Barcelona/Paris Saint-Germain), Neymar (PSG) og Mohamed Salah (Liverpool).

Beste kvinnelige spiller:

Stina Blackstenius (Häcken), Aitana Bonmatí (Barcelona), Lucy Bronze (Manchester City), Magdalena Eriksson (Chelsea), Caroline Graham Hansen (Barcelona), Pernille Harder (Chelsea), Jennifer Hermoso (Barcelona), Ji Soyun (Chelsea), Sam Kerr (Chelsea), Vivianne Miedema (Arsenal), Alexia Putellas (Barcelona), Christine Sinclair (Portland Thorns) og Ellen White (Manchester City).

Beste trener i herrefotballen:

Antonio Conte (Inter/Tottenham), Hansi Flick (Bayern München/Tyskland), Pep Guardiola (Manchester City), Roberto Mancini (Italia), Lionel Sebastián Scaloni (Argentina), Diego Simeone (Atlético Madrid) og Thomas Tuchel (Chelsea).

Beste trener i kvinnefotballen:

Lluís Cortés (Barcelona), Peter Gerhardsson (Sverige), Emma Hayes (Chelsea), Beverly Priestman (Canada) og Sarina Wiegman (Nederland/England).

Beste mannlige målvakt:

Alisson Becker (Liverpool), Gianluigi Donnarumma (Milan/Paris Saint-Germain), Édouard Mendy (Chelsea), Manuel Neuer (Bayern München) og Kasper Schmeichel (Leicester).

Beste kvinnelige målvakt:

Ann-Katrin Berger (Chelsea), Christiane Endler (Paris Saint-Germain/Lyon), Stephanie Lynn Marie Labbé (Rosengård/Paris Saint-Germain), Hedvig Lindahl (Atlético Madrid) og Alyssa Naeher (Chicago Red Stars).

Puskas-prisen (årets mål):

Luis Díaz, Gauthier Hein, Érik Lamela, Valentino Lazaro, Riyad Mahrez, Sandra Owusu-Ansah, Vangelis Pavlidis, Daniela Sánchez, Patrik Schick, Mehdi Taremi, Caroline Weir