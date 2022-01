Herrem skadet seg hjemme - så ble hun utvist i toppkampen

Sola-Storhamar 27-30 (13-16)

Se Herrem forklare den merkelige skaden øverst!

Før toppkampen mot Storhamar i REMA 1000-ligaen, kunne Sola-spiller og landslagsprofil Camilla Herrem røpe til TV 2 at oppladningen til oppgjøret ikke har gått helt som planlagt.

Dagen i forveien skulle sønnen Theo (3 år) skape trøbbel for mor. Idet Herrem skulle løfte sin gutt, fikk ribbeinet seg en trøkk.

– Det er for dårlig, vet du... Jeg skulle sagt at det var et slag eller noe sånt, men jeg skulle løfte Theo og da stakk det. Så nå har jeg et bekkenbelte og teip rundt her, så jeg satser på at det holder, sa en lattermild Herrem til TV 2 før kampen.

Det var imidlertid dårligere stemning etter kampen. Toppoppgjøret mellom lag nummer to og tre i REMA 1000-ligaen ble et aldri så lite mareritt for Herrem.

Ti minutter ut i den andreomgangen ble landslagsprofilen vist et direkte rødt kort. Herrem hoppet inn i Storhamars Emilie Margrethe Hovden, som var på vei inn i Solas felt, og da var en merkelig håndballkamp over for Herrem.

– Finfin kamp dette her..., sier Herrem til TV 2 etter nederlaget mens hun himlet med øynene.

– Det så ikke ut som jeg har vært i kamp i det siste, jeg var jo «rævdårlig».

Herrem er enig i utvisningen. Hun beklaget seg umiddelbart etter kollisjonen.

– Det er helt talentløst av meg. Jeg føler at jeg prøver å ta noe, men det er forferdelig dårlig, sier hun.

Sola tapte kampen 27-30.

Scoret på første sjanse, så ble det bom

Herrem startet kampen og scoret faktisk også på hennes første sjanse, da hun sendte Sola opp i en 5-2-ledelse på hjemmebane i Åsenhallen. Gjestene slo imidlertid kraftig tilbake og midtveis i førsteomgang tok Storhamar ledelsen 8-7.

På sjanse nummer to ble det bom for venstrekanten, som måtte se hennes lag ligge under 13-16 til pause.

– Hun har ikke byttet seg selv ut ennå, så det ser ut som at det går bra, sa Sola-trener og Herrems ektemann Steffen Stegavik til TV 2 i pausen.

Utvist

Andreomgangen skulle i motsetning til den første bli kortvarig for Herrem. I det 40. minuttet fikk 35-åringen direkte rødt kort etter at hun hoppet inn i Hovden.

– Hun er ikke redd for ribbeinet når hun går inn i dueller i alle fall, kommenterte TV 2s kommentator Harald Bredeli.

– Det er ikke så mye å si på det. Hun kommer inn i stor fart, sier TV 2s håndballekspert Bent Svele.

Storhamar ledet på det meste med ni mål og vant til slutt kampen 30-27 på bortebane.

Sola er på tredjeplass i toppdivsjonen med 18 poeng på 12 kamper. Storhamar er nummer to med sine 20 poeng, mens Vipers leder REMA 1000-ligaen med deres 23 poeng.