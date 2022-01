Kristoff usikker på fremtiden: – Det kommer an på hvordan det går i år

Etter en relativt skuffende 2021-sesong, hvor han «bare» vant to ritt og ikke fikk sykle Tour de France, har Alexander Kristoff byttet ut UAE-Team Emirates med Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux før 2022-sesongen.

At han kun har signert en ettårskontrakt med sin nye arbeidsgiver, samt at han i sommer runder 35, har fått enkelte til å spekulere i om Kristoff kanskje er inne i sin siste sesong som syklist.

– Kan dette bli din siste sesong?

– Det kan bli det. Det kommer an på hvordan det går i år. Jeg ser i utgangspunktet for meg å fortsette i flere år, men da må jeg være på et godkjent nivå. I fjor var det ikke bra nok. Jeg føler motivasjonen for å gjøre jobben i et par år til er der. Jeg sliter ikke med motivasjonen. Det står mer på det å ha det morsomt, forteller Kristoff.

Romjul og nyttår på Gran Canaria

– Hva blir det viktigste i år: Klassikerne eller Tour de France?

– Det viktigste er å begynne å vinne litt ritt igjen og plukke opp flere poeng. Jeg fikk influensa inn mot klassikerne i fjor, og det ødela litt, men jeg var i grei form igjen på høsten. Men jeg var ikke helt på det nivået jeg har vært før, fortsetter han.

Kristoff sa i fjor at han så for seg at OL i Paris 2024 kunne være et naturlig karrierepunktum, men var samtidig klar på at han «begynner å bli dritt lei».

34-åringen er for tiden på Gran Canaria, hvor han på eget initiativ dro på treningsleir sammen med familien 25. desember.

Der blir han til lørdag, før han drar på treningsleir med sitt nye lag til Benidorm fra og med søndag.

– Jeg føler jeg har fått trent bra i det siste. Jeg er i rute. Jeg har ikke hatt noe sykdom i vinter som har satt meg tilbake, sier han.

Sesongen begynner på Mallorca i slutten av januar, før turen går til Volta a la Comunitat Valenciana og Volta ao Algarve i februar. Deretter blir det Omloop Het Nieuwsblad og Kuurne-Brussel-Kuurne i slutten av måneden, før en debut i Tirreno-Adriatico står for tur i mars.

Etter det står klassikerne, Sveits rundt, Tour de France og VM, som vanlig, på menyen.

– Veldig fornøyd så langt

En vanlig kalender, med andre ord, for Kristoff i 2022, men med helt nye lagkamerater.

Med unntak av Kristoff har ikke det belgiske laget de største stjernene i stallen, men samtidig ser laget betydelig sterkere ut i år kontra i fjor.

– Jeg synes det virker bra. Jeg er veldig positiv til hvordan ting er organisert. Sportsdirektør Valerio Piva, som jeg kjenner fra Katusha-tiden, er veldig godt organisert. Der er ting på stell. Og sportssjef Aike Visbeek, som tidligere var i Sunweb, er en veldig strukturert type. Det er en god plan på ting og på utstyret, så jeg er veldig fornøyd så langt, sier han.