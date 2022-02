Skuespiller i hardt vær etter sexvideo-innrømmelse

Sebastian Stan og Lily James er aktuell i rollene som Tommy Lee og Pamela Anderson i serien «Pam & Tommy» på Disney+.

Serien, som hadde premiere 2. februar, handler om forholdet de hadde på 90-tallet, og ettervirkningen av at deres private sexvideo ble stjålet og lagt ut for salg på internett.

«Pam & Tommy» har skapt reaksjoner lenge, særlig siden den ble laget uten Andersons velsignelse.

I et intervju med This Morning 1. februar fikk skuespillerne spørsmål om de hadde sett sexvideoen, noe Sebastian Stan bekreftet.

SPILLER ROCKER: Sebastian Stan spiller Mötley Crüe-trommisen Tommy Lee i TV-serien «Pam & Tommy». Foto: Erin Simkin /Hulu /AP

– Det var for å få informasjon. Jeg mener og tror at jobben som skuespiller er å alltid finne ut så mye du kan om karakteren du spiller. Særlig hvis det er ekte mennesker, utdyper Stan.

Mener det er moralsk forkastelig

Uttalelsen var kanskje dråpen for mange som allerede var kritiske til serien. Nå raser flere på Twitter.

En bruker mener at det krenkende at Hollywood lager serien.

– Etter metoo-bevegelsen lager Hollywood en serie om en kvinne som får sexvideoen lekket og spør ikke om hennes tillatelse?

Andre er hardere i språket og mener at alle involverte i serien er frastøtende.

Mens en annen bruker går direkte på Stans uttalelse om videoen:

– Å kalle det «research» er moralsk forkastelig, han kan faktisk råtne.

PROFILERT PAR: Medieoppmerksomheten rundt paret eksploderte etter at sexvideoen ble stjålet på slutten av 90-tallet. Foto: LENNOX MCLENDON /AP

Produksjonen mener de har tatt hensyn

Seriens produsent D.V. DeVincentis sa i et intervju til Entertainment Weekly at de flere ganger har forsøkt å kontakte Anderson.

– Vi ville at hun skulle vite at portretteringen av hun er veldig positiv, at serien elsker hun, og at vi bryr oss veldig om hun. Vi fikk ikke et svar, sa DeVincentis til EW.

Seriens regissør uttalte i det samme intervjuet at produsentene har «absolutt respektert Andersons privatliv til tross for at serien ble laget uten hennes stemme».

Sebastian Stan har foreløpig ikke kommentert kritikken som har blitt rettet mot ham på sosiale medier.

DRAMATISERING: Den turbulente tiden for over 20 år siden gjenskapes i serien. Foto: Erin Simkin

– Jeg har aldri sett den

Sexvideoen skapte mediestorm rundt paret som samtidig forsøkte å stoppe distribusjonen og bilder av deres private video i retten.

Anderson har ikke selv kommentert den nye serien, men kommenterte den turbulente tiden i et intervju med «Watch What Happens Live!» i 2015:

– Jeg har aldri sett den. Og jeg har ikke tjent en krone, det var tyvgods. Jeg var syv måneder på vei og tenkte at stresset ville påvirke svangerskapet, så jeg sa at jeg vil ikke i retten mer. Jeg vil ikke snakke mer om min vagina eller offentlig sex, gjengir People magazine.