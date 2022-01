Vi kan ikke ha smittevernstiltak for sikkerhets skyld

Om en statsråd ikke kan vise til noen skikkelig faglig begrunnelse for innføring av en nasjonal skjenkestopp, med konkurser og arbeidsledighet som konsekvens, er det vanskelig å ikke la seg provosere.

Det var nok mange Debatten-seere som måpte på tirsdag, da helseminister Kjerkol tilsynelatende ikke kunne legge frem en eneste faglig begrunnelse for det mye diskuterte skjenkeforbudet.

Det ville vært ille nok i seg selv om det ikke finnes klar og tydelig faglige begrunnelser for å innføre et skjenkeforbud, men når en forsker fra FHI i samme sending sier at deres studier viser at det ikke er forskjell i smitte mellom full skjenkestopp, og skjenkestopp fra kl 22, så er det om mulig enda verre.

Det skal sies at forskeren tok forbehold, men det er uansett oppsiktsvekkende det som kom frem.

Spesielt når Kjerkol så hardnakket påsto at det finnes faglig begrunnelse for full skjenkestopp, så viser FHI til faglig grunnlag som sier det stikk motsatte. Hvem skal vi stole på?

Maktpersoner skal ikke ta lett på å innføre smittevernstiltak.

Det skal ligge svært tunge, faglige, begrunnelser for å innføre tiltakene.

Så langt er det vanskelig å se at Kjerkol klarer å vise til en eneste faglig begrunnelse for full skjenkestopp.

Én ting er at vi ser masse folk som kastes ut i arbeidsledighet og bedrifter som går konkurs, på grunn av det som er symbolske smittevernstiltak.

En annen ting er hvilken holdning regjeringen har til å innskrenke på folks hverdag. Vi kan ikke ha smittevernstiltak for sikkerhetsskyld.

Om regjeringen fratar bedrifter levebrødet, og folks frihet, uten at de vet om det gir noen effekt, kan det skape stor mistillit til både smittevernstiltak og beslutningstakerne.

Det vil i så fall være alvorlig.

Det er klart vi ikke kan åpne fulle dansegulv og utesteder med den smittesituasjonen vi nå står i.

Men at det er mer smittsomt å drikke vin til maten enn en eplemost, det har jeg vansker med å tro på.

Det er hjerteskjærende å høre om flere restauranter som har mistet nesten hele kundegrunnlaget sitt, fordi de ikke får servere vin eller øl til maten, og som nå står i fare for å gå konkurs.

I stedet for å forby vin og øl til maten, så må heller myndighetene se på hvordan man kan legge til rette for alkoholservering, samtidig som smittevernstiltak følges.

Med faste tilviste plasser, avstandskrav, registrering av gjester og antallsbegrensninger, så kan det neppe være mye som skulle tilsi at smitten vil florere fordi man har et glass øl i stedet for brus til maten på restauranten.

I dag legger FrP og jeg frem forslag i Stortinget, der vi foreslår at restauranter skal få servere alkohol til matservering.

FHI kunne i gårsdagens sending av Debatten vise til sin egen observasjonsstudie, der de kom frem til at det ikke er noen forskjell i smittetall mellom full skjenkestopp, og skjenkestopp til klokken 22.

Jeg håper Arbeiderpartiet og Senterpartiet tar til fornuften og stemmer for forslaget vårt, slik at folk kan få tilbake jobbene sine og restauranter slipper å gå konkurs.

Svare på kronikken? Brenner du inne med noe? Send oss din mening på debatt@tv2.no