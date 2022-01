Lukaku-retur i Chelsea-triumf: – Vi ønsker han skal være en nøkkelspiller

Chelsea-Tottenham 2-0 (2-0)

Romelu Lukaku var tilbake i startoppstillingen til Chelsea da de blå slå Tottenham 2-0 i første kamp av ligacupsemifinalen mot Tottenham.

Den belgiske spissen ble vraket til kampen mot Liverpool for hans kommentarer i media om situasjonen i Chelsea, men unnskyldte seg tirsdag og var onsdag tilbake i varmen hos manager Thomas Tuchel.

– For oss er det et nytt kapittel. Vi kan høre på det intervjuet 100 ganger og det blir ikke bedre. Det vil ikke bli bedre, men vi kan skifte fokus. Vi kan akseptere at det skjedde, han kan akseptere at det skjedde og vi har nok grunner til å bevege oss videre, være positive og forsvare ham siden han er vår spiller, sa Tuchel til Sky Sports før onsdagens kamp.

– Han ønsker å være en nøkkelspiller, og det ønsker vi også, la Chelsea-manageren til.

Etter seieren ble Lukaku også tema. Tuchel, som tidligere har håndtert stjerner som Neymar og Pierre-Emerick Aubameyang, sier de erfaringene også bidro i håndteringen av Lukaku-situasjonen.

– Selvfølgelig, det hjelper. Jeg har sett verre enn det som har skjedd i de siste dagene, sa han lattermildt til Viaplay.

– Vi visste helt tydelig hvordan vi skulle løse dette. Vi har et tett bånd i klubben og sammen med Petr Cech tok vi avgjørelsen om å ta ham ut av troppen i én kamp. Man kan se intervjuet 100 ganger og det blir ikke bedre, men så kan vi fokusere på det han gjør for oss på en daglig basis. Han jobber hardt og tar ansvar og det er der vil vi ha fokuset nå.

Det var imidlertid Kai Havertz, mannen som erstattet Lukaku som spiss mot Liverpool, som sendte de blå i føringen mot Spurs etter kun fem minutter.

Ti minutter før pause ble det nok en gang jubel på Stamford Bridge da vondt ble verre for Tottenham. Et komisk selvmål, der Japhet Tanganga headet ballen i lagkompis Ben Davies før ballen gikk i mål, sørget for 2-0 til hjemmelaget.

BLÅ JUBEL: Her feirer Chelsea-spillerne 1-0-målet til Kai Havertz. Foto: Kirsty Wigglesworth/AP

Lukaku-bom

I sin beklagelsesvideo på Chelseas hjemmesider sa han at han skulle gjenvinne fansens tillitt med gode prestasjoner på banen. Fem minutter før pause fikk han en stor mulighet til å blidgjøre supporterne, men stjernespissen headet utenfor fra kort hold.

Andreomgangen på Londons vestkant var også dominert av hjemmelaget, der både innbytter Timo Werner og Hakim Ziyech brente hver sin store sjanse. De liljehvite klarte ikke å score på bortebane og dermed tar Lukaku og co. et godt utgangspunkt med seg til kamp nummer to mot Spurs.

Returoppgjøret på Tottenham Hotspur Stadium spilles neste onsdag, 12. januar.