Håndballjenter rammet av flykaos - straffen fra forbundet skaper vrede

Mandag fikk J16-laget til Holmen beskjeden de fryktet: Anken til appellutvalget i Norges Håndballforbund (NHF) var avvist, og de er taperdømt i to kamper de aldri fikk muligheten til å spille.

I tillegg må laget betale ankegebyr på 1500 kroner og reiseutgifter på over 20 000 kroner som de ikke får refundert fra flyselskapet.

– Man blir nesten målløs. Man har 14 jenter som har trent i mange år med Bring-serien som et mål, og da oppleves det helt uvirkelig å få en sånn beskjed på vegne av jentene, sier trener Tore Bergvik.

FORBANNET: Holmen-trener Tore Bergvik. Foto: Christine Skarstein Olsen / TV 2

Holmen J16 skulle etter planen spille sin første kamper i den landsdekkende Bring-serien 5. desember, nesten 1800 kilometer fra hjemstedet:

Først mot Tromsø, og deretter mot Rygge senere samme dag.

Kansellerte fly to dager på rad

Laget bestilte flybilletter hos håndballforbundets samarbeidspartner, SAS Sportsreiser, med avreise Gardermoen dagen i forveien og mellomlanding i Bergen.

Ved ankomst Bergen kom meldingen om at flyet til Tromsø var kansellert. Holmen fikk endret billettene med avreise søndag morgen, og fikk også endret kamptidspunkt til senere på ettermiddagen med NHFs velsignelse.

Men søndag morgen kom nok en kanselleringsbeskjed fra SAS. Holmen-jentene måtte dermed returnere til Gardermoen, og fikk seg enda en kalddusj da NHF dømte dem til tap i begge kamper.

– Vi forstår at dette er veldig kjedelig for Holmen J16. Reglene er imidlertid klare i slike tilfeller, de må gjelde alle deltakende lag i Bring-serien, og de var godt kjent for klubben. Vi registrerer at appellkomiteen støtter Norges Håndballforbunds vurdering av saken, skriver kommunikasjonssjef i NHF, Lars Hojem Kvam til TV 2.

– Vi er helt uskyldige. Det var umulig å komme seg til Tromsø da to fly ble kansellert. Hva skulle vi gjort annerledes? Likevel mener håndballforbundet at dette er riktig måte å gjøre det på. Det er en arroganse jeg knapt har opplevd maken til, sier trener Bergvik.

Tok til tårene

Holmen anket avgjørelsen til appellutvalget, og fikk svaret 28. desember: det opprinnelige vedtaket ble stående.

«Før hver sesong vedtas bestemmelsene for gjennomføring av Bring-serien. Disse er opplyst om til påmeldte klubber gjennom informasjon i bestemmelsene, invitasjonen før påmelding og på sidene for Bring-serien på handball.no. Det fremgår meget klart og tydelig av bestemmelsene at:

«... det er ingen omberamming av kamper i Bring-serien. Dersom ett lag ikke kan stille til kamp grunnet årsaker de ikke kan rå over (dokumenterte reiseproblemer eller akutt sykdom), så kan det søkes om frafall av gebyr for ikke møtt til kamp»

I likhet med administrasjonen i NHF finner heller ikke Appellkomiteen grunn til å endre avgjørelsen. Bestemmelsen er ufravikelig og gir ikke rom for avvik», heter det i begrunnelsen fra appellutvalget.

– På mandag, da jeg skulle forklare dette til jentene, begynte noen av dem å gråte. Jeg har problemer med å forklare dem logikken i dette selv om vedtaket er som det er, sier Bergvik.

– Jeg var én av dem, sier 16 år gamle Emma Bauknight.

– Jeg også, istemmer lagvenninne Anna Ludvigsen (16).

– Dette betyr veldig mye for oss. Bringserien er bare dette ene året. Vi får ikke sjanse neste år så vi kan gjøre opp for det. Vi har gjort alt vi kan for å spille de kampene. Vi har forsøkt å komme oss på to fly som ble kansellert, vi har overnattet i Bergen, vi har gjort alt vi kan.

