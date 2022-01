Derfor dumpet Miriam Eirik rett etter 5 i uka-innspillingen

Miriam Flo (23) endte opp med Eirik Jåsund (28) i datingprogrammet 5 i uka. Nå avslører hun at en annen har kapret hjertet hennes.

Stryn-jenta Miriam Flo fikk i denne ukens episode av 5 i uka besøk av fem single menn, og endte opp med Eirik Jåsund fra Stavanger.

Nå forteller de hvordan det det gikk mellom dem etter at kameraene ble skrudd av.

I datingprogrammet 5 i uka flytter fem friere inn til en singel person, der de fortløpende blir sendt hjem en etter en – og til slutt står det igjen én frier som forhåpentligvis er den rette.

FEM FRIERE: Flo fikk besøk av fem friere, og hun ble godt kjent med noen av dem etter å ha bodd sammen i noen dager. Foto: TV 2

For både Flo og Jåsund var deltakelsen en gøy opplevelse, og begge synes det var en ny og fin måte å bli kjent med andre single på.

Men til TV 2 kan de begge avsløre at det ikke ble noen romanse. Og for Flo tok kjærlighetslivet en brå vending bare uken etter at programmet ble spilt inn.

Se hvordan Flo endte opp med å velge Jåsund i videoen øverst i saken.

– Måtte velge noen

I programmet fortalte Flo at det eneste hun manglet i livet var en mann. Og selv mente hun at hun har lett for å skremme bort gutter på grunn av sin bestemte personlighet.

Etter å ha prøvd «alle» mulige former for dating, så hun på 5 i uka som en gyllen mulighet til å test ut noe nytt.

– Det var en veldig interessant opplevelse, og jeg vil si at det var både hyggelig og kjempekleint. Men jeg møtte folk jeg ikke hadde møtt ellers, og i en sånn setting kommer man tett på folk ganske fort, sier Flo til TV2.

PRØVD «ALT»: Flo var lei av dating-apper og ønsket å teste ut en ny måte å date på i 5 i uka. Foto: TV 2

– Hvordan synes du at dette konseptet var sammenlignet med Tinder og andre datingplattformer?

– Tinder er veldig overfladisk, og når man sitter og sveiper ser man bare en liten del av hvordan er person er. Jeg har blitt både såret og lurt gjennom den måten å date på, så jeg likte konseptet til 5 i uka.

Flo ble kjent med fem ganske forskjellige menn i programmet, men endte opp med å velge Jåsund.

– Eirik var den som viste størst utvikling gjennom de dagene vi var sammen. Han gikk fra å være veldig nervøs til å være en fyr som byr på seg selv. Også hadde vi flere like interesser.

Men Jåsund var heller ikke den rette for Flo. Og da de møttes for å ta en øl rett etter innspillingen, var hun ærlig med han om at hun ikke var interessert i noe mer.

– Vi holder kontakten på Snapchat, men det er kun vennskapelig. Jeg følte jo at jeg måtte velge noen til slutt, og Eirik var den som var mest interessant. Men sannheten var at jeg ikke følte at noen av dem passet for meg, innrømmer hun.

Fått seg kjæreste

Flo kan avsløre at hun har fått seg kjæreste, og han møtte hun bare en uke etter hun deltok på 5 i uka.

– Han er en venn av broren min, så jeg visste hvem han var fra før. Vi møttes bare en uke etter innspillingen, og så ble vi ekstra godt kjent da vennene mine og vennegjengen hans hang sammen på Oslo Motorshow. Så dette skjedde litt ut av det blå egentlig, forteller hun.

Frem til nå har hun og kjæresten holdt forholdet skjult for venner og bekjente på grunn av deltakelsen i 5 i uka. Det mener hun har vært bra for forholdet.

– Vi har ikke kunnet legge ut noe på sosiale medier om oss, og vi har kun fokusert på oss to, og vist oss for familiene våre. På den måten har vi blitt kjent på en litt annen måte.

Men selv om Flo ikke fant kjærligheten i 5 i uka, angrer hun ikke på deltakelsen.

– Jeg likte konseptet veldig godt. Og det som også er så bra, er at vi får se unge mennesker vise følelser, nærhet og sårbarhet på en mer ekte måte enn det vi ser de gjøre i andre typiske realityprogrammer. Dette blir litt sånn «mannen i gata» og det synes jeg er bra, forteller hun til TV 2.

«bromance» istedenfor «romance»

Yrkessjåføren Eirik Jåsund ble dumpet av Flo bare noen timer etter programmet ble innspilt. Selv om han gjerne kunne tenke seg å bli bedre kjent med Flo, så sitter han igjen med en god opplevelse etter deltakelsen.

– Miriam var ei fantastisk jente, og vi hadde mye å snakke om. Men det var liten tid til å bli kjent på, så jeg rakk ikke å kjenne på noen følelser, så det gikk helt fint.

INGEN HELL: Jasund ble dumpet av Flo samme dag som programmet var ferdig innspilt. Foto: TV 2

– Hvordan var det å bli med på et helt nytt datingprogram?

– Det var spesielt, og jeg gikk virkelig ut av komfortsonen. Men det var en gøy opplevelse, selv om jeg var veldig nervøs i starten. Og jeg lærte at jeg bare må tørre å være meg selv. Også fikk jeg bekreftet hvor utrolig viktig det er å møtes «face to face», da er det er så mye lettere å bli ordentlig kjent.

Og selv om det ikke ble noen kjæreste ut av deltakelsen, fikk han en ny kompis. Han og Gøran Andrè Hoem, som var den som sto igjen sammen med Jåsund den siste dagen, har holdt kontakten og utviklet et godt kompisskap.

– Jeg angrer ikke på at jeg meldte meg på. Jeg fikk jo en ny kompis, så det var absolutt verdt det. Det ble ingen «romance» men «bromance», rett og slett. Vi «snappes» daglig, og om noen uker kommer han faktisk til Stavanger på besøk, så det blir hyggelig.

– Hvordan går det med kjærlighetslivet ditt da?

– Jeg dater ingen for øyeblikket. Jeg tar det ganske med ro og nyter heller utsikten. Jeg stresser ikke med dating, og jeg tenker at det skjer når du minst venter det.

