Fans ønsker henne død – men eksperter tror karrieren fortsatt kan reddes

Joanne Rowling (56), bedre kjent under pseudonymet J.K. Rowling, har blitt såkalt «canceled». Det hele startet med det som tolkes som transfobiske kommentarer i 2020, men de siste skandalene er ikke mer enn dager gamle.

I denne artikkelen forklarer God Kveld Norge hvorfor forfatteren gikk fra å ha heltestatus til å bli en person folk ikke ønsker å assoieres med. Altså hvorfor hun ble «canceled».

HEKSEJAKT: Omdømmeekspert Trond Blindheim jobber ved Høyskolen i Kristiania. Han beskriver mediestormen rundt Rowling som en heksejakt. Foto: Pressebilde

Hvil i fred?

Det finnes fortsatt ikke et godt norsk uttrykk for å forklare «cancel culture», men det betyr at en stor folkegruppe bestemmer seg for å trekke seg unna en offentlig person etter at vedkommende har kommet med kommentarer, handlinger eller meninger som oppfattes som støtende. En slags boikott, om du vil.

Omdømmeekspert Trond Blindheim (66) sier at fenomenet ikke er nytt, selv om omfanget kanskje er det.

– Samfunn har bestandig straffet folk for å oppføre seg utenfor sosiale normer. Men i løpet av de siste tiårene med sosiale medier har trenden skutt fart under navnet «canceled culture» ved at kjente mennesker, forskere, politikere, bedrifter og varemerker blir lagt under en lupe av politisk korrekthet. Enkelt sagt er det en strategi for å stenge ute personer fra den offentlige debatt. Krav om utfrysning og scenenekt formidles ofte via sosiale medier, sier han til God kveld Norge.

På sosiale medier har fansen gått så langt i å «cancle» Rowling, at de opprettet emneknaggen #RIPJKRowling på Twitter i fjor. Emneknaggen vokser seg stadig større på Twitter, og den har spredt seg til andre sosiale medier, som Instagram. Dette selv om Twitter har fått kritikk for at de har latt den spre seg, siden den bidrar til falske rykter om døden hennes, samt dødstrusler.

I Twitter-meldingen under kan du se at en «Harry Potter»-fan har samlet flere titalls dødstrusler, hvor noen ber Rowling «suge meg og kveles av pikken min», og andre sier de personlig skal drepe henne.

whether you like her or not, agree with her or not, twitter has done NOTHING. #RIPJKRowling was trending for god’s sake - they can’t say *everyone* is being protected when no-one is. pic.twitter.com/rggXTVpQ1n — amy ⚢ (@chlorofem) October 3, 2020

Omdømme ødelagt på få dager

Det hele startet i juni 2020, da Rowling kom med kommentarer mot transpersoner.

Det er de følgende Twitter-meldingene som for alvor ødela omdømmet til forfatteren, spesielt blant unge mennesker:

The idea that women like me, who’ve been empathetic to trans people for decades, feeling kinship because they’re vulnerable in the same way as women - ie, to male violence - ‘hate’ trans people because they think sex is real and has lived consequences - is a nonsense. — J.K. Rowling (@jk_rowling) June 6, 2020

‘People who menstruate.’ I’m sure there used to be a word for those people. Someone help me out. Wumben? Wimpund? Woomud?



Opinion: Creating a more equal post-COVID-19 world for people who menstruate https://t.co/cVpZxG7gaA — J.K. Rowling (@jk_rowling) June 6, 2020

Fansen har tolket Twitter-meldingene dit hen at Rowling mener man må være født med vagina for å kalle seg kvinne, og at hun dermed krenker mennesker som identifiserer seg som kvinne, men er født med et annet biologisk kjønn.

Blindheim forklarer skandalen slik:

– Rowlings utilgivelige forbrytelse er at hun har våget å si at det å være kvinne er knyttet til å være født med en kvinnes kropp, og at menstruasjon er noe som kun kvinner har. Rowling har også støttet en kvinne som fikk sparken for å ha lignende synspunkter, sier han, og viser til furoren som oppstod da Rowling ga offentlig støtte til en kvinne ved navn Maja Forstater.

Forstater fikk sparken etter at arbeidsgiver fant Twitter-meldinger hvor hun var kritisk til at britiske myndigeter vurderte å la befolkningen selv bestemme sitt juridiske kjønn, ifølge CNN.

Dress however you please.

Call yourself whatever you like.

Sleep with any consenting adult who’ll have you.

Live your best life in peace and security.

But force women out of their jobs for stating that sex is real? #IStandWithMaya #ThisIsNotADrill — J.K. Rowling (@jk_rowling) December 19, 2019

«Harry Potter»-casten har vist sin støtte til transpersoner som har blitt såret av kommentarene, og Daniel Radcliffe, som hadde tittelrollen, sa følgende i fjor sommer:

– Transkvinner er kvinner. Enhver uttalelse om det motsatte fjerner transkjønnedes identitet og verdighet, og er i strid med alle råd gitt av profesjonelle helsehjelpsforeninger som har langt mer kompetanse på dette emnet enn meg og Jo.

Da HBO lanserte sin Harry Potter-reunion 1. januar, var ikke Rowling invitert, selv om hun har skrevet bøkene. Holdningene hennes til transpersoner skal ha vært årsaken.

