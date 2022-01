Nå skal alle i Danmark smittes: – Vi tror pandemien er over til våren

Danmark har vært på smittetoppen i Europa de siste 14 dagene, med 3647 smittede per 100.000 innbyggere.

Før vinteren hadde danskene den samme koronastrategien som Norge, med hovedmål om å bremse pandemien for å unngå overbelastning på helsetjenesten.

Nå forteller en av landets fremste smitteverneksperter at Danmark vil utnytte omikron for å komme ut av pandemien.

Ny strategi

Lone Simonsen er professor ved Roskilde Universitet, og leder forskningssenteret PandemiX Center.

I Danmark har hun blitt kjent som «pandemi-Lone». Nå forteller hun til TV 2 at danskene kun ønsker å kontrollere tempoet på smittespredningen fremover.

– Vi vet nå at alle trolig skal bli smittet de nærmeste månedene, så vi forsøker å justere smitten slik at det ikke overvelder sykehusene, sier hun.

Hun viser til at omikronsmitten i land som Canada, England og Sør-Afrika sprer seg raskt, samtidig som at risikoen for innleggelser er betydelig mindre enn for deltavarianten.

– Vaksinene har fortsatt en effekt mot alvorlig sykdom, innleggelser og død. Så derfor forsøker vi kun å kontrollere spredningstempoet, sier Simonsen.

Fagleder for det danske Statens Serum Institutt, Tyra Grove Krause, sa tidlig i januar at hun forventer at januar blir tøft, men at Danmark vil være ferdig med pandemien om to måneder.

SMITTE: Det var lange køer for å hurtigteste seg i Aalborg i Danmark før jul. Fremover vil langt flere smittes. Foto: Henning Bagger / Ritzau Scanpix / AFP / Denmark out

En vei ut, også for resten av verden

Grunnen til dette, forteller Simonsen, er at de tror en blanding av smitte med omikron og vaksine vil gjøre befolkningen bedre rustet til å håndtere viruset, også om det skulle dukke opp nye mutanter.

Professor Lone Simonsen mener at veien ut av pandemien er å smitte flest mulig. Foto: Roskilde Universitet

– Jeg forventer at om du både er vaksinert og blir smittet med omikron, så vil du utvikle hyperimmunitet. Dette vil gi en robust og langvarig beskyttelse mot nye virusvarianter i fremtiden, sier hun.

Nå mener Simonsen Danmark går foran og foreslår en vei ut, også for resten av verden. Om danskene har rett, vil vi ta tilbake hverdagen for godt allerede til våren.

– Det er nytt å bare la smitten spre seg i befolkningen. Vi tror dette er over i løpet av våren, og at dette var den siste julen som ble påvirket av pandemien. Fremover skal vi leve med vinterepidemier av viruset som skal kontrolleres på samme måte som vi håndterer sesonginfluensa, sier Simonsen.

JUL: Professoren Lone Simonsen mener vi har feiret den siste julen som er hemmet av koronarestriksjoner. Foto: Henning Bagger / Ritzau Scanpix / AFP

Vil hindre superspreder-hendelser

Simonsen forteller at Danmark ønsker å unngå folkemengder i tett kontakt som kan føre til supespreder-hendelser.

– Det antar vi skjer sent, og det er logisk å tenke at folk vil være mer beruset senere på kvelden. Dessuten vet vi at det er mer sannsynlig at man glemmer å passe på og oppholder seg tett på andre når man er beruset.

Derfor vil Danmark fortsette med bruk av munnbind innendørs der det er mange mennesker, og ha begrensinger på hvor mange som kan oppholde seg sammen.

– Vi vet ikke så mye om hvor stor effekt hvert enkelt tiltak har, men tiltakene jobber sammen, sier Simonsen.

Tvilsom til strategien

Hovedfokus i Norge er fremdeles å hindre en overbelastning av helsetjenesten.

Assisterende helsedirektør Espen Nakstad sier at norske helsemyndigheter ikke er overbevist om at omikronsmitte kan gi mer varig beskyttelse.

– Omikron gir mindre risiko for alvorlig sykdom, og vaksinen sammen med immunitet etter å ha vært smittet, gir «superbeskyttelse». Hvorfor mener dere ikke at det er en bedre strategi å la flest mulig bli smittet nå?

– Det er ikke sikkert at gjennomgått sykdom nå gir mer varig beskyttelse enn vaksinasjon, selv om man kanskje får en bredere immunitet. Hensynet til at helsevesenet ikke skal overbelastes er uansett viktig, og det påvirkes av hvor mange som er smittet samtidig, sier Nakstad.

STENGT: Fra midten av desember ble det innført skjenkestopp i hele Norge. En rekke barer og restauranter i Trondheim holder stengt som følge av tiltaket. Foto: Stein Roar Leite / TV 2

Er usikker på konsekvensene

Overlege i FHI, Preben Aavitsland, forteller at det eneste som hindrer Norge i å la pandemien spre seg fritt i samfunnet, er hensynet til sykehusene.

– Det som holder oss igjen fra å slippe epidemien helt løs, er at en kjempestor bølge og dermed også en del alvorlig syke kan gi en uholdbar situasjon for sykehusene. Derfor jobber vi for å dempe toppen av smittebølgen, sier Aavitsland.

Han viser til at det fremdeles er usikkert om omikron vil føre til at mange trenger innleggelse på sykehus. Viser ikke det seg å stemme kan det bety at endringer.

– Dersom det viser seg at en slik topp ikke vil føre til en uholdbar situasjon for sykehusene, er det mindre grunn til å dempe denne toppen gjennom tiltak, sier Aavitsland.

KONTROLL: Helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) mener det fortsatt er hensiktsmessig å beholde kontrollen over smittespredningen. Foto: Goran Jorganovich / TV 2

Planlegger ny langsiktig strategi

TV 2 har spurt regjeringen om de vurderer å legge om strategien slik danskene har gjort, for at flest mulig skal bli smittet og oppnå hyperimmunitet.

Ingvild Kjerkol (Ap) svarer ikke konkret på spørsmålet, men sier at den norske strategien fortsatt er å beholde mest mulig kontroll.

– Vår strategi er å beholde kontrollen på pandemien slik at den ikke fører til en betydelig sykdomsbyrde og økt press på kapasiteten i kommunehelsetjenesten og i sykehusene. Samtidig jobber vi for å sikre samfunnets strukturer og økonomien, sier Kjerkol i en e-post.

I tillegg sier hun at regjeringen jobber med en mer langsiktig plan for epidemien i Norge.

– Vi justerte den eksisterende strategien i slutten av november i fjor. Samtidig har vi startet forberedelsene til arbeidet med en langsiktig strategi for hvordan vi skal leve med covid-19 i samfunnet. Tidsplanen for dette må vi komme tilbake til, sier helseministeren.