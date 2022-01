Testet positivt – ble isolert med Tinder-daten

I en rekke videoer på TikTok dokumenterer australske Sarah Henley det hun hevder er en Tinder-date som ble lengre enn planlagt.

Ifølge Henley skal hun ha gått i isolasjon med mannen hun møtte på appen, etter at de begge testet positivt for coronaviruset.

Videoene har til sammen fått over 13 millioner visninger, som har ført til mye oppmerksomhet og mange spørsmål.

Omikron-romanse?

Flere unge har delt sin frustrasjon om hvor vanskelig det er å møte noen på appen hvor utseendet står i fokus. Kanskje nettopp derfor engasjerer denne situasjonen så mange.

Mange kommenterer at dette fremstår som en moderne romantisk komedie, og foreslår å døpe om sjangeren til «Omicron Rom-Com», og filmtittelen «Love Sick». Enkelte nevner også at dette er ikke ulikt handlingen til komedien Two Night Stand, hvor en snøstorm fører til at to mennesker blir tvunget til å tilbringe mer tid sammen.

På spørsmål om hvorfor hun ikke bare gjennomfører isolasjonen alene, svarer Henley i kommentarfeltet at det ikke lar seg gjøre grunnet personlige årsaker.

STØTTENDE KOMMENTARER: Flere skriver at de håper duoen ender opp med å gifte seg. Foto: TikTok /@poppymoore777

Noen har sådd tvil om duoen kjente hverandre fra før av og om dette er så tilfeldig som det ser ut som, mens andre håper at de ender opp med å gifte seg.

Ut i fra videoene ser det ut som at paret kommer godt overens under isolasjonstiden med matlaging og Mario Kart-spilling.

«Han er nydelig», svarer Henley til en TikTok-bruker som lurer på hva hun føler om mannen hun bor med nå.