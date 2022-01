Nesten hele barnehagen er i fritidskarantene: – Hvor lenge skal vi stå her uten å bli ivaretatt?

Åtte av ni ansatte er pålagt fritidskarantene etter at en kollega testet positivt for korona ved en barnehage i Narvik. De er frustrert over regjeringens koronahåndtering og kaller tiltaket «dobbeltmoralsk».

Tirsdag morgen testet en ansatt ved Beisfjord fus barnehage i Narvik kommune i Nordland positivt for korona. Nå sitter åtte av totalt ni ansatte i fritidskarantene. Likevel er barnehagen åpen.

– Alle sammen går rundt og er livredde for å smitte ungene i barnehagen fordi vi vet ikke hvem som er årsaken til at vår ene kollega testet positivt, sier daglig leder Wenche Bolle til TV 2.

– Vi står i første linje for at samfunnet skal få holde åpent, men hvor lenge skal vi stå her uten å bli ivaretatt?

LIVREDDE: I Beisfjord fus barnehage i Narvik er åtte av ni ansatte pålagt fritidskarantene. Daglig leder Wenche Bolle sier alle er livredd for å være en som smitter barnehagebarna på jobb. Foto: Andrea Frostad / Privat

Hun er en av de åtte ansatte som regnes som nærkontakt og må innfinne seg i regjeringens «fritidskarantene» for ansatte i norske skoler- og barnehager.

Det betyr at til tross for at Bolle regnes som for smittefarlig til å kunne møte venner eller delta på fritidsaktiviteter, er hun og kollegaene friske nok til å møte opp på jobb og passe på andres barn.

– Å drifte en barnehage for at alle andre familier skal få leve et så normalt liv som mulig mens vi ikke får lov til det samme synes jeg er vanskelig, sier Bolle, og legger til:

– Vi strekker oss kjempe langt for at barnehagene skal få holde åpent, men det er på vår egen bekostning.

Det var avisen Fremover som først omtalte saken.

– Dobbeltmoralsk

Siden regjeringen kunngjorde planene for «fritidskarantene» i juleferien har flere tusen skole- og barnehageansatte reagert med avsky og fagforeningene har protestert høylytt.

I skrivende stund har Facebook-gruppen «Nei til nye karanteneregler i barnehagen og skolen!» over 25.300 medlemmer.

– Vi forstår at vi skal følge de tiltakene som er satt av regjeringen, men det er ikke rettferdig for menneskene som står i det, sier Bolle

KORONABESØK: Bolle vinker til en kollega som også er i fritidskarantene. Selv om de er sammen på jobb kan de ikke møtes på fritiden, ifølge dagens ordning. Foto: Privat

Men ifølge statsminister Jonas Gahr Støre og FHI vil smitten fortsette å øke i Norge i januar. Det vil innebære at enda flere skole- og barnehageansatte trolig vil finne seg selv i samme situasjon som Bolle og kollegaene er i nå.

– Jeg mener regjeringen bør se på andre løsninger. Dersom de hadde sagt at barnehagene skulle driftes med redusert åpningstid på gult nivå kunne sykefraværet hos ansatte vært redusert, sier barnehagelederen.

Hun mener dagens regelverk er dobbeltmoralsk og ikke tar hensyn til de ansatte.

–Vi får ikke får lov å følge opp egne familier og fritidsaktiviteter etter jobb, men likevel skal de daglig følge opp andres barn på jobb. Det blir veldig dobbeltmoralsk.

– Urimelig

Barnehagens frustrasjon deles av Utdanningsforbundet, som sier ordningen med fritidskarantene er både urettferdig og urimelig.

– Vi ønsker at kravet om fritidskarantene droppes, sier leder Steffen Handal på en e-post til TV 2.

– Vi har sagt tydelig ifra om at testkapasiteten, vaksiner og karantene må sees i sammenheng. Dette har dessverre ikke skjedd, og da mener vi det er helt urimelig å innføre unntak fra jobbkarantene, men pålegg om fritidskarantene, sier han videre.

UENIG: Leder i Utdanningsforbundet Steffen Handal håper regjeringen snur angående fritidskarantenen. Han støtter Bolle og kollegaene i at politikken er urimelig. Foto: Terje Pedersen / NTB

Handal oppfordrer regjeringen til å prioritere lærer- og barnehageansatte i vaksinekøen for dose tre, og gi alle muligheten til å teste seg regelmessig framfor å sitte i fritidskarantene.