– Men gir dere opp nå som Appellutvalget har avslått anken deres?

– Nei. Vi gir oss ikke, det skjer ikke. Til det er behandlingen altfor urettferdig. Vi skal spille de kampene, en eller annen gang, sier Ludvigsen.

TOK TIL TÅRENE: Emma Bauknight (16) og Anna Ludvigsen (16). Foto: Christine Skarstein Olsen / TV 2

Trener Tore Bergvik viser til at NHF viste fleksibilitet i etterkant av den første kanselleringen, og dermed i utgangspunktet gikk med på å omberamme kamptidspunkt for de to kampene i Tromsø.

Slipper 10 000 i bøter

Håndballforbundet svarer slik på spørsmål om hvorfor de kunne endre kamptidspunkt den første gangen, men deretter vise til reglene om at ingen kamper skal omberammes.

– Det stemmer at kamptidspunktet ble tilpasset Holmens endrede flytider, men da var vi fortsatt innenfor den helga kampene skulle vært spilt. Det er vanlig praksis å søke å finne slike løsninger dersom lag i Bringserien rammes av flyforsinkelser eller liknende - så lenge man klarer å avvikle kampene innenfor den planlagte helga, skriver Kvam.

STÅR PÅ SITT: Håndballforbundet og kommunikasjonssjef Lars Hojem Kvam. Foto: Terje Pedersen

Han opplyser at Holmen ikke vil bli ilagt gebyr på 2 x 5000 kroner for manglende oppmøte til kamp.

– Det er også viktig å understreke at Holmen J16 selvsagt er velkommen til å fortsette i Bringserien, hvor mange spennende og utviklende kamper fortsatt står uspilt. Ankegebyret på 1500 kroner må imidlertid klubben betale. Hadde de fått medhold av appellkomiteen, ville dette beløpet blitt refundert i sin helhet.

– Ekstremt skuffende

Ifølge Holmen-treneren har klubben sagt seg villige til å reise opp til Tromsø på ny for å spille kampen, på egen regning, pluss å reise til Østfold for å møte Rygge der.

Uten at det har hjulpet i dialogen med håndballforbundet.

– Er det noe du synes dere kunne gjort annerledes her?

– Kanskje skulle vi ikke brukt den foretrukne reisepartneren til NHF, SAS Sportsreiser? Jeg vet ikke, jeg ser egentlig ingenting. I brevene vi har fått står det at Holmen ikke har gjort noe feil, og vi har vært i dialog og forsøkt å finne løsninger. Planen var jo også å reise opp til Tromsø dagen før, vi hadde til og med leid halltid i Tromsø lørdag ettermiddag. Vi var forberedt på alle scenarier, bortsett fra at alle fly skulle bli kansellert, sier Bergvik.

– Har du noen forståelse for at reglene er sånn?

– Det er nok flere årsaker til det, og vi er klar over at det er et stramt kampprogram og at det blir vanskelig dersom det blir mange omberamminger. Men man må skille på det som er helt uforskyldt, at flyene faktisk ikke går, og på de eksemplene der man helst skulle flyttet en kamp. Det er to helt forskjellige ting. Vi har anket så langt vi kan, til høyeste instans. De har ikke tatt noen av våre innspill til etterretning. Det er ekstremt skuffende, sier han.

Nå ligger Holmen helt sist på tabellen, og muligheten for å gå videre til sluttspill er selvsagt kraftig redusert.

– Det svir mye mer enn det økonomiske. Jentene har hatt en ambisjon om å kvalifisere seg til sluttspill, og bli nummer 1 eller 2 av 9 lag i serien. Det er nesten umulig nå. Da er vi avhengig av at mange andre lag skal tape. Nå snakker jentene i stedet om å lage en egen tabell, der vi ekskluderer alle andre sine kamper mot Tromsø og Rygge, sier treneren.