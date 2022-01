Grammy-utdelingen utsatt på ubestemt tid

Den prestisjetunge Grammy-utdelingen, som deler ut priser for og til musikkbransjen, er utsatt på ubestemt tid på grunn av koronasituasjonen. Også Sundance-festivalen må gjøre endringer.

Utdelingen skulle egentlig finne sted 31. januar, men mange artister og produsenter har uttrykt at de ikke ønsker å delta for å overbevise arrangøren om å utsette, skriver Variety.

– Etter en grundig vurdering og samarbeid med helsemyndighetene har vi bestemt oss for å utsette Grammy-utdelingen, skriver arrangøren i en pressemelding.

– På grunn av usikkerheten rundt omikronvarianten er det for risikabelt å avholde utdelingen som planlagt, heter det videre.

De skriver at en ny dato for prisutdelingen vil bli bestemt snart.

Også filmfestivalen Sundance som går fra fra 20.-30. januar blir endret. Festivalen, som opprinnelig skulle avholdes i Park City i Utah, blir digital.

– Til tross for ambisiøse forhåpninger har omikron-varianten uforventede egenskaper som presser grensene for hva som er forsvarlig med tanke på helse, reise og infrastrukturer over landet, skriver Sundance Institue i en uttalelse.