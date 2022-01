«Lykkeland»-skuespiller mener nordmenn tar rikdommen for gitt: – Vi vant i lotto

NRK-serien «Lykkeland» er tilbake med sin andre sesong. Den prisvinnende dramaserien følger det norske oljeeventyret, og familier i Stavanger som opplever store omveltninger som følge av dette.

«Ville vesten»-stemning

Skuespiller Ole Christoffer Ertvaag spiller seriens karakter Rein Hellevik, og mener han speiler en opplevelse som gjaldt mange unge menn da Norge gikk inn i Oljealderen.

Ole Christoffer Ertvaag som Rein Hellevik i «Lykkeland». Foto: Helge Skodvin/NRK/Maipo

– Min karakter er et slags bilde på en reise mange menn gjorde, som gikk fra å være gårdsgutt, eller jobbe på fabrikk til å dra ut på plattform og plutselig ha masse penger mellom hendene, forteller Ertvaag.

– Det var en slags «ville vesten»- og «Klondike»-stemning i hele Stavanger på den tiden, forteller han videre.

– Burde vært pensum på skolen

Skuespilleren er sønnen til den kjente Stavanger-investoren Ole Ertvaag, som var med å grunnlegge private equity-selskapet Hitecvision, som har startet en rekke oljeselskaper.

Private equity, som betyr privat kapital, er et samlebegrep på en spesiell type investeringsfond som investerer i bedrifter som ikke er notert på børs.

– Jeg har jo levd med oljen siden jeg var født. Jeg har fått føle på hvor viktig oljen har vært for oss alle. Den historien her, er jo historien om de som var med å gi blod, svette og tårer til den rikdommen vi alle lever i. Som du og jeg er vokst opp i, og tar for gitt, forteller Ertvaag og fortsetter:

– Vi går rundt og slenger ut at vi er «verdens rikeste land», og så er det egentlig aldri helt noen som vet hvorfor, eller har sett for seg hvordan det har skjedd. Dette er historien om hvordan det skjedde, forteller han.

Ertvaag tror ikke nåtidens generasjon, eller generasjonen etter oss, egentlig vet hvor mye arbeid som ligger bak det at Norge er den velferdsstaten som det er i dag.

– Det burde vært pensum på skolen dette her. Nå er vi jo i 2022. Det skal være grønt, det skal være miljøvennlig, og det er fint. Alle er enige i det. Men det er ikke det denne historien er. Dette er en 50 år gammel historie om hvordan vi har vunnet i lotto, forteller han.

– Føles ut som det betyr noe for folk

Ertvaag forteller at han ofte mottar meldinger fra den eldre generasjonen, som levde da det første oljefunnet ble gjort på norsk sokkel i 1967.

Norsk oljehistorie Det første oljefunnet som ble gjort på norsk sokkel var Balder i 1967. Funnet var derimot ikke lønnsomt nok på daværende tidspunkt, og det skulle drøye 30 år før funnet ble bygget ut. Det norske oljeeventyret startet for alvor med funnet av Ekofisk i 1969, skriver regjeringen.no.

– Folk vil snakke om tematikken, og det føles ut som det betyr noe for folk. Det er nok den største forskjellen jeg merker, sammenlignet med andre ting jeg har gjort tidligere, forteller han.

Skuespilleren har tidligere spilt i kjente filmer og TV-serier som: «Mannen som elsket Yngve», «The Last Kingdom» og «Heimebane».

Skuespiller Anne Regine Ellingsæter spiller søsteren til Ertvaags karakter i serien, Anna Hellevik. Dette er den første store rollen hun gjør, som hun også vant gullrutepris for i kategorien beste skuespiller i 2019.

Anne Regine Ellingsæter som Anna Hellevik i «Lykkeland». Foto: Agnete Brun/NRK/Maipo

Fikk fanbrev fra England

Ellingsæter forteller at også hun har mottatt mange positive tilbakemeldinger som omhandler serien, men at det har vært spesielt å plutselig skulle være en offentlig person.

– Det har gjort meg litt mer bevisst på ting jeg gjør, eller sier. Det kan være litt slitsomt, og det kan man sikkert kjenne på når man plutselig blir offentlig, forteller hun.

Ellingsæter har ikke gått ubemerket hen i utlandet heller, i rollen som Anna Hellevik.

– Jeg har bare fått positive tilbakemeldinger, og det er som Ole sier, at det betyr noe for den eldre generasjonen. Jeg fikk også et utrolig hyggelig brev av en fyr i England. Jeg tror han var litt eldre, og han ville bare skryte. Det var veldig hyggelig, forteller hun.

Den første sesongen av Lykkeland vant to priser på den internasjonale TV-festivalen i Cannes. Under Gullruten i 2019 vant serien prisen for årets drama, og beste skuespiller. Serien vant også Gullrutens fagpriser for beste manus, regi og kostyme.