– Å holde avstand er i praksis ikke mulig og mange lærere har nærkontakt med mange elever. Når det er mye smitte blant dem er det også større risiko for at ansatte smittes, sier han.

Hentet hjem barna

For det er vanskelig å holde avstand i en barnehage med totalt 40 barn, slik som på Beisfjord fus barnehage i Narvik. Flere foreldre har nå valgt å hente barna sine hjem fra barnehagen i frykt for smitte etter den positive koronatesten på tirsdag.

– Barn er veldig kontaktsøkende. De er vant til å være sammen med oss opp til ti timer hver dag, og derfor blir det helt unaturlig for oss å holde avstand, sier Bolle.

UMULIG MED AVSTAND: Bolle, her sammen med kollega Andrea Froseth, sier det er helt umulig å holde avstand til barna i barnehagen. Foto: Anita Sjursen / Privat

– Vi sitter på gulvet med barna og rundt bordet, de trenger hjelp til å smøre maten, skifte bleier og gå på toalettet, og det kan vi ikke gjøre med to meters avstand. Armene våre er ikke lange nok, sier hun.

Hun forstår ikke regjeringens tanker bak fritidskaranteneordningen.

– Om vi blir satt i karantene så burde det bety at vi er i karantene. Da skal man ikke være på jobb fordi det er snakk om å minske smitten i samfunnet, sier hun.

Tidligst på tirsdag neste uke kan Bolle og kollegaene slippe ut av fritidskarantenen dersom de tester negativt på koronatestene, men om noen tester positivt kan andre risikere å sitte i karantene enda lenger.

– Vi risikerer å gå i fritidskarantene i mange uker i stedet for å ha karantene i 3-7 dager, forklarer Bolle.

– Jeg er livredd for utfallet ved at vi holder på sånn som vi gjør nå. Det siste jeg vil er å stenge en avdeling eller hele barnehagen, sier hun.

Stiller seg bak ordningen

Men regjeringen står på sitt. På spørsmål fra TV 2 svarer kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) at selv om hun forstår frustrasjonen blant lærere og barnehageansatte, er dagens ordning det mest effektive virkemiddelet for å sørge for at norske skoler og barnehager kan fortsette å ha åpent.

– Vi begrunner det med hensynet til å holde skoler og barnehager mest mulig åpne, samtidig som vi vil unngå mulig omfattende nedstenging. Heldigvis blir få barn alvorlig syke av korona, og voksne er godt beskyttet mot alvorlig sykdom med to vaksinedoser, skriver hun på e-post til TV 2.

Kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) sier fritidskaranteneordningen har som formål å sikre at skoler og barnehager kan fortsette å hole åpent til tross for smittespredning i samfunnet. Foto: Nico Sollie / TV 2

Beslutningen om fritidskarantene for visse yrkesgrupper har blitt nådd i samråd med Helsedirektoratet, FHI og Utdanningsdirektoratet. Ansatte i norske skoler og barnehager vil også bli prioritert i vaksinekøen for en tredje dose, noe som vil gi dem fritak fra karantenebestemmelsene.

– Jeg har forståelse for at dette er krevende for mange, og at det kan virke rart at man kan gå på jobb og møte uvaksinerte barn, mens man ikke kan møte folk på fritiden. Formålet er at vi begrenser antall nærkontakter utenfor arbeidsplassen så mye som mulig, samtidig som vi holder skoler og barnehager åpne, forklarer kunnskapsministeren.

Men hun legger til at den eneste forskjellen i karantenereglene for skole- og barnehageansatte er at de kan gå på jobb fra dag en, mens andre yrkesgrupper først kan teste seg tilbake på jobb fra dag tre.

– Alle som er i karantene, har karantene også på fritiden. Forskjellen er hvor raskt man kan få gå tilbake på jobb når man har karantene. Målet er å begrense antall nærkontakter utover de man har på arbeidsplassen, avslutter hun.

Fritidskaranteneordningen er blant koronatiltakene regjeringen skal ta stilling til på nytt når de vurderer om de skal lette på restriksjonene i Norge neste uke.