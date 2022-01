Kobayashi tuktet Lindvik igjen - to norske på pallen

Marius Lindvik ledet etter førsteomgangen i Bischofshofen, men Ryoyu Kobayashi ble nok en gang for sterk i Hoppuka.

Marius Lindvik klinket til med et kjempehopp på 137,5 meter i førsteomgangen og ledet med 5,7 poeng ned til Hoppukas sammenlagtleder Ryoyu Kobayashi før finaleomgangen i Bischofshofen onsdag.

Dermed hadde Lindvik et kjempeutgangspunkt for seier på Hoppukas tredje konkurransedag. Dessverre skuffet Lindvik med sitt finalehopp og ble nummer to bak Kobayashi, som tok sin tredje strake seier i Hoppuka.

– Jeg er ikke fornøyd med det, altså, dessverre. Det er nærme, men ja... Da blir det en helsikes jobb i morgen, sier Lindvik til TV 2, og sikter mot Hoppukas siste konkurranse dag torsdag.

– Jeg blir litt ivrig. Jeg prøver å tyne ut noen meter på slutten og så blir det litt for dårlig stil i tillegg, så sånn er det, svarer han på spørsmål om hvorfor hoppet i finaleomgangen ikke ble like bra som hoppet i førsteomgangen.

Lindvik er nå 17,9 poeng bak Kobayashi sammenlagt før det siste hopprennet i Hoppuka, som skjer torsdag.

– Ut ifra at han Kobayashi har levert såpass bra, så tror jeg det blir vanskelig å ta 17 poeng i morgen. Men alt er jo mulig, så... Nei, det blir vanskelig, tror jeg, erkjenner Lindvik.

Halvor Egner Granerud leverte også en sterk førsteomgang og lå på en tredjeplass før finaleomgangen. Han ble nummer tre i konkurransen og sørget for to norske på pallen.

– Jeg har det egentlig ganske ålreit. Det har vært en fin dag, en rolig dag. Jeg har hatt en fin ro i kroppen i hele dag, sier Granerud om sin dag i Bischofshofen etter tredjeplassen.

Kjempehopp satte standarden

Lindvik, som var nummer to sammenlagt i Hoppuka før onsdagens konkurranse, leverte et kjempehopp som ga ham ledelse før finaleomgangen.

– Det var deilig. Jeg har sagt hele Hoppuka at han ikke er uslåelig, og det ser vi i dag, sier Lindvik om konkurrenten Kobayashi etter førsteomgangen.