TV 2 avslår Telenors nye tilbud

Telenor sendte i går kveld et tilbud om en treårig avtale om distribusjon av TV 2s hovedkanal og Nyhetskanalen.

– Det er det innholdet kundene savner mest. Det er en betydelig prisøkning i forhold til det vi betaler for disse to kanalene i dag, sier Camilla Amundsen, divisjonsdirektør i Telenor.

Uenige om pris og innhold

Det var steile fronter mellom TV 2 og Telenor da partene møttes i debatt på Nyhetskanalen.

Se debatten i videoen øverst i saken.

Administrerende direktør og sjefredaktør Olav T. Sandnes er ikke imponert over tilbudet Telenor kom med.

Olav T. Sandnes, sjefredaktør og administrerende direktør i TV 2 mener at Telenor må strekke seg lenger. Foto: Eivind Senneset / Tv 2

– Telenor tilbød seg i går å kjøpe stuen og kjøkkenet i huset vårt. Men hva skal du da gjøre med resten av huset, hvis du har solgt stuen og kjøkkenet? Telenor visste at dette ikke var en modell som kunne fungere for oss. Derfor må jeg slå fast at dette var et PR-stunt, sier Sandnes.

Amundsen peker på at de ikke syns det er riktig at kundene skal betale for alt innhold, når de kun bruker noen få kanaler.

Camilla Amundsen, divisjonsdirektør i Telenor mener de har strukket seg langt for å komme til enighet med TV 2. Foto: Christine Skarstein Olsen / TV 2

– TV 2 har pådratt seg betydelige kostnader i milliardklassen på sportsinnhold. Vi syns ikke det er riktig at kunder som er interessert i nyheter, Skal Vi Danse og Farmen skal dekke de galopperende sportskostnadene som vi har i samfunnet, sier Amundsen.

Steile fronter

Konflikten har vart siden 3. desember i fjor.

– Vi ønsker en langsiktig avtale med TV 2 som favner alle kanaler og strømmetjenesten TV 2 Play og har forhandlet lenge med mål om å få til akkurat det – men vi ser at det tar for lang tid å bli enig på alle punkter, og det er uholdbart at kundene skal bli rammet i så lang tid, skrev Amalie Knudsen, informasjonssjef for TV i Telenor, til NTB tidligere onsdag.

– Telenor vet at TV 2 ikke kan ikke dele opp innholdet og selge det à la carte. Da ville vi ikke overlevd. Det slår fullstendig beina under vår mulighet til å finansiere journalistikken og programmene våre. Det har de andre distributørene skjønt. De betaler markedspris for alt innhold, svarer Sandnes.