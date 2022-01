– Klarer man ikke én måned uten alkohol, bør man stille spørsmålet om man har et problem

GOD MORGEN NORGE (TV 2): Lege Harald Dobloug mener det er få ting som er bedre for helsen din enn én hvit måned. En undersøkelse fra Av-og-på viser at 1 av 4 nordmenn har vurdert dette.

– Det betyr at mange reflekterer rundt eget forbruk og at flere kanskje ønsker å kutte ned, eller teste ut en måned uten alkohol, sier Harald Dobloug.

Januar er måneden for nyttårsforsett. Ragnhild Kaski tenker at dette er en god mulighet til å reflektere rundt eget alkoholforbruk med fokus på helsen og andre fordeler ved å ta en pause.

Dobloug mener at det er få ting som er bedre for helsen din enn én hvit måned og at januar er en god tid da det er viktig å ikke dra med seg julens økte forbruk inn i det nye året.

– For hvert glass man tar øker risikoen for helseskader. Det er to ting som påvirkes av en måned uten, det mentale ved at man blir bevisst på forbruket sitt, og det fysiske.

Se hele intervjuet øverst i saken!

HVIT MÅNED: Det er mange som velger å ha en såkalt "hvit måned" i januar. Foto: Tommy Storhaug / TV 2

Skadelig for organene

Det finnes ingen nedre grense for inntaket av alkoholen. Det finnes heller ingen fasit på hva som anses som for mye, men Dobloug viser til tall fra WHO, som anbefaler å innta mindre enn 21 enheter for menn og 14 enheter for kvinner i løpet av en uke.

Fakta En standard alkoholenhet inneholder ca. 12 gram alkohol, og kan gi opp mot 0,25 promille. Har du drukket en alkoholenhet har du alltid fått samme mengde ren alkohol (etanol) i kroppen, enten du har drukket for eksempel 0,33 liter pils eller 0,04 liter brennevin. Her er noen eksempler på én alkoholenhet: En flaske (33 cl) pils på 4,5 vol %

Et lite glass vin (12,5 cl) på 12 vol %

Et enda mindre glass sterkvin (7,5 cl) 20 vol %

Et svært lite glass brennevin (4 cl) 40 vol % Hentet fra Av-og-til

– Alkohol har jo en effekt på hjernen vår som får oss til å bli mer avslappet, men dessverre er det skadelig for organene i kroppen.

Kropp og sinn

Alkoholen påvirker hjernen og kroppen. Demens, høyt blodtrykk, hjerneslag, hjerteinfarkt og leversykdom er noen av risikoene Dobloug nevner. Kaski tror at majoriteten ikke har nok kunnskap rundt væskens negative helsekonsekvenser.

– Jeg tror ikke mange vet nok om de negative helsekonsekvensene, for eksempel sammenhengen mellom alkohol og kreft. Vi er kjent med mange av risikoene, men ikke alle. I Tillegg finnes det rundt 200 sykdommer som kan snytte en relasjon til alkoholen.

Hun påpeker også de positive sidene ved å ta en pause. Kortsiktig vil man blant annet oppleve å få bedre søvn, stressmestring og mer energi. Langsiktig vil det bidra til bedre generell helse.

Dobloug synes at man burde prøve å ta en pause, og om man ikke klarer det må man spørre seg selv om man har et problem.

– Vi har litt kultur her i Norge for å kose oss med et glass. Andre kulturer har en annen måte å drikke på, mens her er det mindre i uka og full gass i helgene som er veldig skadelig.

KULTURFORSKJELL: I Norge drikker man gjerne mye i helgene, mens man i andre kulturer sprer alkoholinntaket ut over uken. Foto: Christine Skarstein Olsen / TV 2

Han har troen på det mentale aspektet ved bevisstgjøring rundt eget inntak for å bedre helsen.

– Hvis man går tilbake til sitt mønster i februar da er betyr en måned lite, men det er derfor jeg har troa på det som skjer mentalt, når du blir mer klar over det så burde man kanskje hatt to hvite måneder.

Med stor positiv effekt både psykisk og fysisk er de godt i gang med den hvite måneden. Kaski feiret sin nye jobb med et alkoholfritt alternativ og Dobloug er optimistisk.

– Det er ikke for sent, begynn i morgen med en hvit måned.