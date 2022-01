Love Island-paret fortviler: – Kunne skrevet bok om dette kjøkkenmarerittet

TV 2 HJELPER DEG: Andrea Sveinsdottir og Morten Dalhaug bestilte drømmekjøkkenet hos Elkjøp i august. Nå, et halvt år etter, har de mest lyst til å gi opp.

Hjemme hos Love Island-paret i en leilighet på St. Hanshaugen i Oslo er det duket for enda en takeawaymiddag i oppussingskaos.

– Jeg tør ikke engang sjekke nettbanken for å se hvor mye vi har brukt på mat de siste månedene. Nå er jeg så lei. Jeg vil bare lage mat på kjøkkenet, sier en oppgitt Andrea Sveinsdottir.

I videoen øverst viser paret hva de må gjøre for i det hele tatt å få åpnet skapene.

Om alt hadde gått etter planen skulle kjøkkenet fra Epoq stått ferdig i oktober.

Men slik ble det ikke.

Nå, tre måneder senere, står paret uten vann og komfyr. Vasken på badet er knust etter et iherdig forsøk på å ta oppvasken.

Dette hadde de ikke sett for seg da de bestilte Epoq-kjøkken hos Elkjøp i starten av august.

– Vi har erfaring fra tidligere med å sette opp kjøkken selv, og ville ikke gjøre det igjen. Derfor bestilte vi all service hos Elkjøp i god tro om at vi bare kunne lene oss tilbake og se på kjøkkenet bli satt opp, sier Morten Dalhaug.

Paret har betalt for levering, montering og søppelhåndtering i regi av Elkjøp.

Les svaret fra Elkjøp lenger ned i saken.

Gjentatte forsinkelser, mangler og feil

Kjøkkenet skulle bli levert og montert den 14. oktober. To uker før rev paret sitt gamle kjøkken for å gjøre alt klart til det nye skulle komme.

– Vi hadde jo ikke hørt noe annet, så vi tenkte at alt var som det skulle, sier Sveinsdottir.

Fem dager før levering fikk de beskjed om at leveringen var forsinket.

De fikk en ny dato å forholde seg til. Også denne gangen fikk de beskjed kort tid i forveien om at kjøkkenet ikke kom likevel.

– Vi tok det egentlig ganske fint i starten, og tenkte at slikt kan jo skje. Vi var optimistiske, sier Sveinsdottir.

Den 1. desember kom endelig Montera, leid inn av Elkjøp, og satte i gang med monteringen av drømmekjøkkenet.

Men det viste seg at heller ikke dette skulle gå smertefritt. Skapene var i feil størrelse, og passet ikke inn. I tillegg var fargen på flere av skapene og foringen feil.

UTEN VANN OG KOMFYR: Store deler av kjøkkenet ble montert i desember, men på grunn av forsinket levering av benkeplaten har realityparet måttet klare seg uten vask og komfyr. Foto: Privat

– Det mest sjokkerende var at vi fikk beskjed om at vi bare skulle kaste skapene som ikke passet, fordi Elkjøp ikke hadde plass på lageret. Dette var helt nye og fine skap, de var bare ikke i de målene vi hadde bestilt.

Kommunikasjonssjef i Elkjøp Norge, Madeleine Schøyen Bergly, svarer slik:

«I denne saken har vi vært i kontakt med kunden, og skapene blir hentet av oss. I de tilfellene hvor deler av kjøkkenet må byttes ut, sjekker vi alltid med butikk om det er mulighet for retur og ser på flere muligheter for å ta delene i bruk.»

Siden skapene kom i feil størrelse, ble bestillingen av benkeplaten også utsatt. Den blir levert tidligst i slutten av februar. Inntil det må paret klare seg uten vask og kokeplater.

– Arrogant kundeservice

Realityparet forteller at kundeservicen hos Elkjøp var god i starten. Men etter som flere problemer har dukket opp underveis, har også hjelpen fra Elkjøp blitt mer tilbakeholden, ifølge de to.

– Nå i det siste har jeg måttet sende minst tre mail på en dag, før jeg i det hele tatt får svar. Svarene jeg får er arrogante, og legger ansvaret over på meg.

Paret forteller at de selv har vært mellomledd mellom de ulike tjenestene Elkjøp har leid inn for å gjennomføre prosjektet.

– Det er nesten en ekstra deltidsjobb, sier Dalhaug.

I en e-postutveksling mellom Sveinsdottir og Aftersales-avdelingen til Elkjøp, blir Andrea omtalt som prosjektleder for monteringen av kjøkkenet.

– Jeg er jo ikke prosjektleder, jeg er kunde hos dere, svarte Sveinsdottir.

TV 2 hjelper deg har ved flere anledninger vært i kontakt med Elkjøp angående deres sviktende kundeservice og kjøkkenleveranse.

Da har Elkjøp svart at kunden ikke skal ha ansvaret som prosjektleder.

– Har tatt flere grep

Madeleine Schøyen Bergly sier at bedriften har tatt flere grep siden siste kontakt med TV 2 hjelper deg i desember. Hun er igjen tydelig på at kunden ikke har ansvaret som prosjektleder.

BEKLAGER: Kommunikasjonssjef hos Elkjøp, Madeleine Schøyen Bergly, sier at bedriften har tatt flere grep siden sist kontakt med TV 2 hjelper deg. Foto: Elkjøp

– Vi har presisert at kunden ikke skal være prosjektleder. Dersom dette har blitt kommunisert til kunde i denne aktuelle saken, beklager vi det og dette har nå blitt tydeliggjort i vår kommunikasjon.

Kommunikasjonssjefen beklager situasjonen Sveinsdottir og Dalhaug har stått i de siste månedene.

– Når man investerer i nytt kjøkken hos oss skal kommunikasjonen, levering og håndtering av kjøpsprosessen gå sømløst. Det har det ikke gjort her, og det beklager vi.

Montera-sjef Tord Fleime sier de jobber med å bedre kommunikasjonen mellom selskapet og Elkjøp.

– Synd å måtte gå til media

Etter at TV 2 hjelper deg tok kontakt, har Elkjøp jobbet med å finne løsninger for å gjøre ventetiden overkommelig for realityparet.

– Vår kunde her har vært maks uheldig, med tanke på forsinkelser og vannmangel, det er ikke holdbart. Sistnevnte skal vi løse med rørlegger nå i januar. Vi har i dag vært i dialog med kunden for å finne gode løsninger sammen med dem, sier Madeleine Schøyen Bergly.

Paret er takknemlig for at Elkjøp har tatt tak i situasjonen, og vil forsøke å få fortgang i prosessen.

BRA TIL SLUTT: Love Island-paret er takknemlige for at Elkjøp nå jobber med å finne løsninger slik at ventetiden blir mindre belastende. Foto: Helena Rognstad

– Det er deilig at Elkjøp nå tar tak, men det er selvfølgelig synd at vi må gå gjennom media først for å få hjelp, sier Sveinsdottir.

Etter flere måneder uten kjøkken, gleder paret seg til å få alt på plass.

– Det blir nok bra til slutt. Men jeg føler at jeg kunne ha skrevet en hel bok om dette kjøkken-marerittet, sier Dalhaug.

– Det kunne vært vårt bidrag inn i influencerverden. Alle skriver jo bok nå, ler Sveinsdottir.