Skandalen forfølger henne

Den siste i rekken av mange Rowling-skandaler, er at en skole i Essex ikke lenger ønsker å assosieres med forfatteren. Ungdomsskolen Boswells School oppkalte et bygg etter henne, men endret navnet i januar fordi «kommentarer og synspunkter rundt transpersoner ikke stemmer overrens med skolens».

Det var The Daily Mail som først omtalte skolens beslutning, med en overskrift som lød: «J.K. Rowling is canceled again».

KONGELIG: Rowling var tidligere en svært respektert forfatter. Her i møte med dronningen av England. Foto: Reuters/Chris Young/PA/WPA Pool

Omdømmeekspert Blindheim forklarer at ikke alle er enige med Rowlings kritikere.

– Det er ikke riktig at alle er sinte på Rowling på grunn av hennes såkalte transfobi. Tusenvis av kvinner har støttet Rowling fordi hun uttrykker hva de selv føler og tenker. Jeg mener det er en løgn å tro at Rowling er en ond kvinne fordi hun ikke anerkjenner at kvinner kan ha penis, og menn kan få menstruasjon.

– Det mest groteske ved hekseprosessen mot en av vår tids mest populære kvinnelige forfattere, er påstanden om at hun er en transfob. Hun har aldri uttrykt seg hatefullt om transepersoner eller transkjønnede, men har tvert om gitt sin fulle støtte til at transepersoner skal kunne søke lykken på den måten som passer dem best. Hun forstår kjønn slik kvinner og menn flest forstår kjønn. Jeg synes Rowling er blitt utsatt for intoleranse og forfølgelse.

Beskyldninger om jødehets

Det er riktignok ikke kun transpersoner Rowling har hisset på seg. Kun dager før nyhetsoppslaget om den britiske skolen, var hun i trøbbel da Jon Stewarts podkast «The Problem with Jon Stewart» langt på vei kalte Rowling antisemittistisk.

Komikeren mener at de såkalte «goblinene» i «Harry Potter»-universet som driver Gringotts Bank kan sammenlignes med de antisemittiske illustrasjonene i boken «Sions vises protokoller» fra 1903.

– Har du noen gang sett en «Harry Potter»-film? Har du noen gang sett scenene i Gringotts Bank? Vet du hva de som driver banken er? Jøder! Og de er sånn: «Å, fra Harry Potter!». Og du tenker «Nei, det er en karikatur av en jøde fra et antisemittisk stykke litteratur.» J.K. Rowling sa: «Kan vi få disse gutta til å styre banken vår?» Det er en trollmannsverden … Vi kan ri på drager, du kan ha en kjæledyrugle, men hvem skal styre banken? Jøder.

Noen dager etter den mediestormen som kom etter de antisemitistiske kommentarene, måtte Stewart presisere at kommentaren egentlig var ment som en vits, ifølge BBC. På dette tidspunktet var trolig mye av skaden allerede skjedd, da tusenvis av aviser og Rowling-hatere hadde spredt nyheten rundt verden.

KJENT FJES: Komiker Jon Stewart har kritisert Rowling. Foto: Yui Mok

Krenkefrykt

Omdømmeekspert Blindheim mener det er mye negativt med «cancel culture». Han sier den står i sterk kontrast til ideen om at vi kan, og bør, tolerere hverandres standpunkter og meninger.

Å true sine meningsmotstandere til taushet, er antidemokratisk, ifølge Blindheim.

– Intoleranse for flertydelighet og ulike standpunkter er ikke bra. Frykten for å krenke må ikke få ta makten.

På generelt grunnlag tror Blindheim det er mulig å komme tilbake etter å ha blitt «canceled», men at det kommer veldig an på årsaken til boikotten.

– Det er heldigvis slik at vi har noen gode prinsipper for ytringsfrihet som ideologisk trangsynthet må vike for.

KJENT MEDIEEKSPERT: Medierådgiver og markedsanalytiker Arne-Inge Christophersen jobber til daglig i PR-selskapet Hausmann. Han har også jobbet som leder i flere mediebedrifter. Foto: Privat

– Vanskelig å beklage seg i etterkant

Medieekspert og medierådgiver Arne-Inge Christophersen (59) bøkene og filmene hennes vil leve videre, uavhengig av hva som skjer med omdømmet til Rowling.

– Hun er ikke alltid «politisk korrekt» i takt og tone. Og, men en slik posisjon vil hun alltid ha «motstandere» og personer og miljøer som vil både forakte den hun er og det hun har skrevet, samtidig vil noen forherlige og bruke henne. Sånn er det når man er populær. Hun har hatt en del ytringer som definitivt kan tolkes som kontroverse. Det ser ut til at hun virkelig tør, sier Christophersen til God kveld Norge.

Han mener det er forstålig at hun har blitt en del av «cancel»-kulturen.

– Med en slik posisjon må man også være ekstra påpasselig med uttalelser og ytringer i sosial medier. Hvis hun slenger ut ett eller annet vil det garantert bli plukket opp! Det er vanskelig å beklage seg i etterhånd, for skaden er der, sier han, og fortsetter:

– Men jeg tror hun vil greie seg, hennes forfatterverk er jo historisk og legendarisk – kanskje hun reiser seg som en Føniks?