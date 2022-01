Faren arrestert to år etter Harmony (7) forsvant – fortsatt ingen spor etter jenta

Amerikanske Harmony Montgomery (7) ble meldt savnet forrige uke etter å ha vært borte i over to år. Nå har faren blitt arrestert av politiet for vold mot datteren i 2019.

En stor leteaksjon er i gang etter at Harmony Montgomery (7), som forsvant i oktober 2019 da hun var 5 år gammel, ble meldt savnet i delstaten New Hampshire i USA forrige uke.

Natt til onsdag norsk tid har faren hennes Adam Montgomery (31) blitt arrestert og siktet for å ha utøvd vold mot datteren samme år som hun forsvant, melder NBC Boston.

SPORTLØST FORSVUNNET: Harmony Montgomery har ikke blitt sett siden oktober 2019. Først to år senere ble politiet varslet om at hun var forsvunnet. Foto: New Hampshire Police Department

Ifølge statsadvokat John Formellas kontor, står faren også overfor en forseelse for å ha blandet seg inn i foreldreretten og to forseelser for å ha satt et barns velferd i fare.

Han ble arrestert i hjembyen Manchester, hvor Harmony ble sist sett i live.

Enda ikke funnet

Harmony har fremdeles ikke kommet til rette, og leteaksjonen etter henne fortsetter, opplyser politiet.

Forsvinningssaken har skapt store overskrifter i USA etter at det ble kjent at jenta, som i dag vil være 7 år gammel, ikke ble meldt savnet før hun hadde vært borte i over to år.

Det var barne- og familieetaten i New Hampshire som varslet politiet forrige uke. Siden har det blitt opprettet en tipstelefon og en dusør på 12.500 dollar, nærmere 111.000 norske kroner, til personer som kan bidra til at jenta kommer til rette.

– Et sted der ute trenger denne lille jenta hjelp og det er jobben vår, og jeg trenger deres hjelp til å finne henne i god behold sånn at vi neste gang vi møtes har gode nyheter å komme med, sa politisjef Allen Aldenberg i Manchester-politiet på en pressekonferanse mandag.

SAVNET: Politiet i Manchester i New Hampshire, hvor Harmony sist ble sett, har iverksatt et massivt søk etter jenta, som i dag vil være 7 år gammel. Foto: Manchester Police Department

Rykket ut på bekymringsmelding

Ifølge politiet hadde Harmony blitt registrert på en skole i nabostaten Massachusetts, men det ble ikke gitt ytterligere informasjon om jentas tilknytting til staten.

Harmony ble sist sett da politiet rykket ut på en bekymringsmelding til huset hun bodde i med familien sin i Manchester 1. oktober 2019.

Hun er delvis blind og bruker briller, har blå øyne og blondt hår. Ifølge politiet er hun trolig rundt 121 centimeter og veier 22,7 kilogram dersom hun blir sett i dag.

Det er fortsatt ukjent hvorfor det tok så lang tid før jenta ble meldt savnet av familien.

Flere familiemedlemmer har blitt avhørt i saken, men Aldenberg har ikke ønsket å gå inn på detaljene av hensyn til den pågående etterforskningen.