– Det har alltid vært tilbud om sex i en aller annen form

– Der var det «body til body» og «full pakke» da, sier en mann til TV 2s reporter mens han peker mot et vindu i et næringslokale i sentrum av en liten kommune utenfor Oslo.

– Så der inne har du kjøpt sex?

– Ja, det har jeg, sier mannen og kremter.

Før vi fortsetter denne historien må vi ta ta et tilbakeblikk.

Avslørte kjærestens mørke hemmelighet

For en stund tilbake ble TV 2 kontaktet av en kvinne på Østlandet. Kvinnen, som ønsker å være anonym, har etter mange års samboerskap tatt mannen sin på fersken i å kjøpe seksuelle tjenester. Ikke bare en gang, men mange.

Til tross for sviket og utroskap kjemper kvinnen og mannen nå for å redde forholdet. Som en del av deres prosess har familiemannen innrømmet å ha kjøpt sex fra over 25 forskjellige massasjesteder på Østlandet.

Mannen har sagt seg villig til å vise TV 2s reporter mange av stedene der han har kjøpt seksuelle tjenester.

Mange av stedene mannen peker ut får TV 2 bekreftet av politiet at også de mener at stedene driver bordellvirksomhet.

Sier han brukte 40.000

Utstyrt med skjult kamera ble TV 2 med mannen for å prøve å dokumentere om man som vanlig massasjekunde på et såkalt massasjeinstitutt også får tilbud om kjøp av seksuelle tjenester, uten at kunden spør om det.

OMFATTENDE SEXKJØP: Her peker mannen på et av de 25 stedene han sier har kjøpt seksuelle tjenester på de siste månedene. Foto: Magnus Nøkland / TV 2

– Ta til venstre her, sier mannen til TV 2s reporter.

Han sier selv han har brukt rundt 40.000 kroner på å kjøpe sex, i en tidsperiode på noen måneder. Alle gangene har det vært på steder som tilbyr massasje.

TV 2 har sett bankutskrifter som viser at mannen har betalt høyere beløp enn det en vanlig massasje koster. Utskriften viser at han først har betalt et beløp med kredittkort til massasjestedet, og like etter betalt med Vipps direkte til navngitte kvinner som mannen sier utførte både massasje og seksuelle tjenester på de ulike stedene.

– Alltid tilbud om sex

Det første stedet han viser oss ligger midt i sentrum av et lite tettsted noen mil utenfor Oslo.

– Der inne var det penetrering, så vidt jeg husker, sier mannen og peker mot en dør i et annet næringslokale i et annet tettsted på østlandet.

Vi kjører videre til nabobygda.

– Der er det i andre etasje, sier mannen og peker.

– Har du noen gang vært på et massasjested der du ikke har fått tilbud?

Det går noen sekunder mens mannen tenker seg om.

– Nei, det har alltid vært tilbud om sex i en eller annen form, sier mannen.

– Hvorfor forteller du om dette nå?

– Det å støtte opp under slike tjenester er ikke noe jeg er stolt av. Jeg angrer, sier mannen.

Han sier at han angrer på det han har gjort, og at han nå kjemper for å få tilgivelse fra kona og redde ekteskapet.

Forbudt

I Norge er det ikke forbudt å selge seksuelle tjenester, men det er forbudt å kjøpe sex. Det er også ulovlig å drive hallikvirksomhet, det vil si å fasilitere eller legge til rette for sex-salg i Norge.

– Du bryter loven da, når du kjøper disse tjenestene. Hva tenker du om det?

– Det tenkte jeg ikke så veldig mye på der og da. Det har jeg tenkt mer på i ettertid, sier mannen.

– Når jeg tenker meg om, så er det jo bakmenn som håver inn. Flere av massørene som jobber der blir kanskje mer eller mindre tvunget til det også, sier mannen.

Fikk tilbud

Utstyrt med skjult kamera går TV 2 først inn på ett av stedene mannen har pekt ut. Etter at vi går inn døren blir vi møtt av en kvinne med asiatisk opprinnelse. Hun forteller at de har ledig tid til en massasjetime.

