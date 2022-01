Siktet 24-åring varetektsfengslet i fire uker – politiets krav om isolasjon avvist

HAMAR/OSLO (TV 2): 24-åringen som er siktet for frihetsberøvelse i Tolga-saken er varetektsfengslet i fire uker. Likevel blir han ikke isolert, slik politiet ønsket.

24-åringen hadde på forhånd samtykket til varetektsfengsling, men motsatte seg politiets begjæring om isolasjon i de to første ukene.

Østre Innlandet tingrett har gitt 24-åringen medhold i dette.

Han underlegges derimot brev- besøks- og medieforbud i alle de fire ukene han er varetektsfengslet.

Mannen meldte seg selv for politiet sammen med sin forsvarer tirsdag morgen. Han er siktet for frihetsberøvelse etter at tre personer ble angrepet i en bolig i Tolga kommune natt til søndag.

En 20 år gammel mann ble bortført fra boligen, og dukket ikke opp før nesten et døgn senere. Da var han på et tog fra Gardermoen til Lillehammer.

20-åringen ble skutt i boligen, med foreldrene som vitner, før han ble bortført.

TV 2 er ikke kjent med hvilken rolle politiet mener den fengslede 24-åringen har hatt i saken.