Mannen har fortalt TV 2 at man først bestiller en vanlig massasje. Og når massasjen er i gang, tar det ikke lang tid før det kommer tilbud om seksuelle tjenester.

– Vil du har noe mer? spør massøren.

– Hva mener du med det?

Kvinnen ramser opp de ulike tilbudene hun tilbyr. Blant dem er det er det mulig å få «body to body», «full pakke» som betyr sex med penetrering, og massasje på kjønnsorganet med hånden.

– Hva koster det?

– 500 kroner med hånden. Du kan betale med Vipps, sier kvinnen.

TV 2s reporter takker nei til tilbudene, og drar i stedet inn på et annet massasjested som mannen har pekt ut like i nærheten.

Også her blir det dokumentert med skjult kamera at det kommer tilbud om å kjøpe sex raskt.

– Vil du ha massasje der, 500 kroner, sier kvinnen i 20 årene og peker mot skrittet.

– Nei takk.

Totalt oppsøker TV 2 tre massasjesteder med skjult kamera. På to av dem kommer det uoppfordret tilbud om kjøp av seksuelle tjenester. På det tredje kommer det ikke noe tilbud, men mannen har vist TV 2 bankutskrift av at han har betalt høyere beløp til stedet enn hva en massasje koster.

Nekter for sex-salg

Noen måneder etter at de skjulte opptakene ble gjort, dro TV 2 tilbake til massasjestedene for å konfrontere eierne. På det første stedet var ikke den kvinnelige eieren, som opprinnelig kommer fra Thailand, til stede. TV 2 har gjort flere forsøk på å komme i kontakt med eieren, men hun har ikke besvart TV 2s henvendelser.

På det andre stedet møter vi eieren, men hun nekter for at tilbudet om å kjøpe sex faktisk har skjedd.

– Nei, vi selger ikke sex her, sier kvinne.

– Men vi har jo dokumentert at vi får tilbud om sex av en av dine ansatte?

– Nei, vi driver bare med massasje. Ingen sex her, sier kvinnen.

– Vi har på tape at vi får tilbud om sex her. Vil du stille til et anonymt intervju om dette?

– Nei, vi selger ikke sex her, sier kvinnen.

Stort omfang

I april i fjor ble en annen kvinne i 60-årene pågrepet og siktet for hallikvirksomhet, menneskehandel og narkotikalovbrudd etter at politiet gikk til aksjon mot et annet thaimassasje-institutt i Oslo sentrum.

BORDELLDRIFT: Politiadvokat Kathrine Kristoff mener mange av massasjestedene driver ren bordellvirksomhet. Foto: Berit Roald / NTB

– Flere av kvinnene som arbeidet på stedet har forklart at de har solgt seksuelle tjenester derfra og fått dårlig betalt for det i form av at eier av stedet har tatt mye av fortjenesten. Og at eieren og driveren har tilrettelagt for at disse jentene kan selge sex ved siden av at de også selger massasje, sier politiadvokat Kathrine Kristoff til TV 2.

– Mener politiet rett og slett at dette er ren bordellvirksomhet?

– Ja, du kan si det sånn, sier Kristoff.

Politiet understreker at de ikke legger til grunn at alle massasjeinstitutter selger seksuelle tjenester.

Samtidig er de ikke overrasket over at en og samme mann har kjøpt sex på 25 ulike massasjesteder på Østlandet og påpeker at omfanget nok er større en det folk flest tror.

– Det er faktisk enda større. Politiet har god oversikt over disse stedene og vet hvor de ligger. Vi vet at det er enda flere, sier Stig Vasbø, leder for etterretningsseksjonen i Oslo-politiet.

– Hvordan prioriteres disse sakene av politiet?

OMFATTENDE: Stig Vasbø beskriver sexsalg på massasjesalonger som utbredt. Foto: Pål Martin Rossing

– Menneskehandelssaker er høyt prioritert hos politiet. Vi ønsker å gjøre noe med bakmannsapparatet i slike sammenhenger, sier Vasbø.

Politiet utelukker ikke at det kan komme razziaer mot flere massasjesteder i tiden fremover.

– Vi er først og fremst bekymret for de som kan være under tvang i en sånn sammenheng som det, sier Vasbø.